As abelhas votam para decidir sobre os locais de nidificação - por que devemos ouvi-las

Quando as pessoas pensam em abelhas, geralmente pensam nas clássicas colmeias de madeira, nas quais os apicultores estão tendo que criar cada vez mais abelhas apenas para manter estáveis as populações gerenciadas. Essas caixas artificiais, projetadas para facilitar a polinização e a produção de mel em uma época em que o bem-estar animal não era considerado, são as colmeias nas quais os cientistas estudam as abelhas.

No entanto, essas caixas têm pouco em comum com os ninhos selvagens que foram importantes na evolução das abelhas. Será que estamos perdendo algo da evolução das abelhas selvagens que poderia ajudar as abelhas manejadas atualmente?

As abelhas melíferas, originalmente um inseto tropical, colonizaram climas frios há 600.000 anos, desenvolvendo padrões complexos de comportamento para encontrar e selecionar cavidades de ninhos em árvores.

As abelhas melíferas em enxameação enviam batedores para encontrar ninhos adequados, medem sua aptidão de acordo com uma lista de critérios, como altura do solo, volume, tamanho da entrada e localização da entrada. Elas comunicam essas informações ao restante dos batedores. Em seguida, os batedores se envolvem em um sistema de votação para selecionar o melhor e mover todo o enxame, às vezes mais de um quilômetro, para o novo ninho.

Isso nos diz que esses ninhos não eram muito comuns, mesmo há 600.000 anos. Entretanto, as vantagens de sobrevivência justificam o investimento de enormes quantidades de energia para encontrá-los.

Doenças, predadores, parasitas e mudanças climáticas estão ameaçando o futuro das abelhas melíferas manejadas, polinizadoras de nossas plantações de alimentos. No entanto, as pesquisas sobre essas pressões e o comportamento das abelhas raramente levam em conta as preferências de ninho das abelhas moldadas pela evolução.

Por exemplo, uma pesquisa internacional sobre perdas de abelhas conduzida pela Federação de Apicultores Irlandeses tem apenas três perguntas de sim/não sobre colmeias, e a pesquisa sobre abelhas não tem métodos ou padrões sobre como avaliar a qualidade das colmeias, em contraste com as medidas elaboradas tomadas pelas próprias abelhas.

Será que, ao colocarmos as abelhas em caixas para nossa própria conveniência, impedimos as abelhas de lidar com essas pressões naturais? A escolha elaborada do ninho pelas abelhas sugere estratégias para ajudar a protegê-las?

Uma maneira de responder a essas perguntas seria quantificar as propriedades físicas das colmeias de pesquisa feitas pelo homem, em relação às preferências das abelhas e ao contexto em que elas evoluíram. Isso significaria que poderíamos atribuir a uma colmeia uma pontuação com base científica relevante para a sobrevivência das abelhas a longo prazo. Isso também formaria uma base para pesquisar se as colmeias construídas pelo homem estão ajudando ou atrapalhando as abelhas.

Minha pesquisa utilizou os métodos científicos mais comumente usados para simulações de aerodinâmica e construção (computational fluid dynamics ou CFD) e quantificou as diferenças de perda de calor entre as colmeias e os ninhos que as abelhas escolhem.

A retenção de calor é importante para as abelhas, pois elas precisam manter a temperatura interna de parte de seu ninho acima de 20°C durante todo o ano e de parte dele próxima a 34°C na maior parte do ano.

Minhas descobertas mostram que os ninhos de árvores perdem muito menos calor do que as colmeias convencionais usadas pelos pesquisadores. Meu estudo também usou CFD para visualizar os fluxos de ar dentro da árvore e das colmeias, o que mostrou que a circulação interna de ar dentro da colmeia é de um tipo substancialmente diferente daquela dentro do ninho de árvore.

Além disso, o estudo demonstrou que as características das colmeias artificiais inseridas para a conveniência do apicultor ou do pesquisador de inserir e remover facilmente os quadros na verdade aumentam substancialmente as perdas de calor.

Por que isso ainda não foi feito?

Na década de 1930, foram realizados todos os tipos de experimentos com colmeias. Na década de 1940, os cientistas concluíram que colmeias diferentes faziam pouca diferença para as abelhas. Assim, a linha de base para a pesquisa, de que as características da colmeia poderiam ser ignoradas, foi estabelecida.

No entanto, esses experimentos não quantificaram as principais características físicas (como a perda de calor), não determinaram se os experimentos realmente mudaram muito fisicamente dentro da colmeia, nem mediram como as colmeias feitas pelo homem se relacionavam com as preferências das abelhas. Foi somente no final da década de 1970 que foram realizadas pesquisas sobre as preferências de ninho das abelhas e, mais tarde, por volta de 2003, sobre a maneira como as abelhas procuram novos locais de ninho e “votam” neles.

Esse conhecimento sobre as preferências e a busca de ninhos teve pouco impacto sobre a pesquisa baseada em colmeias, provavelmente porque a doutrina “as colmeias não fazem diferença” estava bem estabelecida. Isso significa que hoje, como na década de 1950, a pesquisa não leva em consideração as principais características físicas da colmeia nem as coloca no contexto das preferências das abelhas que evoluíram.

As diferenças entre a colmeia e o ninho de árvore são tão gritantes que questionam se algumas pesquisas são realmente sobre as abelhas ou sobre como as abelhas lidam conosco.