Com os assassinatos dos líderes do Hezbollah e do Hamas, Netanyahu arrisca uma guerra regional por sua sobrevivência política

Os aparentes assassinatos por Israel de Fuad Shukr, principal líder militar do Hezbollah, em Beirute, e do líder político do Hamas Ismail Haniyeh, em Teerã, levantaram novamente o espectro de uma guerra mais ampla envolvendo adversários regionais - uma guerra que poderia potencialmente arrastar os Estados Unidos para a briga.

Ao atacar esses dois líderes, o governo israelense demonstrou que está disposto a arriscar uma escalada do conflito para novas frentes. Isso ocorre apesar de alguns chefes de defesa seniores do país terem enviado nos últimos meses mensagens conflitantes sobre se as Forças de Defesa de Israel estariam adequadamente preparadas, após nove meses de confronto em Gaza, para uma guerra em grande escala no Líbano ou em outro lugar.

Como estudioso do Líbano e de Israel, tenho acompanhado os recentes acontecimentos na região com crescente preocupação. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pode estar apostando que o Irã e o Hezbollah não têm apetite real para uma guerra em grande escala e preferem manter uma política de desgaste contínuo contra Israel.

Nesse caso, é uma estratégia arriscada, e qualquer erro de cálculo pode ser catastrófico.

Aumentando a aposta

Shukr foi assassinado como parte das trocas de acusações entre Israel e o Hezbollah que vêm ocorrendo desde 8 de outubro, um dia depois que os terroristas do Hamas atacaram Israel, provocando a resposta pesada e contínua em Gaza. Em particular, foi uma retaliação pela morte de 12 crianças em 28 de julho de 2024, nas Colinas de Golã controladas por Israel, atribuída ao Hezbollah.

A matança em Beirute foi uma ação ousada e arriscada de Israel, realizada em plena luz do dia na cidade, apesar das repetidas solicitações dos EUA e de outros países ocidentais para não atacar a capital do Líbano.

Ao levar adiante a operação em Beirute, Israel ultrapassou os limites das “regras do jogo” em sua guerra de atrito com o Hezbollah após 7 de outubro. Até agora, a capital foi alvo de Israel apenas uma vez, com o assassinato de Saleh Arouri em 2 de janeiro de 2024, outro líder do Hamas, não muito longe de onde Shukr foi morto.

Naquela época, supunha-se que o Hezbollah não aumentaria o conflito por causa da morte de um líder palestino, por mais importante que ele fosse.

Mas há pouca dúvida de que o Hezbollah responderá a esse novo ataque; as questões são como e quando, e se sua resposta levará os adversários a mais um passo em direção a uma guerra total.

Um embaraço para o Irã

O assassinato de Haniyeh em Teerã foi realizado no contexto do compromisso declarado de Israel de matar todos os líderes do Hamas envolvidos no massacre de 7 de outubro, embora o país não tenha reivindicado oficialmente a responsabilidade pelo ataque, como é sua prática habitual.

Israel supostamente garantiu ao Qatar, país anfitrião de Haniyeh, que não atacaria os líderes do Hamas dentro de suas fronteiras. Israel também optou por não matá-lo durante a recente visita de Haniyeh à Turquia, possivelmente por preocupação de alienar ainda mais o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Em vez disso, parece que Israel esperou pela oportunidade certa em um local diferente para enviar uma mensagem clara, não apenas ao Hamas, mas de forma mais ampla ao principal adversário regional de Israel e principal patrocinador do Hamas, o Irã.

A morte de Haniyeh em Teerã coloca o regime iraniano em uma posição embaraçosa. O ataque de um país estrangeiro violou abertamente a soberania do Irã no momento em que o regime se preparava para comemorar a nomeação de um novo presidente. O chefe do Hamas estava entre os dignitários internacionais convidados para a posse.

O ataque demonstra duas coisas: A vulnerabilidade do Irã e a capacidade de Israel de realizar um ataque com base em inteligência precisa e tecnologia superior. De qualquer forma, ele expõe as fraquezas do regime iraniano.

A última vez que o Irã alegou que sua soberania foi violada por Israel - durante o ataque de 1º de abril de 2024 à sua embaixada em Damasco - ele respondeu lançando centenas de mísseis e drones de ataque contra Israel.

O Irã poderia usar seus representantes, inclusive o Hezbollah, desta vez, ou poderia responder diretamente, usando seus próprios militares em seu próprio território, como fez em abril. Em 31 de julho, foi relatado que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, havia ordenado um ataque direto.

Fissuras internas de Israel

Presumo que os assassinatos fecharam as portas para as chances de qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza, incluindo a libertação de reféns israelenses, em breve.

Os assassinatos também tornam a guerra de desgaste entre Israel e o Hezbollah mais volátil e mais arriscada.

Todas as partes, inclusive Israel, estão aparentemente cientes de que uma guerra em grande escala não é do interesse de ninguém, o que explicaria por que esse nível de escalada não foi visto, apesar de meses de provocação por parte de todos os envolvidos.

Mas, ao mesmo tempo, a região caminha para essa possibilidade; o Oriente Médio está em um momento de extrema fragilidade.

E tudo isso está acontecendo enquanto, internamente, Israel está enfrentando grandes desafios ao seu sistema político e ao estado de direito. A guerra em Gaza trouxe à tona forças da sociedade israelense que estão buscando abertamente mudar seu sistema político e desafiar tanto a estrutura de comando quanto a cultura de combate das forças armadas.

Um recente ataque de multidão, liderado por membros de extrema direita do Knesset, contra policiais militares que investigam acusações de tortura e agressão sexual de prisioneiros do Hamas em Israel é apenas um exemplo das fissuras que se desenvolvem na sociedade judaico-israelense.

Rumo à guerra total?

Netanyahu, que, segundo os críticos, é motivado principalmente por seu desejo de permanecer no poder, construiu sua carreira capitalizando as divisões internas. Sua dependência de membros da extrema direita de seu governo, juntamente com sua exploração das tensões internas de Israel, apenas exacerbou as divisões.

Sua decisão de autorizar os assassinatos em Beirute e no Irã deve ser entendida no contexto de sua luta pela sobrevivência política.

Acredito que todas as ações de Netanyahu, inclusive o prolongamento da guerra em Gaza, devem ser entendidas nesse contexto. Sua sobrevivência política depende do apoio de partidos de extrema direita que buscam a continuação e a expansão da guerra e que vêm pedindo abertamente uma postura mais agressiva em relação ao Hezbollah e ao Irã.

Ele também é apoiado pela opinião pública em Israel que apoia o confronto com o Hezbollah com “força total”, sem levar em conta o fato de que tal ação provavelmente seria devastadora para o Hezbollah e para o Líbano e teria um enorme custo humano e de infraestrutura para Israel.

Netanyahu pode estar contando com o fato de que até agora o Irã e o Hezbollah não demonstraram apetite por uma guerra total, apesar de o Hezbollah ter dito que está preparado para ela.

Até o momento, Israel também não demonstrou apetite para uma guerra total em várias frentes. Mas temo que eventos como os assassinatos dos últimos dias possam nos levar a uma espiral descendente que seria difícil de controlar.