Angka kematian ibu dan bayi di Papua tertinggi se-Indonesia: bagaimana cara mengatasinya?

Disclosure statement

Mochammad Wahyu Ghani menerima dana dari BRIN/LIPI.

Widayatun menerima dana dari BRIN/LIPI

Tulisan ini merupakan bagian dari kajian Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Tim Prioritas Nasional (PN) Papua LIPI/BRIN

Zainal Fatoni menerima dana dari BRIN/LIPI.

Puji Hastuti does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.