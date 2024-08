Banques alimentaires : il faut mieux aider ceux et celles qui n’arrivent plus à s’en passer

L’insécurité alimentaire s’exacerbe au Canada. La proportion de ménages rapportant vivre ce problème est passée de 15,7 % à 22,9 % entre 2021 et 2023.

Puissant marqueur d’inégalités économiques, l’insécurité alimentaire est aussi étroitement liée à un accroissement des risques en santé : maladies chroniques, aggravation de problèmes existants et mortalité prématurée.

Les personnes vivant dans des ménages en situation d’insécurité alimentaire modérée compromettent la qualité ou la quantité de nourriture consommée. Celles qui vivent une situation d’insécurité alimentaire grave se privent carrément de nourriture à cause d’un manque d’argent.

Au-delà d’un accès insuffisant à la nourriture, l’insécurité alimentaire reflète une situation de privation matérielle généralisée compromettant la couverture de l’ensemble des besoins de base.

Le recours aux banques alimentaires en forte hausse

Pour répondre à l’insécurité alimentaire au pays, le don d’aliments est le moyen le plus répandu. Il consiste à distribuer de la nourriture gratuitement ou pour un coût symbolique à des personnes ayant recours à des banques alimentaires.

Si des données antérieures estiment que seulement une personne sur cinq en situation d’insécurité alimentaire a recours à une banque, il reste que leur fréquentation est en forte augmentation. Au Québec, par exemple, le nombre mensuel de dépannages a presque doublé entre 2019 et 2022.

Dans quelle situation se trouvent les personnes au moment où elles demandent de l’aide alimentaire pour la première fois ? Comment utilisent-elles les services ? Et comment se portent-elles au bout de deux ans ?

C’est à ces questions qu’a tenté de répondre l’étude « Parcours, demander de l’aide alimentaire, et après ? » que nous avons réalisée entre septembre 2018 et janvier 2020. L’étude a recruté un millier de personnes s’inscrivant pour la première fois parmi 106 banques alimentaires participantes réparties dans quatre régions du Québec couvrant Montréal, des milieux urbains, périurbains et ruraux. Parmi elles, 745 ont été revues 12 mois plus tard et 642, 24 mois plus tard.

(La Presse canadienne/Ryan Remiorz)

Des demandeurs en situation d’extrême vulnérabilité, surtout en milieu rural

Pour beaucoup de personnes, les banques alimentaires sont une solution de dernier recours, c’est-à-dire qu’elles épuiseront plusieurs autres façons de se procurer de la nourriture avant de se résoudre à s’y inscrire.

Les trois-quarts des personnes recrutées dans notre étude vivaient dans des ménages dont le revenu annuel était inférieur à 20 000 $. 61 % étaient des femmes. Elles étaient aussi en situation de grande vulnérabilité : quatre personnes sur cinq étaient en insécurité alimentaire, dont la moitié gravement, et nettement en moins bonne santé physique et mentale que la population en général.

(étude Parcours) , Author provided (no reuse)

Le portrait des nouveaux utilisateurs des banques alimentaires variait aussi selon les milieux de vie.

Le milieu rural présente une population de nouveaux utilisateurs moins scolarisée, avec une plus forte proportion de familles monoparentales et de ménages en situation d’insécurité alimentaire grave. Le milieu montréalais se distingue par sa plus forte proportion d’immigrants, de ménages avec enfants, d’étudiants et de personnes vivant seules. Les ménages y ont un niveau d’éducation plus élevé et sont davantage en situation d’insécurité alimentaire modérée.

De l’aide ponctuelle à l’usage chronique : une diversité de parcours

L’étude a mis en lumière quatre parcours types d’utilisation de l’aide alimentaire pour les nouveaux utilisateurs :

Le parcours avec un arrêt rapide et durable : ces utilisateurs ont eu recours de manière ponctuelle à l’aide alimentaire au début de l’étude. Ils représentent 33 % des participants.

Le parcours avec un arrêt lent et durable : ces utilisateurs ont progressivement diminué leur fréquentation de ces services pour finalement cesser durablement d’y avoir recours. Ils représentent 25 % des participants.

Le parcours d’usage récurrent : ces utilisateurs ont également eu recours à l’aide alimentaire à long terme, mais avec un parcours ponctué d’arrêts plus ou moins longs. Ils représentent 11 % des participants.

Le parcours d’usage chronique : ces utilisateurs ont eu recours à l’aide alimentaire à long terme, presque tous les mois, durant les 24 mois de l’étude. Ils représentent 31 % des participants.

Ainsi, sur une période de deux ans, environ 60 % des nouveaux utilisateurs avaient cessé rapidement ou graduellement d’avoir recours à l’aide alimentaire alors que 40 % y avaient toujours recours pour se nourrir.

(étude Parcours) , Author provided (no reuse)

L’étude met aussi en lumière que les participants dont le parcours d’utilisation du don alimentaire s’est conclu par un arrêt durable (lent ou rapide) ont vu une augmentation plus marquée de leurs revenus au cours des deux ans de l’étude.

Les personnes vivant en milieu rural, celles qui ont tout juste complété ou n’ont pas complété un secondaire 5 et celles qui vivaient dans un ménage disposant d’un revenu annuel inférieur à 20 000 $ au moment de leur première demande d’aide présentaient une plus forte probabilité d’usage chronique.

Briser le cercle vicieux de la grande pauvreté

Notre étude, première (et seule) qui a suivi dans le temps un nombre important de personnes qui utilisaient les banques alimentaires pour la première fois, a mis en lumière la diversité de leurs parcours.

Elle montre aussi que la cessation de l’aide alimentaire passe par un accès stabilisé à un revenu plus élevé, soit par le retour à l’emploi ou à travers l’accès à des programmes sociaux auxquels les personnes ont droit (logement social, supplément de revenu, pension de la sécurité de la vieillesse).

Cependant, pour ceux et celles pour qui l’aide alimentaire devient une façon incontournable de se procurer de la nourriture, les programmes gouvernementaux représentent presque les seules opportunités d’améliorer leurs conditions de vie. Sans des politiques publiques permettant d’y faire face, les besoins pour les banques alimentaires continueront d’augmenter.