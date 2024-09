Cinq raisons d’adopter la semaine de travail de quatre jours

Neuf Canadiens sur dix sont intéressés par une semaine de travail de quatre jours, selon une enquête récente, faisant de ce modèle l’avantage social le plus désirable, avant les soins de santé, la flexibilité des horaires et des jours de congé supplémentaires.

Une semaine de travail de quatre jours ne se réfère pas à un horaire condensé sur cinq jours, mais plutôt au modèle 100-80-100, où les employés travaillent 80 % du temps tout en maintenant 100 % de leur productivité et de leur salaire.

À l’échelle mondiale, la semaine de travail de quatre jours s’est avérée efficace. 4 Day Week Global, une organisation à but non lucratif, a mené des programmes pilotes sur six continents. Elle rapporte que 91 % des entreprises qui ont essayé ce modèle ont choisi de continuer.

La semaine de travail de quatre jours pourrait-elle devenir une réalité au Canada ? Bien que nous ne puissions pas prédire l’avenir, voici cinq raisons convaincantes pour lesquelles une semaine de travail réduite serait pertinente au pays.

Read more: La semaine de quatre jours n'est pas un luxe, elle est nécessaire au progrès de l'humanité!

1. Diminution des heures de travail au fil du temps

Depuis 150 ans, le Canada a développé une tradition de réduction progressive du temps de travail, malgré les résistances des employeurs. Autrefois, les ouvriers canadiens devaient supporter des journées de travail allant jusqu’à 12 heures, six jours par semaine, totalisant une semaine de travail de 72 heures.

En 1872, lorsque les employés des imprimeries de Toronto ont demandé une journée de travail de neuf heures, leurs revendications ont été qualifiées de « stupides », « absurdes » et « déraisonnables » par les employeurs. Cela a conduit à la grève historique des imprimeurs, faisant partie du Mouvement des neuf heures militant pour des journées de travail plus courtes.

Au cours du siècle suivant, les travailleurs syndiqués ont continué à lutter contre le scepticisme des employeurs et à obtenir des semaines de travail plus courtes. La semaine de travail standard a été progressivement réduite jusqu’à atteindre 40 heures dans les années 1960.

Tout au long de l’histoire, les efforts pour réduire les heures de travail ont toujours rencontré une forte résistance de la part des employeurs. Cependant, ces efforts ont finalement prévalu, s’alignant avec les normes sociales et les conditions économiques en évolution. La semaine de travail de cinq jours est notre modèle depuis 60 ans. Il est temps d’essayer quelque chose de différent.

2. Une meilleure conciliation travail-vie personnelle

Alors que la semaine de travail typique est restée inchangée pendant des décennies, les dynamiques familiales ont considérablement évolué.

Il y a 60 ans, un seul salaire suffisait souvent pour une famille. Aujourd’hui, la plupart des familles canadiennes ont deux revenus, travaillant deux fois plus sans réduction des responsabilités familiales. Ce changement a considérablement augmenté le fardeau de la gestion du ménage, rendant les familles plus dépendantes des soutiens externes.

En 1979, le Canada comptait 110 000 places en garderie agréées. Aujourd’hui, ce nombre a été multiplié par dix, mais de nombreux parents font encore face à des listes d’attente.

Les recherches montrent également que les familles à double revenu connaissent un plus grand conflit travail-famille et vivent davantage de stress par rapport aux familles à revenu unique. Les femmes assument 50 % de travail domestique non rémunéré en plus que les hommes, selon Statistique Canada.

Une semaine de travail combinée autour de 60 heures pour les deux parents est plus optimale selon les recherches, offrant des avantages substantiels en termes de flexibilité de travail et de satisfaction familiale.

3. Des avantages pour l’environnement

Le Canada a un plan ambitieux de réduire ses émissions de CO₂ de 40 à 45 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005. Il vise la neutralité carbone d’ici 2050.

Réduire le nombre d’heures travaillées est l’une des stratégies les plus efficaces pour réduire notre empreinte carbone, car cela signifie utiliser moins d’équipements industriels (ex : machines de production) et de bureau (ex : ordinateurs, imprimantes), tout en réduisant les trajets domicile-travail.

De plus, une semaine de travail de quatre jours pourrait conduire à une consommation réduite. Lorsque les gens travaillent de longues heures, ils ont tendance à consommer davantage. Pour encourager les gens à s’engager dans des activités durables comme cuisiner à la maison, faire du vélo et améliorer écologiquement leur maison, ils ont besoin de plus de temps.

Les recherches sur les habitudes de travail et de consommation des familles françaises confirment qu’elles doivent travailler moins pour favoriser le développement durable.

4. Ça fonctionne dans plusieurs pays

De nombreux pays à travers le monde ont expérimenté et mis en œuvre des semaines de travail plus courtes avec un succès remarquable. En Islande, un essai à grande échelle d’une semaine de travail de quatre jours sans réduction de salaire a conduit à une productivité accrue, à une amélioration du bien-être des employés et à une réduction du stress.

De même, au Royaume-Uni, diverses entreprises ont mené des essais de semaine de travail de quatre jours, rapportant des résultats positifs tels qu’une amélioration du moral des employés, des taux de rétention plus élevés et une productivité maintenue ou améliorée.

La France maintient une semaine de travail de 35 heures depuis 1998, sans que le gouvernement ne revienne à une norme de 40 heures.

La diffusion rapide de ces histoires de succès à travers les réseaux sociaux et les actualités semble influencer les attentes et pourrait amener davantage de Canadiens à plaider pour une semaine de travail de quatre jours, sachant que d’autres l’ont déjà obtenue.

5. Ça fonctionne déjà au Canada

Certaines entreprises canadiennes ont également adopté avec succès la semaine de travail de quatre jours, comme on le voit en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Ces initiatives ont été menées par des dirigeants avant-gardistes, malgré l’absence d’une proposition nationale de la part de tout parti politique.

Notons toutefois que le Parti vert de la Colombie-Britannique a appelé à un projet pilote de semaine de travail de quatre jours en 2023, soulignant un intérêt politique naissant pour le modèle.

Historiquement, les syndicats ont joué un rôle clé dans la réduction des heures de travail pour les employés. Aujourd’hui, bien que l’influence des syndicats ait diminué, l’élan en faveur des semaines de travail plus courtes se poursuit, alimenté par le roulement régulier des employés et les négociations individuelles.

Les heures de travail annuelles moyennes ont diminué de 1 840 en 1997 à 1 716 en 2022 tandis que la productivité a continué d’augmenter. Cette tendance indique que de nombreux Canadiens travaillent moins d’heures sans nuire à leur performance économique, fournissant un argument convaincant pour une adoption plus large de la semaine de travail de quatre jours.

Un changement est en cours

Bien qu’il n’y ait pas de loi nationale obligeant à réduire les heures de travail et qu’aucun grand syndicat ne l’ait publiquement demandé, un nombre croissant d’entreprises adoptent des semaines de travail de quatre jours. Étant donné la popularité mondiale et les résultats positifs de cette approche, cette tendance devrait continuer à croître au Canada.

La semaine de travail de quatre jours présente des opportunités significatives pour les organisations. Les employés les plus performants sont attirés par les emplois offrant les meilleurs avantages, et la semaine de travail de quatre jours devient rapidement le bénéfice le plus convoité. Les entreprises qui mettent en œuvre ce modèle sont bien placées pour attirer et retenir des travailleurs talentueux.

Pour le travailleur moyen, une semaine de travail de quatre jours signifie un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, plus de temps à passer avec la famille et les amis, et des opportunités de poursuivre des intérêts et des passe-temps. Ce changement peut conduire à une satisfaction professionnelle accrue, une meilleure santé mentale et une qualité de vie globale améliorée. À mesure que davantage d’organisations adoptent ce modèle, les employés peuvent s’attendre à un avenir où l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est mieux géré et plus enrichissant.