Centenaire de Ousmane Sembène: hommage au Sénégalais “père du cinéma africain”

Le 1er janvier 2023 marque le centenaire de la naissance d’Ousmane Sembène, le romancier et cinéaste sénégalais salué comme le “père du cinéma africain”. Au cours de cinq décennies, Sembène a publié 10 livres et réalisé 12 films à travers trois périodes distinctes. Il a été célébré pour ses œuvres politiques magnifiquement conçues, dont le style va du réalisme psychologique de La Noire de …) en 1966 à la satire mordante de Xala (La Malédiction) en 1974.

Depuis sa mort en 2007, le statut de pionnier de Sembène n'a cessé de s'affirmer. Mais la variété et la richesse de son œuvre, sa capacité à se réinventer en tant qu'artiste, ont souvent été négligées. À l'occasion de son centenaire, il convient de se pencher sur ce qui a fait de lui une présence créative aussi remarquable.

Le romancier : 1956-1960

Contrairement à nombre de ses pairs littéraires, Sembène n'est pas venu à l'écriture par le biais du système éducatif colonial. En fait, il a quitté l'école très tôt et pour devenir autodidacte. Il est né dans la communauté minoritaire lébou de la région de Casamance, dans le sud du Sénégal. Son père était pêcheur. Il s'est ensuite installé à Dakar, la capitale coloniale.

Après avoir servi dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'installe en France en 1946. Employé comme docker à Marseille dans les années 1950, il a développé une passion pour la littérature en fréquentant la bibliothèque du syndicat d'obédience communiste, la Confédération générale du travail. Son premier roman, Le Docker noir (1956), explore de manière consciente les difficultés rencontrées par un écrivain noir de la classe ouvrière qui cherche à devenir un auteur publié.

Le roman le plus célèbre de Sembène, Les Bouts de bois de Dieu (1960), est un récit romancé de la grève des chemins de fer de 1947-1948 en Afrique occidentale française coloniale. Cette vaste épopée, qui se déroule en trois lieux différents et met en scène une multitude de personnages, illustre la vision marxiste et panafricaniste de l'anticolonialisme de Sembène. Il pensait que le renversement des puissances coloniales pouvait être réalisé au mieux par des alliances entre travailleurs au-delà des clivages nationaux et ethniques.

Seyllou/AFP via Getty Images

Les Bouts de bois de Dieu est souvent décrit comme le texte classique de Sembène, engagé politiquement et réaliste dans son style. Cependant, il s'est avéré être le point culminant de son exploration du réalisme littéraire.

En 1960, il retourne en Afrique après plus d'une décennie passée en Europe pour visiter un continent libéré de la domination coloniale. Il est célèbre pour avoir déclaré que, assis sur les rives du fleuve Congo, observant les masses grouillantes, dont la plupart ne savaient ni lire ni écrire, il a eu une révélation. Si ses romans étaient inaccessibles à de nombreux Africains, le cinéma était la solution. Il entreprend de devenir cinéaste.

Romancier et cinéaste : 1962-1976

Après avoir étudié le cinéma à Moscou, Sembène réalise son premier court métrage, Borom Sarret (Le Charretier), en 1962. Ce film, qui raconte la journée d'un modeste charretier, constitue une critique acerbe des échecs de l'indépendance du Sénégal, présentés comme le transfert du pouvoir d'une élite à une autre. Comme la plupart des pays africains francophones, le Sénégal a obtenu son indépendance en 1960. Il sera gouverné pendant les deux décennies suivantes par le Parti socialiste, dirigé par le poète Léopold Sédar Senghor, qui cherche à maintenir des liens politiques et culturels étroits avec la France.

Entre 1962 et 1976, Sembène a publié quatre livres et réalisé huit films, des œuvres d'une incroyable diversité esthétique. Il s'agit peut-être de la période de productivité artistique la plus riche de tous les écrivains et réalisateurs africains de l'ère postcoloniale. Sembène a réalisé une série de premières pour un réalisateur noir africain : premier film réalisé en Afrique (Borom Sarret), premier long métrage (La Noire de …), premier film dans une langue africaine (Mandabi).

Il commence à acquérir une renommée internationale, mais les occasions de voir son travail chez lui sont rares. Mandabi (Le Mandat), par exemple, a remporté un prix au Festival du film de Venise mais n'est pas sorti au Sénégal, où il a été critiqué par le gouvernement pour avoir présenté une vision négative du pays.

Entre 1971 et 1976, Sembène a réalisé sa trilogie de films la plus ambitieuse : Emitaï, Xala et Ceddo. Ces films sont animés par des intrigues fortes. Mais le plus important pour Sembène est la capacité d'un film à condenser les réalités sociales, politiques et historiques en une série d'images saisissantes. Celles-ci brouillent souvent les frontières de l'espace et du temps.

Dans Ceddo, il a condensé plusieurs siècles d'histoire dans la vie d'un village sénégalais, entraînant une lutte pour le pouvoir entre l’animisme, le christianisme et l’islam. Ce dernier s'est imposé par les armes, une position controversée dans un pays qui était alors musulman à plus de 90 %. Ceddo a été interdit par Senghor, l'ennemi juré de Sembène. Il ne fera pas d'autre film pendant plus de dix ans.

Des années sauvages à un épanouissement tardif : 1976-2004

Après une décennie passée dans le désert créatif, Sembène connaît une épanouissement tardif à partir de la fin des années 1980. Il touche alors une nouvelle génération de spectateurs. Ses dernières œuvres sont moins ambitieuses sur le plan esthétique, mais tout aussi puissantes.

Son chef-d'œuvre, Moolaadé (2004), est une dénonciation cinglante des mutilations génitales féminines dans les zones rurales d'Afrique de l'Ouest. Dans cette œuvre, les forces du changement s'opposent à l'autorité patriarcale et conservatrice. Les images des radios des femmes brûlées par les hommes devant la mosquée du village sont une représentation visuelle brutale de ce conflit. Comme dans ses films précédents, ce qui importe, ce sont les relations de pouvoir fondamentales, et non un réalisme étroitement observé qui dépeint le monde tel qu'il est mais ne peut imaginer comment le changer.

Sembène aujourd'hui

Depuis la mort de Sembène, nous en avons appris davantage sur sa vie et sa carrière grâce au travail minutieux de son biographe Samba Gadjigo, qui est également co-producteur du documentaire Sembène ! (2015). Parfois, ce que l'écrivain et universitaire sénégalais a appris a été négatif - notamment le “vol” par Sembène de l'idée du film Camp de Thiaroye (1988) à deux jeunes créateurs sénégalais. Mais c'est une partie nécessaire pour surmonter les comptes rendus trop révérencieux qui passent parfois pour des discussions sur la carrière de Sembène.

L'ouverture récente des archives de Sembène à l'université d'Indiana offre aux chercheurs une nouvelle occasion d'approfondir leur compréhension de sa vie et de son œuvre.

Ceux qui ne connaissent pas Sembène devraient se procurer une copie de son roman Les Bouts de bois de Dieu ou trouver des éditions DVD récentes de films classiques tels que La Noire de … ou Xala (dont la séquence d'ouverture fait partie, à mon avis, des cinq meilleures minutes de tout le cinéma africain).

Mon film préféré est sa tragi-comédie Mandabi, récemment rééditée dans une version restaurée. Sous l'apparence d'une simple histoire d'un pauvre homme essayant d'encaisser un mandat, Sembène tisse une brillante critique du capitalisme et du pouvoir de l'argent de saper les liens sociaux et familiaux.

À Paris, la Cinémathèque française marque le centenaire de la naissance de Sembène avec une rétrospective de ses films.

Les films de Sembène sont toujours d'actualité, non seulement en raison de la pertinence de nombre des questions sociales et politiques qu'ils abordent. Mais aussi parce qu'il a su créer un langage cinématographique qui a su toucher le public du monde entier.

Il s'est forgé une carrière qui a duré cinq décennies, alors que nombre de ses contemporains ont eu du mal à réaliser plus d'une poignée de films. Cette créativité et cette longévité ont contribué à façonner le cinéma africain de manière complexe : les réalisateurs contemporains peuvent suivre les traces de Sembène ou choisir de rejeter son style politiquement engagé, mais son héritage ne peut être ignoré.