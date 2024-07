Apartheid de genre : pourquoi l'oppression des femmes devrait être érigée en crime contre l'humanité

Des crimes contre l'humanité sont commis en toute impunité dans le monde entier, du Myanmar au Soudan, à l'Ukraine et ailleurs. Pourtant, contrairement aux traités internationaux relatifs aux crimes de génocide, torture, apartheid et disparitions forcées, il n'existe pas de traité spécifique aux crimes contre l'humanité.

Cette lacune est en passe d'être comblée.

La Commission du droit international, un organe d'experts des Nations unies, a soumis des projets d'articles pour un traité à la Sixième Commission des Nations unies. Il s'agit du principal forum d'examen des questions juridiques au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. L'objectif est de donner aux pays davantage d'outils juridiques pour demander des comptes aux auteurs de crimes contre l'humanité. Le processus d'élaboration du traité devrait s'achever en octobre 2024.

Le nouveau traité pourrait inclure une protection spéciale pour les femmes.

Un groupe de femmes militantes fait pression sur le comité pour qu'il envisage d'inclure dans le traité une nouvelle définition visant à protéger les femmes contre toutes les formes d'oppression. Elles préconisent de définir cette discrimination comme un “apartheid sexiste”. L'idée est de suivre la définition de l'apartheid racial en remplaçant le mot “race” par le mot “genre”.

Les politiques d’apartheid (en afrikaans, “apartness”) ont été codifiées en Afrique du Sud entre 1948 et 1954. Cette idéologie divisait les Sud-Africains sur la base de la race dans tous les domaines de la vie.

Les lobbyistes affirment que la communauté internationale a réagi de manière globale à l'apartheid racial après que la Convention sur l'apartheid en a fait un crime en 1973. Cette convention a obligé l'État ségrégationniste sud-africain à répondre de ce crime. Elle a également imposé aux États membres de l'ONU l'obligation d'éradiquer l'oppression et la domination systématiques institutionnalisées des Sud-Africains noirs.

En tant qu'universitaire qui a fait des recherches et écrit de nombreux articles sur l'égalité raciale et l'égalité des sexes, je soutiens pleinement l'élargissement de la définition du crime d'apartheid afin d'y inclure le sexe. Je pense que cela est nécessaire étant donné la persistance et l'omniprésence de la discrimination structurelle et de la violence à l'égard des femmes dans le monde.

J'ai commencé à défendre cette idée dans mon livre From Cape Town to Kabul : Rethinking Strategies for Pursuing Women’s Human Rights (De Cape Town à Kaboul : repenser les stratégies pour la promotion des droits des femmes). J'ai soutenu que si l'on lit attentivement la Convention contre l'apartheid et que l'on remplace “race” par “genre”, la situation des femmes afghanes, en particulier, est identique à celle des Sud-Africains noirs sous le régime de l'apartheid.

J'ai soutenu que la réflexion sur la construction d'une véritable alternative aux réalités de la vie des femmes en Afghanistan consistait à considérer la manière dont la communauté internationale a fait face à l'éradication de l'apartheid en Afrique du Sud

Elle permettrait d'adopter une approche globale structurée répondant aux systèmes institutionnalisés de domination et d'oppression des femmes, des filles et de la communauté LGBTQI+.

La codification de l’“apartheid sexiste” pourrait aller beaucoup plus loin que la protection des femmes et des filles afghanes.

De grands progrès ont été réalisés dans la poursuite de l'égalité des sexes et dans la lutte contre la violence fondée sur le sexe. Je pense que la codification de l'apartheid sexiste en droit international est un élément essentiel de ce progrès continu.

Elle pourrait apporter un soulagement significatif à de nombreuses victimes et survivants qui, autrement, n'auraient pas droit à un recours adéquat de la part de la communauté internationale et des États. Elle pourrait également déboucher sur une réponse internationale plus efficace et concertée à l'oppression fondée sur le genre.

Lutter contre l'apartheid sexiste

Le crime d'apartheid sexiste est à la fois singulier et pernicieux, tant dans son intention que dans ses conséquences. C'est ce que la juriste Patricia Williams a appelé le “meurtre de l'esprit”. Il s'agit d'un système de déshumanisation, d'effacement, d'oppression, de domination et de persécution.

L'escalade constante de l'oppression institutionnalisée des femmes et des filles afghanes par les talibans est l'illustration la plus frappante de cette situation.

De nombreux experts des Nations unies, États membres et défenseurs des droits des femmes afghanes ont mis en garde contre la détérioration de la situation des femmes et des filles en Afghanistan. Les inquiétudes se sont accentuées après que la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina J. Mohammed, a averti la communauté internationale, le 12 janvier 2023, qu'en Afghanistan, des attaques sans précédent et systématiques étaient perpétrées contre les femmes et les filles,

Les attaques systémiques sans précédent contre les droits des femmes et des filles et le non-respect des obligations internationales créent un système d'apartheid fondé sur le genre.

AFP via Getty Images

En septembre 2023, la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Bahous, a appelé les États membres à soutenir un processus intergouvernemental visant à codifier l'apartheid sexiste dans le droit international. Elle a déclaré que

Les instruments dont dispose la communauté internationale n'ont pas été conçus pour répondre à l'oppression massive et institutionnalisée contre les femmes. Cette attaque systématique et planifiée contre les droits des femmes est un élément fondamental de la vision de l'État et de la société des talibans et doit être nommée, définie et proscrite dans nos normes mondiales, afin que nous puissions y répondre de manière appropriée.

Pourquoi l'argument tient la route

Une question à laquelle il convient de répondre est celle de savoir si l'apartheid peut être dissocié de l'Afrique du Sud. Peut-on considérer l'apartheid comme un crime contre l'humanité indépendamment de son contexte racial ?

Les éléments de preuves en provenance de l'Afghanistan, par exemple, indiquent clairement que la réponse est un “oui” sans équivoque.

Il existe un précédent. Le terme “génocide” a été utilisé à l'origine pour décrire les crimes commis dans l'Europe occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite été appliqué aux génocides qui se sont produits ailleurs dans le monde, comme au Rwanda, au Cambodge et au Soudan. De même, l'apartheid ne doit pas être limité à ses origines raciales.

Les opposants internationaux à l'apartheid racial ont joué un rôle important dans le soutien apporté aux militants anti-apartheid sud-africains. De la même manière, le soutien de la communauté mondiale est essentiel pour faire progresser la justice en matière de genre et les droits humains des femmes. Il est particulièrement nécessaire de soutenir les défenseurs de première ligne des droits humains des femmes qui contestent l'apartheid sexiste au péril de leur vie.

Comme l'a noté le gouvernement de Malte dans ses commentaires écrits de 2023 sur le projet de convention sur les crimes contre l'humanité :

La codification du crime d'apartheid sexiste permettra aux victimes et aux survivants - présents et futurs - de demander des comptes aux auteurs de l'ensemble des crimes commis par l'oppression systématisée, que le crime de persécution sexiste à lui seul ne peut pas couvrir.

Ce point de vue devrait recevoir un large soutien de la part de la communauté internationale.