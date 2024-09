Benjamin Netanyahu está triunfante após o assassinato de Hassan Nasrallah. Mas isso mudará alguma coisa?

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reivindica uma grande vitória após o assassinato do líder de longa data do Hezbollah, Hassan Nasrallah, dizendo que isso mudará “o equilíbrio de poder na região para os próximos anos”.

Certamente, a morte de Nasrallah é uma vitória pessoal notável para Netanyahu, que ordenou o ataque para que pudesse reivindicar a responsabilidade direta pela ação. E isso contribui muito para restaurar a fé da população israelense em Netanyahu como garantidor da segurança de Israel.

Mas há muitas perguntas que agora acompanham essa ação. Israel, por exemplo, lançará uma invasão terrestre contra o Hezbollah no Líbano?

Se o fizer, certamente encontrará o Hezbollah em seu ponto mais fraco devido à destruição de sua rede de comunicações no ataque israelense aos pagers e walkie-talkies no início de setembro.

Israel também matou oito dos nove comandantes militares mais graduados do Hezbollah e cerca de metade de seu conselho de liderança.

Para garantir que essa seja uma vitória duradoura, Israel realmente precisaria dar continuidade a ela de alguma forma. Precisaria aproveitar a oportunidade da desordem do Hezbollah para destruir o máximo possível da organização e de seu arsenal de 150.000 mísseis, foguetes e drones.

Da mesma forma, o Hezbollah certamente seria capaz de infligir sérias perdas às forças terrestres israelenses se elas fossem para o sul do Líbano, principalmente porque o Hezbollah teria uma extensa rede de túneis na área da fronteira.

E o Hezbollah é uma grande organização que alega ter até 100.000 combatentes, embora a inteligência dos EUA acredite que provavelmente esteja mais perto de 40.000 ou 50.000. Mesmo assim, esse é um número formidável de militantes.

O Hezbollah, no entanto, não quer se envolver em novos combates com Israel nesta fase, se puder evitar. É significativo que, mesmo após os ataques mais recentes de Israel, o Hezbollah não tenha disparado milhares de mísseis, foguetes e drones diariamente contra Israel, o que se acredita ser capaz de fazer.

Wael Hamzeh/EPA

O Hezbollah pode se reagrupar?

Não há dúvida de que esse é um golpe sem precedentes para a liderança do Hezbollah e para a própria organização.

A primeira coisa que o grupo precisa fazer é restabelecer sua liderança. Há dois nomes que já foram sugeridos: Hashem Safieddine, primo de Nasrallah, e Naim Qassem, secretário-geral adjunto do Hezbollah.

Depois, a nova liderança precisa investigar até que ponto o Hezbollah foi penetrado pela inteligência israelense. O assassinato de Nasrallah e a explosão dos pagers e walkie-talkies ilustram que Israel tem uma inteligência extraordinariamente boa sobre o funcionamento interno do Hezbollah.

Por fim, o Hezbollah perdeu muito de sua imagem aos olhos do público libanês. Aqueles no Líbano que são contra a posição do Hezbollah como um estado dentro de um estado se oporão ainda mais a ele agora, porque dirão que ele simplesmente não está fazendo o que diz fazer, que é proteger o Líbano de Israel.

Wael Hamzeh/EPA

O Hezbollah nunca enfrentou uma situação crítica como essa antes. É por isso que quem assumir o controle terá um trabalho enorme para restabelecer sua credibilidade como força de combate.

Mas, dito isso, ele tem a capacidade de se restabelecer porque o Hezbollah é uma organização importante e faz parte do cenário político libanês. A coalizão liderada pelo Hezbollah tem um bloco de mais de 60 assentos no parlamento libanês - não uma maioria, mas ainda assim significativa. Ela também oferece serviços sociais para os moradores xiitas pobres do sul de Beirute e do sul do Líbano.

A outra grande questão é se o Irã, apoiador militar do Hezbollah, reagirá à morte de Nasrallah.

Quando Israel assassinou o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em julho, o Irã prometeu retaliação, mas ainda não o fez.

Abedin Taherkenareh/EPA

Após o assassinato pelos EUA de Qassem Soleimani, comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica, em Bagdá, em 2020, o Irã disparou mais de uma dúzia de mísseis contra duas bases no Iraque que abrigavam tropas americanas, e foi só.

Em abril, sua reação ao assassinato israelense de alguns funcionários da Guarda Revolucionária Islâmica no consulado iraniano em Damasco, na Síria, foi mais intensa. Teerã lançou cerca de 300 mísseis, drones e foguetes contra Israel. Mas também telegrafou sua retaliação com bastante antecedência, e o sistema Domo de Ferro de Israel, com a ajuda do apoio defensivo dos EUA, conseguiu evitar qualquer dano significativo.

Essas reações recentes mostram que claramente não é do interesse do Irã que ocorra uma guerra mais ampla neste momento.

Read more: Um Hezbollah enfraquecido está sendo arrastado para um conflito total com Israel, e de consequências desvastadoras para todos

Para onde vai a região daqui para frente?

O Hezbollah não tem muitos amigos no Oriente Médio, principalmente porque é um grupo militante da seita minoritária xiita do Islã, que tem sido visto como contrário aos interesses dos Estados árabes sunitas mais moderados, incluindo o Egito, a Jordânia e os Estados do Golfo.

Essencialmente, haverá uma certa satisfação silenciosa entre os líderes árabes sunitas pelo fato de Nasrallah ter saído, pois ele era visto como alguém que poderia causar muitos problemas para a região.

Resumidamente, após a guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel, Nasrallah era o líder mais popular no mundo árabe, de acordo com pesquisas de opinião. Isso não durou muito tempo, mas ele continuou influente em toda a região.

O outro aspecto que deixaria os estados e líderes árabes sunitas tranquilamente confortáveis com a remoção de Nasrallah e a desarticulação (mesmo que temporária) do Hezbollah é que todos os combates no Oriente Médio - a guerra em Gaza e agora o conflito no Líbano - estão causando revolta nas ruas de países como Egito, Jordânia e outros da região. Isso torna a região mais instável, e os líderes sunitas ficam nervosos.

Nesse estágio, os elementos que estariam preparados para apoiar o Hezbollah estão limitados aos rebeldes Houthi no Iêmen e aos grupos de milícias xiitas baseados no Iraque. Mas ambos estão a uma certa distância e não são capazes de afetar materialmente o conflito na região.

Como o Irã não quer uma guerra total na região, é improvável que seus líderes incentivem esses grupos de representantes a se envolverem em uma situação que poderia ficar ainda mais fora de controle.

Portanto, há muitos participantes que querem restaurar algum tipo de normalidade na região. Isso inclui o governo Biden, que teme que os conflitos em andamento dividam o voto democrata nas eleições presidenciais de novembro nos EUA.

Isso favorece Netanyahyu, pois ele é capaz de agir independentemente das tentativas dos EUA de controlá-lo. Faça o que fizer, ele continuará recebendo apoio militar dos EUA.