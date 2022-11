Bagaimana perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender saat kondisi darurat bencana

Disclosure statement

Frida Kurniawati pernah menerima dana dari PKBI bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) terkait topik ini.

Angga Sisca Rahadian and Wabilia Husnah do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.