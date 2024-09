Así nos ayudan las predicciones meteorológicas a adaptarnos al cambio climático

Disclosure statement

Dariana Isamel Avila Velasquez recibe fondos de la ayuda de Formación de profesorado Universitario FPU del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FPU20/0749). Ella trabaja para la Universitat Politècnica de València, en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medioambiente (IIAMA), es investigadora predoctoral. Es investigadora en el proyecto INtegrated FORecasting System for Water and the Environment (WATER4CAST) financiado por el Programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia, (PROMETEO/2021/074), de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Generatitat Valenciana.

Hector Macian-Sorribes es investigador del proyecto INtegrated FORecasting System for Water and the Environment (WATER4CAST) financiado por el Programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia (PROMETEO/2021/074) de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Generatitat Valenciana en el marco del cual se desarrolla esta investigación.

Manuel Pulido Velázquez es IP (junto con Félix Francés) del proyecto INtegrated FORecasting System for Water and the Environment (WATER4CAST) financiado por el Programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia (PROMETEO/2021/074) de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Generatitat Valenciana en el marco del cual se desarrolla esta investigación.