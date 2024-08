Alcohol en la adolescencia: el impacto de las borracheras sobre un cerebro aún en desarrollo

Disclosure statement

Samuel Suárez Suárez recibe financiación en calidad de Investigador Postdoctoral Margarita Salas (Ayudas co-financiadas por el Ministerio de Universidades y los fondos europeos NextGenerationEU). Más allá de esto, las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

Jose Manuel Pérez García does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.