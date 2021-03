Au cœur de l’Hôpital du Mali à Bamako lors de la première vague de Covid-19

Disclosure statement

Valéry Ridde a reçu des financements d'organismes de recherche publics (ANR, IRSC, AFD, ONG etc.). Cette étude a été financée par l'ANR en France et les IRSC au Canada.

Abdourahmane Coulibaly and Kate Zinszer do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.