Bibliothèque numérique des enfants : des classiques à lire ou à écouter en ligne

Dans des temps où l’on ne peut plus se déplacer librement, inutile de rappeler que les histoires sont un bon moyen de s’évader pour les grands comme pour les plus jeunes. Mais comment étoffer la gamme d’histoires à lire en famille quand bibliothèques et librairies sont fermées ?

Si quelques librairies commencent à mettre en place des services de livraison ou de « click and collect », on peut aussi retrouver en ligne des versions numériques de grands classiques pour la jeunesse, des adaptations animées ou des partages de lectures entre internautes. Quelques pistes pour voyager sur la toile.

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête

Publié en 1989, ce livre est un best-seller mondial. On sait moins qu’il s’agit d’un album allemand, inspiré probablement d’un autre grand classique : une série animée créée pour la télévision tchèque en 1957 par Zdeněk Miler, mettant en scène une petite taupe.

Le contraste entre la formulation quelque peu archaïque du titre et le sujet de l’album crée un effet comique certain. Des internautes proposent leur lecture de l’album en ligne, on en trouve aussi des adaptations animées réalisées avec de jeunes lecteurs.

Imaginez-vous avec vos enfants à la campagne, à la ferme, avec ses bruits et surtout ses odeurs. Une fois les éclats de rire passés, profitez-en pour réfléchir à ce qui rend ce texte drôle ! Grâce aux albums, on peut amorcer très tôt la réflexion sur les procédés qui transmettent des émotions, tant par le texte que par l’image. C’est aussi l’occasion d’attirer l’attention des jeunes lecteurs sur l’intonation de la voix, sur les changements de ton entre les personnages.

Les collégiens qui apprennent l’allemand peuvent aussi accéder à la version originale. De quoi faire un petit exercice de compréhension orale, en s’entraînant à reconnaître les noms des animaux, ou la phrase de la petite taupe ! Pour d’autres histoires en allemand, on peut consulter ces lectures de contes.

« Roule Galette » et « Baba Yaga »

Le Roule galette du Père Castor est une autre lecture classique en maternelle. Cette adaptation du conte russe traditionnel Kolobok fait découvrir aux plus jeunes la structure des contes cumulatifs, appelés aussi « histoires randonnées ». Ils forment une chaîne d’actions répétées, jusqu’à ce qu’elle ne s’écroule ou ne se défasse en sens inverse.

Les éditions du Père Castor ont été créées en 1931 par Paul Faucher, un fervent adepte de la Nouvelle Éducation. Pour rendre l’enfant actif, il accorde une place primordiale à l’illustration dans les ouvrages qu’il publie. Il sollicite donc plusieurs illustrateurs russes émigrés en France après la Révolution de 1917.

Parmi eux, Nathalie Parain, qui illustrera magnifiquement un autre conte russe, Baba Yaga. En attendant de pouvoir le (re)lire dans la réédition des éditions MeMo, on peut en écouter une lecture en musique par Élodie Fondacci, sur Radio Classique. Demandez à vos enfants de retenir les caractéristiques de Baba Yaga au fil de l’histoire !

Si vous vous intéressez à ce personnage ou aux contes russes en général, vous pouvez lire les analyses de Vladimir Propp sur la structure du conte et les racines historiques des contes, ou les écrits de Lise Gruel-Apert. Si vous voulez en savoir plus sur la Révolution de 1917 et de l’émigration russe, alors la monographie sur Nathalie Parain est faite pour vous.

Choix d’albums

Pour découvrir ces albums ou d’autres, n’hésitez pas à écouter ces conseils de l’association « Lire et faire lire », qui fait notamment intervenir Sophie van der Linden, auteure de Lire l’album (2004). Celle-ci explique l’importance de l’album pour les plus jeunes et donne des conseils pour le lire à voix haute.

On peut aussi retrouver en ligne des personnages de Claude Ponti, de Pef, se promener avec La chasse à l’ours, suivre les aventures de Petit-Bleu et Petit-Jaune, découvrir le Grand Monstre vert, ou chercher d’autres pistes pour étoffer sa bibliothèque.

Et pour lire d’autres contes de tous horizons, ainsi que des études sur ce genre, rendez-vous sur le site de La Grande Oreille, revue spécialisée sur les contes qui propose un programme spécial confinement.

Lire Pouchkine

Dans les rayons jeunesse des librairies de Russie, les recueils de contes populaires sont légion, aux côtés de livres estampillés de noms de grands écrivains, comme Alexandre Pouchkine. Bercé dans son enfance par l’imaginaire riche de ces contes oraux, il décida d’en écrire à son tour sous forme de longs poèmes en vers à partir des années 1830.

On dénombre aujourd’hui six contes de Pouchkine, qui, à l’image de leur auteur devenu l’un des visages principaux de la littérature russe, sont encore lus et appris dans les écoles primaires de Russie, comme peuvent l’être en France les Fables de La Fontaine. La bibliothèque russe et slave propose une version traduite de ces contes, et trois d’entre eux sont également accessibles en livres audio.

Leur lecture peut offrir aux enfants un certain exotisme et permet la découverte de nouvelles images et personnages comme le Tsar et son fils, le Tsarévitch. Afin de cultiver ces découvertes, pourquoi ne pas dresser avec votre enfant une description des différents héros de ces contes, ou alors dessiner les animaux magiques qui y apparaissent ?

Les contes de Pierre Gripari

Pour faire (ou refaire) découvrir les contes français, de belles lectures sont disponibles en ligne. « La Sorcière du placard aux balais », un des contes les plus connus des célèbres Contes de la Rue Broca de Pierre Gripari est disponible en version lue par l’auteur.

Vous embarquerez pour vingt minutes d’histoire drôle et fascinante lue avec emphase et précision par Pierre Gripari qui prononce même les diérèses. Il est aussi possible de trouver les autres contes du recueil en dessin animé.

Des univers pour les ados

Pour les plus grands on peut continuer l’aventure avec de grands classiques lus à haute voix, comme Bilbo le Hobbit, proposé en différentes versions, mais aussi Harry Potter.

Read more: Tolkien vs Disney : éduquer ou divertir ?

Pour ce dernier il est aussi possible de lire les ebooks et de se replonger dans l’univers grâce à la plate-forme Wizarding World dont les traductions sont disponibles en français.