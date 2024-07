Caminhar ou correr: para a mesma distância, o que consome mais energia?

Disclosure statement

Clément Lemineur recebeu financiamento do Ministério de Educação Superior da França (bolsa para dissertação).

François Dernoncourt recebeu financiamento do Ministério de Educação Superior da França (bolsa para dissertação).

Clément Naveilhan does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.