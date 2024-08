Ce qu’il faut savoir sur les challenges les plus dangereux des réseaux sociaux

Les challenges lancés sur les réseaux sociaux peuvent être bizarres, hilarants ou carrément dangereux – apparemment il n’y a pas de limite à ce que les gens sont prêts à faire pour obtenir des likes.

Prenons par exemple le « défi du gallon ». Des influenceurs encouragent leurs followers à consommer un gallon (soit 3,78 litres) de lait en 60 minutes sans vomir. Cela n’a peut-être pas l’air trop effrayant, sauf quand on pense que la capacité de l’estomac humain moyen est de 1,5 litre. Des recherches ont montré qu’il faut un peu plus d’une heure pour que 250 ml de lait quittent l’estomac.

Boire du lait en un temps record

Ainsi, il y a fort à parier que le challenge du gallon se termine de l’une des deux façons suivantes. Soit le challenger sera pris de nausée, douleurs, ballonnements et diarrhée, le corps essayant d’aider l’estomac à supporter le trop-plein. Ou alors la personne vomit, le corps essayant de vider l’estomac de ce qu’il contient pour réduire les risques de dégât (dommage, lésion). Un estomac trop rempli peut entraîner un gastrorrhexis : la paroi de l’estomac est tellement étirée qu’elle se déchire – et c’est généralement mortel.

Parmi les autres défis d’ingestion, citons le « défi de la cannelle », qui consiste à essayer d’avaler une cuillère à soupe de cannelle en poudre en 60 secondes. Ce qui est une très mauvaise idée.

Pour commencer, la cannelle est une source riche en coumarine, un composé qui peut être toxique pour le foie. Il n’est donc pas conseillé de consommer de la cannelle moulue en si grande quantité.

Par ailleurs, ingérer de la cannelle ou de toute autre poudre de plantes ou d’épices peut abîmer la paroi de l’œsophage ou de la trachée, voire des poumons.

Pour protéger ces organes, le corps fait en sorte que leurs parois restent humides. Quand on ingère de la poudre, elle se colle instantanément à ces parois et les dessèche, ce qui peut causer des ruptures dans les couches protectrices et provoquer de graves infections.

Avaler des dosettes de lessive pour obtenir des likes

Vous vous souvenez peut-être du « Tide pod challenge » devenu viral en 2018. Des utilisateurs des réseaux sociaux avalaient des dosettes de lessive pour avoir des likes. Or les intoxications accidentelles liées à ces produits, en particulier chez les enfants, sont en soi un enjeu. Allez comprendre pourquoi certains choisissent de prendre de tels risques pour en amuser d’autres.

Les symptômes suite à l’ingestion de pastille de lessive comprennent des vomissements, des nausées, de la somnolence et des éruptions cutanées. Le détergent étant corrosif, avaler de la lessive peut causer des brûlures de l’œsophage et de la paroi de l’estomac et provoquer une détresse respiratoire et une altération de l’état mental. Il peut arriver qu’une assistance respiratoire soit nécessaire.

Des produits chimiques contenus dans la lessive visent à éliminer les tâches de fluides corporels, alors si une partie de votre corps – des yeux à la gorge en passant par l’estomac – entre en contact avec du détergent, celui-ci va essayer de les détruire.

Des bonbons à l’azote liquide

Ces défis ne sont pas encore assez bizarres pour vous ? Alors voici le « Dragon’s breath » (nom d’un des piments les plus forts au monde). Pour ce challenge, les utilisateurs des réseaux mangent des bonbons enrobés d’azote liquide. L’azote liquide a un point d’ébullition à environ 196 °C, ce qui signifie que dans des conditions normales, il s’évapore. Mais tout contact avec une partie du corps peut provoquer de profondes brûlures.

Une fois consommé, le froid de l’azote liquide brûle les surfaces de l’œsophage et de l’estomac. Si l’azote liquide entre en contact avec des températures plus chaudes à l’intérieur du corps, cela augmentera la production de gaz qui peut s’expanser rapidement et déchirer l’œsophage ou l’estomac.

L’azote liquide n’est pas dangereux seulement pour les utilisateurs des réseaux qui tentent des challenges pour avoir des likes. Certains bars et restaurants servent des cocktails et des desserts à l’azote liquide. La fumée produite par ce produit chimique est spectaculaire visuellement, mais elle ne devrait jamais être ingérée.

En 2012, Gaby Scanlon fêtait son 18e anniversaire dans un bar de Lancaster, au Royaume-Uni, et on lui a servi un cocktail « Nitro-Jägermeister » à base d’azote liquide. La boisson lui a perforé l’estomac. Elle a dû subir une ablation de l’estomac, et son œsophage a été relié directement à son intestin grêle.

Pour le « Benadryl challenge », des utilisateurs se filment en train de consommer des quantités excessives d’antihistaminique. La Benardyl contient le principe actif diphénhydramine, qui a un effet sédatif – et que l’on retrouve également dans un certain nombre de somnifères en vente libre.

Une consommation excessive de ce médicament peut entraîner des problèmes cardiaques, des crises d’épilepsie et même des comas. Cela se soigne difficilement parce que les traitements peuvent aggraver les symptômes. Une surdose de diphénhydramine peut être fatale.

Qu’est-ce qui pourrait tourner mal ?

Pour finir, le « corn on the cob challenge » – le défi du maïs sur un épi. Il s’agit de manger un épi de maïs le plus vite possible, en le montant sur une perceuse électrique en pleine rotation. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Eh bien, pour commencer, on peut y laisser ses dents. Un morceau de nourriture qui tourne très vite contre vos dents peut tout simplement les arracher de l’os alvéolaire et déchirer le ligament parondogtal. L’extraction d’une dent est assez commune chez les enfants. Moins chez les adultes. Des recherches ont montré que le fait de placer la dent dans du lait augmente ses chances de se rattacher à l’alvéole.

La morale de l’histoire est donc la suivante : si vous tenez aux parois de votre œsophage, de votre trachée, de vos poumons et de votre estomac, vous feriez bien d’éviter tous les défis bizarres ou risqués sur les médias sociaux. Bien trop souvent, ce qui est censé être amusant et divertissant pour les spectateurs a fini en terrible tragédie.