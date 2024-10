Adicionar uma colher de chá de canela ao seu café pode ajudá-lo a queimar gordura?

A canela é usada há muito tempo em todo o mundo em comidas e bebidas doces e salgadas.

Mas uma nova tendência do TikTok afirma que adicionar uma colher de chá de canela ao seu café diário (e um pouco de cacau para torná-lo mais saboroso) por uma semana pode ajudá-lo a queimar gordura. Há alguma verdade nisso?

Nem toda canela é igual

Existem dois tipos de canela, ambos provenientes da moagem da casca da árvore Cinnamomum e podem incluir vários ingredientes ativos naturais.

A canela Cássia é o tipo mais comum disponível nos supermercados. Ela tem um sabor amargo e contém níveis mais altos de um dos ingredientes ativos, o cinamaldeído, um composto que dá à canela seu sabor e odor. Cerca de 95% da canela Cássia é cinamaldeído.

A outra é a canela do Ceilão, que tem um sabor mais doce. Ela contém cerca de 50-60% de cinamaldeído.

A canela queima gordura? O que dizem as pesquisas?

Uma revisão de 35 estudos verificou se o consumo de canela poderia afetar a circunferência da cintura, que está ligada ao aumento dos níveis de gordura corporal. Foi constatado que doses de canela abaixo de 1,5 gramas por dia (cerca de meia colher de chá) diminuíram a circunferência da cintura em 1,68 cm. Entretanto, o consumo de mais de 1,5 g/dia não teve um efeito significativo.

Uma meta-análise de 21 estudos clínicos com um total de 1.480 participantes concluiu que a canela também reduziu o índice de massa corporal (IMC) em 0,40 kg/m² e o peso corporal em 0,92 kg. Mas ela não alterou a composição de gordura ou massa magra dos participantes.

Outra revisão abrangente, que incluiu todas as meta-análises, encontrou um pequeno efeito da canela na perda de peso. Os participantes perderam uma média de 0,67 kg e reduziram seu IMC em 0,45 kg/m².

Portanto, de modo geral, a perda de peso que observamos nesses estudos de alta qualidade é muito pequena, variando de dois a seis meses e, em sua maioria, sem alteração na composição corporal.

Os levantamentos incluíram pessoas com diferentes doenças, e a maioria era do Oriente Médio e/ou do subcontinente indiano. Portanto, não podemos ter certeza de que veríamos esse efeito em pessoas com outros perfis de saúde e em outros países. Eles também foram realizados em diferentes períodos de tempo, de dois a seis meses.

Os suplementos eram diferentes, dependendo da pesquisa. Alguns tinham o ingrediente ativo extraído e outros usavam canela em pó. As doses variavam de 0,36g a 10g por dia. Eles avaliaram os dois tipos diferentes, mas nenhum usou canela de supermercado.

Como a canela pode resultar em uma pequena perda de peso?

Há vários mecanismos possíveis.

Ela parece permitir que a glicose (açúcar) do sangue entre mais rapidamente nas células do corpo. Isso reduz os níveis de glicose no sangue e pode fazer com que a insulina funcione de forma mais eficaz.

Também parece melhorar a maneira como ‘quebramos’ a gordura quando precisamos dela para obter energia.

Por fim, pode fazer com que nos sintamos saciados por mais tempo, diminuindo a velocidade com que o alimento é liberado do estômago para o intestino delgado.

Quais são os riscos?

Em geral, a canela é considerada segura quando usada como tempero na culinária e nos alimentos.

Entretanto, nos últimos meses, os Estados Unidos e a Austrália emitiram alertas de saúde sobre o nível de chumbo e outros metais pesados em algumas preparações de canela.

O chumbo entra como contaminante durante o crescimento (do ambiente) e na colheita. Em alguns casos, sugeriu-se que pode ter havido contaminação intencional.

Algumas pessoas podem ter efeitos colaterais com a canela, incluindo dor gastrointestinal e reações alérgicas.

Um dos ingredientes ativos, a cumarina, pode ser tóxico para o fígado de algumas pessoas. Isso fez com que a Autoridade Alimentar Europeia estabelecesse um limite de 0,1mg/kg de peso corporal.

A canela Cássia contém até 1% de cumarina, e a variedade Ceilão tem muito menos, 0,004%. Portanto, para pessoas com peso acima de 60 kg, 2 colheres de chá (6 g) do tipo Cássia as levariam a ultrapassar o limite de segurança.

E quanto ao café e ao cacau?

Muitas pessoas podem pensar que o café também pode nos ajudar a perder peso. Entretanto, ainda não há boas evidências que comprovem isso.

Um estudo observacional constatou que beber uma xícara de café regular estava associado a uma redução no peso ganho ao longo de quatro anos, mas por uma quantidade muito pequena: uma média de 0,12 kg.

Foi demonstrado que o cacau de boa qualidade e o chocolate amargo também reduzem o peso. Mas, novamente, a perda de peso foi pequena (entre 0,2 e 0,4 kg) e somente após o consumo por quatro a oito semanas.

Então, o que tudo isso significa?

O uso da canela pode ter um efeito muito pequeno sobre o peso, mas é improvável que proporcione uma perda significativa sem outros ajustes no estilo de vida.

Também precisamos lembrar que esses estudos utilizaram produtos diferentes da canela que compramos nas lojas. A forma como armazenamos e o tempo que mantemos a canela também podem afetar ou degradar os ingredientes ativos.

E consumir mais não trará benefícios adicionais. Na verdade, isso pode aumentar o risco de efeitos colaterais.

Portanto, se você gosta do sabor da canela em seu café, continue a adicioná-la, mas devido ao seu sabor forte, é provável que você queira adicionar apenas um pouco.

E não importa o quanto gostaríamos que isso fosse verdade, certamente não obteremos nenhum benefício para a perda de gordura consumindo canela em rosquinhas ou em pães, devido à sua alta contagem de quilojoules.

Se você quiser perder peso, há abordagens baseadas em evidências que não estragam seu café da manhã.