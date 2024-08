Chinelos: um sucesso social e de marketing, sob os pés do mundo inteiro

Os chinelos são mais universais do que os tênis. As vendas mundiais desses pés descalços que separam o dedão do pé dos outros dedos ultrapassam as dos tênis. Símbolo das férias de verão na praia, os chinelos também são a primeira opção de calçado para homens e mulheres que vivem na pobreza em países em desenvolvimento - os “pés descalços”, como se costumava dizer. Porque os chinelos são tanto um calçado recreativo quanto um item essencial de calçados; em suma, uma bênção onde quer que você viva na Terra.

Os nomes dados a essas sandálias comuns são um testemunho de sua onipresença. Cada país tem seu próprio nome para elas. Muitas vezes, em referência ao barulho que fazem quando você anda com elas. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, é flip-flop, no Egito é chip-chip, em Quebec é clic-clac, em Camarões é tapettes. Em outras latitudes, o nome se refere mais à distância entre os dedos dos pés, portanto, infradito na Itália ou Zehentrenner na Alemanha.

Do Vietnã aos Estados Unidos

Na França, o nome “tong” deriva de thong, o primeiro nome dado a esse tipo de calçado no Ocidente, trazidos pelos americanos da guerra do Vietnã. Não deve ser confundido com o flip-flop, uma sandália com uma faixa na parte superior, geralmente com um logotipo ostensivo. Esse tipo de calçado para salva-vidas nunca deveria ter se espalhado fora das piscinas. São feios demais, como os Crocs, sobre os quais falaremos em um artigo posterior.

Em nossos países, os chinelos de dedo simbolizam o relaxamento e a vida despreocupada. Eles ficam ao lado das toalhas de praia e acompanham os aperitivos com os amigos. No verão, eles estão por toda parte em seus pés. Atrás de um carrinho de compras e na cidade, bem como na piscina e no acampamento. Até mesmo nos pedais das bicicletas - com o risco de se esfolar - e ao dirigir carros - comportamento punível com multa.

Popular ou sofisticado, depende de você

Pouco usados antes da década de 60, os chinelos de dedo não aparecem nas Mitologias de Roland Barthes e, no entanto, teriam seu lugar de direito ali. Vamos apostar que eles teriam incorporado o mito da simplicidade. Uma sola de borracha e uma tira de plástico em forma de Y para despir as roupas da civilização. Sem dúvida, ele também teria apontado que essa simplicidade, acessível a todos, não aboliu as diferenças sociais: por meio dos estilos e modelos escolhidos, os chinelos sinalizam as condições de quem os usa, como mostra esse modelo assinado por uma famosa casa de moda na rue Cambon, em Paris. Barthes teria finalmente percebido o erotismo desse calçado que revela a nudez do pé, normalmente escondida.

Mas não somos semiólogos, somos economistas. Então, como é a economia dos chinelos? O mercado global de chinelos é maior do que o de tênis, como dissemos no início. O argumento é apresentado pelo autor de Flip-Flop, um livro sobre a globalização dos chinelos publicado em 2014. Ela ofereceu um resumo nestas colunas. Vejamos alguns números atuais para comparação: o consumo anual de calçados é de cerca de 20 bilhões de pares, um quarto dos quais são tênis, com vendas de cerca de 400 e 750 bilhões de dólares.

De jóias francesas a monstros da indústria brasileira

Na realidade, é difícil ser categórico no debate entre tênis e chinelos devido à falta de dados precisos sobre os últimos. A produção e a revenda de chinelos são muito descentralizadas e dispersas para o estatístico. Eles são fabricados em todo o mundo e em todas as escalas. Na China, é claro, mas não apenas lá. O produto não é muito técnico, o processo não exige maquinário sofisticado e os componentes estão prontamente disponíveis: grânulos de borracha e plástico de origem petroquímica, poliuretano, principalmente para a tira, e Etileno Vinil Acetato, principalmente para a sola.

Eles podem ser feitos em uma pequena oficina ou em uma fábrica. Na França, por exemplo, os chinelos da marca bretã Jo Bigorneau emprega apenas algumas pessoas e produz algumas dezenas de pares por dia. Mas o maior contraste a isso está aqui no Brasil.

As sandálias Havaianas, produzidas pela Alpargatas S.A., são fabricadas a uma taxa que ultrapassa um milhão de unidades por dia. O Brasil, portanto, é o principal produtor mundial de chinelos.

Durante muito tempo, as Havaianas da Alpargatas eram em modelo único, usadas anonimamente por pessoas de comunidades pobres, e custavam muito barato. Mas aí veio o marketing de moda. No começo insipiente, ao longo dos anos 80 as sandálias ganharam logotipo (“Não têm cheiro, nem soltam as tiras”) e começaram a aparecer nas mídias, vendidas por celebridades de rádio e TV.

Com os anos 90, as Havaianas ganharam o mundo: na Copa do Mundo de 1998, na França, foi lançado o logotipo verde e amarelo, marcando definitivamente a identidade brasileira do produto, e os principais estilistas do mundo deram seus nomes a séries limitadas de Havaianas, assim como a Coca Cola e a Walt Disney pagaram para ter os seus próprios modelos promocionais.

Grande diferença entre o preço de venda e o custo de produção

A partir daí, foi só mercado em alta e uma profusão de modelos. O que gerou alto valor do produto final, e larga escala na fabricação. Criou-se uma grande diferença entre o custo de produção e o preço de venda, com o objetivo de aproximar esse último da disposição de pagar dos diferentes segmentos de clientes, obtendo-se assim lucros enormes com um produto que um dia foi básico e humilde.

Mas não se engane: essa estratégia vencedora é mais fácil de falar do que fazer. A Alpargatas S.A. é a única empresa do mundo que conseguiu isso no mercado de chinelos. Hoje, ela domina uma série de concorrentes, todos muito atrás dela.

A maioria deles, seja na China ou em outro lugar, limitou-se a produzir chinelos baratos. O tipo que você encontra por poucos euros ou dólares numa loja de departamentos na Europa ou nos EUA, por exemplo. Ou mesmo por alguns centavos de dólar nos mercados africanos.

Agora, o lado não tão charmoso dos chinelos:

Centenas de milhões de homens, mulheres e crianças andam descalços em todo o mundo. Apesar de seu lado bucólico, gentil e ancestral, como às vezes se vê neste lado do planeta, andar sem sapatos é tudo menos aconselhável. Cortes, edema, inflamação e infecção por vermes parasitas transmitidos pelo solo são apenas alguns dos problemas encontrados quando os pés dos pobres em favelas ou áreas rurais não são protegidos.

Os chinelos de dedo não são o calçado ideal, especialmente para caminhar com eles todos os dias e por longas distâncias, como acontece com muita frequência na África. Mas para as pessoas que são pobres demais para comprar outros calçados, eles são incomparavelmente melhores do que andar descalço.

O chinelo, o mais comum dos objetos, está provando ter uma versatilidade global. Aqui, ele pode atender a uma necessidade vital e, em outro lugar, proporcionar um pouco de prazer ao consumidor. Combinando o essencial com o prazeroso. Em última análise, ele faz uma contribuição incrível para o bem-estar social das pessoas do mundo. Não é pouca coisa para uma simples sola presa por uma tira. Em suma, um benefício para a humanidade, o que ninguém jamais afirmará em hipotético artigo futuro sobre os Crocs.

Baratos e poluidores

Mas o chinelo não é apenas uma peça de vestuário de virtude. Ao longo de seu ciclo, do berço ao túmulo, ele contribui para a degradação do planeta. Assim como toda a produção e o uso de outros plásticos: emissões de CO2 de produtos petroquímicos, resíduos de fabricação, aterros sanitários sem controle, poluição dos oceanos, etc., que contribuem para a mudança climática global. Com o bônus adicional de ser um desperdício ainda maior devido ao seu baixo preço.

Nos países ricos, os chinelos também são calçados descartáveis. Abandonados à beira-mar ou à beira da estrada, sem preocupações ou arrependimentos para seus proprietários. Compras de consumo excessivo, a fim de ter um grande número de pares para combinar com as cores de diferentes roupas ou para obter as novidades do ano.

Mesmo que, apesar das iniciativas iniciais tanto no Norte quanto no Sul, a circularidade completa do chinelo não seja para amanhã, seus benefícios são imensos e universais demais para serem eliminados do mapa mundial.