Busca incessante por causa e efeito: por que somos supersticiosos?

“A superstição traz má sorte”.

Umberto Eco (1932-2016), escritor italiano.

De acordo com o que ouvi, a atriz espanhola Elsa Pataky usou meias de cores diferentes em uma de suas primeiras audições em Hollywood. Em sua pressa, ela pegou as primeiras que encontrou em casa. A audição foi ótima. No casting seguinte, voltou ao seu hábito de usar meias iguais, e a audição foi ruim. Desde então, passou a usar meias de cores diferentes em suas audições. Ela acredita que isso traz sorte para ela.

Não tenho provas sobre a veracidade dessa anedota, mas é um excelente modelo de como uma superstição é forjada e consolidada em nossas mentes. Acredito que Elsa Pataky não se importará em usá-la como exemplo. Bata três vezes na madeira.

Em busca da associação perdida

Uma das principais motivações da mente humana é a necessidade de encontrar associações entre diferentes eventos para antecipar a realidade. A seleção natural favoreceu a busca de relações de causa e efeito para descobrir as regras do mundo e, assim, promover a sobrevivência e a reprodução.

Somos buscadores compulsivos de conexões, arqueólogos da regularidade e futurólogos intuitivos. Nosso sistema cognitivo é alérgico à ambiguidade e à incerteza. A associação de eventos é o antídoto para essa “reação alérgica mental”.

As superstições são o lado sombrio dessa tendência de previsão tão útil para a sobrevivência: elas associam eventos que, na realidade, não estão relacionados de forma alguma. O que a cor das meias tem a ver com as habilidades de atuação de Elsa Pataky? A tendência humana de prever o mundo inventa essas conexões. Afinal, aprender associações é a base de nossa aquisição de comportamento.

No caso das superstições, esses mecanismos associativos são exagerados, ou seja, erram por excesso.

Superstições de laboratório

A primeira abordagem científica do comportamento supersticioso foi feita em 1948 pelo psicólogo B. F. Skinner em um famoso estudo com pombos. Skinner programou a distribuição de alimentos para ocorrer automaticamente a cada quinze segundos. Independentemente do que fizessem, os pombos receberiam a comida nesse ritmo.

Depois de algum tempo, o cientista americano descobriu que a maioria das aves (seis de oito, para ser mais preciso) havia desenvolvido seus próprios rituais supersticiosos para conseguir comida. Um pombo fazia círculos sobre si mesmo, outros moviam a cabeça de um lado para o outro e outro bicava o chão. Esse fenômeno é chamado de “condicionamento adventício” para diferenciá-lo do aprendizado por “condicionamento operante”, quando o animal aprende com base nas consequências positivas ou negativas realmente causadas por seu comportamento.

Resultados muito semelhantes foram encontrados em humanos usando tarefas nas quais são estabelecidas conexões fictícias entre eventos. De fato, há todo um campo de estudo na psicologia dedicado às ilusões de causalidade, que foram até mesmo associadas à proliferação de pseudomedicinas alternativas, como a homeopatia ou o reiki, ou crenças paranormais.

O profeta que está sempre certo

Quando já criamos uma conexão causal entre eventos, um dos mecanismos que incentiva sua manutenção é o chamado “viés de confirmação”, que faz parte de nossa caixa de ferramentas cognitivas.

Tendemos a prestar mais atenção aos eventos que confirmam nossas crenças do que àqueles que as contradizem: “Sempre que lavo o carro, chove”; “o entregador da Amazon sempre chega quando não estou em casa”… Esquecemos facilmente as muitas vezes em que essas previsões não se concretizaram. E, ao mesmo tempo, lembramos vividamente o momento em que esses eventos incômodos ocorreram devido ao impacto emocional que geram.

Outro mecanismo que favorece a manutenção de superstições baseia-se no que os psicólogos chamam de “profecia autorrealizável”. Ou seja, a própria crença em uma previsão pode fazer com que ela se torne realidade por meio de suas ações.

Portanto, se forçarmos Elsa Pataky a usar meias da mesma cor em sua próxima audição, ela provavelmente ficará muito nervosa por não ter seu amuleto e seu desempenho será seriamente afetado. A atriz chegará à conclusão de que sua profecia foi confirmada, embora ela mesma tenha sido responsável por ratificá-la.

Nossas superstições nos escravizam: se as ignorarmos, a ansiedade nos fará ter um desempenho pior. Diga isso aos esportistas, acumuladores compulsivos de manias, rituais e superstições.

Superstições a um bom preço

Muitas são absurdas, mas, geralmente, fáceis de cumprir. Elas são mantidas pelo “por precaução” e pelo “e se”. Bater na madeira, não passar por baixo de uma escada, cruzar os dedos: tudo isso é muito fácil de fazer e de graça - ou muito barato.

O físico Niels Bohr (1885-1962) tinha uma ferradura pendurada na parede de seu escritório. Quando lhe perguntaram como era possível que uma das mentes mais analíticas de sua época acreditasse em amuletos, Bohr respondeu: “Eu não acredito neles, mas me disseram que eles trazem sorte até para quem não acredita neles.”

Não custa muito, não é mesmo? O comportamento supersticioso seria mais difícil se tivéssemos que fazer cem flexões para acumular sorte antes de uma prova. Somos estúpidos, mas não o suficiente para vencer a preguiça.

Incorporadas à cultura

As superstições geralmente estão incorporadas às tradições e aos costumes de uma sociedade. Permitem que nos identifiquemos com os valores de nossa cultura, por meio de hábitos e rituais compartilhados. É fácil imaginar a crença de Elsa Pataky se espalhando pela população e as pessoas usando meias incompatíveis no exame de direção ou nos encontros do Tinder.

Muitas superstições culturais têm raízes centenárias ou até milenares, o que torna muito difícil rastrear suas origens. Tocar na madeira parece ter origem em antigas crendices celtas sobre almas que vivem em árvores. Os gatos pretos eram associados a bruxas na Idade Média, embora na Escócia sejam um símbolo de boa sorte. A propósito, essa é uma boa demonstração da natureza arbitrária da crendice.

O número treze tem uma péssima reputação. De acordo com a empresa Otis, cerca de 85% de seus elevadores instalados em edifícios com mais de doze andares omitem o botão com o número treze. A origem parece estar relacionada a Judas Iscariotes, o décimo terceiro comensal da Última Ceia no cristianismo. O medo da sexta-feira 13 combina essa superstição numérica com a lembrança da sexta-feira santa, o fatídico dia em que Jesus Cristo foi crucificado.

Racionalidade, o tipo certo

Somos seres racionais… mas, do tipo que toma porções em bares, como diz a banda Siniestro Total em uma de suas músicas. Nossa racionalidade natural não é lógica, mas bio-lógica ou psico-lógica. A evolução nos dotou de um arsenal de atalhos cognitivos para processar grandes quantidades de informações e tomar decisões rápidas (geralmente bem-sucedidas) com os dados parciais e ambíguos que recebemos do ambiente. Por outro lado, o exercício do pensamento lógico e fundamentado exige a árdua tarefa de disciplinar nossa mente para evitar as falácias e os vieses do cérebro humano.

Ambos os sistemas de pensamento nos habitam sem conflito aparente. Por um lado, é intuitivo, automático e guiado por regras de ouro que podem nos levar a preconceitos e raciocínios equivocados. Por outro lado, é analítico e reflexivo, porém mais lento e mais caro e, sob as condições certas, pode se comportar de forma racional e lógica.

Assim, mesmo nas mentes mais exatas podem existir crenças irracionais e superstições absurdas. Diga isso a Niels Bohr, com sua ferradura da sorte. Quando os seres humanos estão sem o roupão do cientista ou a toga do juiz, as mentes são tão crédulas quanto as de nossos ancestrais pré-históricos. Torcemos para que a razão não nos abandone completamente.