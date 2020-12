En France, une certaine frange de la droite radicale et l’extrême-droite nourrit son discours sur la base d’un conflit de civilisation, avec la théorie d’un « grand remplacement », projet qui viserait à remplacer la population majoritaire « blanche » par une population issue de l’immigration et/ou « musulmane ». Or cette idéologie s’appuie sur une vision distincte de l’identité européenne.

Ma recherche récente sur les représentations du monde politique chez plusieurs partis de la droite radicale fait ainsi état d’une référence constante aux racines « judéo-chrétiennes » comme fondatrices d’un patrimoine commun, qui serait désormais menacé par les cultures non européennes, en particulier la culture islamique.

Cette vision rompt avec l’idée que les valeurs démocratiques sont essentiellement laïques et universelles, et non liées à des racines culturelles ou religieuses spécifiques.

Ainsi, dans son manifeste l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) déclare que le parti :

S’oppose à la pratique islamique qui est dirigée contre notre ordre constitutionnel libéral-démocrate, nos lois et les fondements judéo-chrétiens et humanistes de notre culture.

Des déclarations similaires peuvent être trouvées chez Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national (RN) ou le leader de l’extrême-droite (Ukip) Nigel Farage au Royaume-Uni.

Qu’entend-on ici par judéo-chrétien ? La définition de ce terme est pour le moins floue, et l’analyse historique montre qu’il est instrumentalisé de longue date à des fins politiques.

L’émergence des racines « judéo-chrétiennes »

Bien que les racines juives du christianisme soient claires, les Juifs étaient considérés comme parias dans l’Europe chrétienne pré-moderne.

L’Europe ayant progressivement abandonné l’identité de la « chrétienté » à partir du XVIIIe siècle, les efforts visant à faire des Juifs une partie légitime de la société européenne ont été une lutte politique, à laquelle les conservateurs religieux et les antisémites ont résisté.

Dans l’Europe du XIXe siècle, les Juifs étaient encore communément regroupés avec les musulmans comme « sémites » ou « orientaux » non européens.

C’est au milieu du XXe siècle en Amérique, surtout après l’Holocauste, que l’idée de l’Occident comme judéo-chrétien a été largement acceptée. Lorsque le président Dwight Eisenhower a évoqué les racines judéo-chrétiennes de « notre modèle de gouvernement », il a choisi des termes qui englobaient différentes confessions chrétiennes et les Juifs au sein d’une identité civique commune – qui contrastait avec les idéologies antisémites et athées du fascisme et du communisme.

Cette utilisation relativement bénigne du terme – en tant que référence inclusive, au plus petit dénominateur commun, aux racines confessionnelles des valeurs occidentales – a depuis été appliquée par de nombreux politiciens européens.

Cependant, le terme judéo-chrétien a été repris par la droite radicale pour servir un programme politique différent.

Une droite radicale opportuniste

Avant son assassinat en 2002, l’homme politique néerlandais Pim Fortyn, leader d’un parti de droite populiste, a été l’un des premiers Européens à adopter cet usage du mot judéo-chrétien.

L’usage exclusif de ce mot s’est répandu à mesure que les politiciens de la droite radicale se positionnent de plus en plus non seulement comme défenseurs de leurs nations respectives, mais aussi de la civilisation européenne. Les leaders de la droite radicale, comme le politicien néerlandais Geert Wilders, affirment qu’ils sont menacés par les politiciens traditionnels qui « promeuvent notre islamisation » par le biais du multiculturalisme et de l’immigration.

Alors qu’historiquement, l’extrême droite européenne dépeignait les Juifs comme une menace, de nombreux membres de la droite radicale d’aujourd’hui prétendent défendre les Juifs contre ceux qu’ils qualifient de véritables antisémites en Europe : les musulmans.

« L’Europe se termine en Israël »

Cette redéfinition des frontières culturelles de l’Europe inclut un changement de regard sur Israël. Jusqu’à récemment, Israël était généralement perçu négativement au sein des partis radicaux de droite comme un bras du pouvoir juif et américain malveillant. Aujourd’hui, il est courant que les partis de la droite radicale accueillent Israël comme la ligne de front de l’Europe contre l’islam radical.

Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, s’est parfois aligné sur cette tendance en présentant Israël comme la frontière de la civilisation judéo-chrétienne contre l’extrémisme islamiste. En 2017, il a dit aux dirigeants européens :

Nous faisons partie de la culture européenne… L’Europe se termine en Israël.

Une question politique et non « civilisationnelle »

Le politologue Samuel Huntington a affirmé en 1993 qu’un « choc des civilisations » était inévitable entre l’Islam et l’Occident. Ses détracteurs contre-argumentent cependant que non seulement les civilisations évoluent, mais que les identités civilisationnelles servent surtout les programmes politiques.

Définir l’Occident comme judéo-chrétien, et en tension inévitable avec l’islam, est un choix politique clair.

De nombreux musulmans pourraient avoir des difficultés à concilier leur foi avec la société européenne pluraliste. Mais la foi des musulmans ne détermine pas leur attitude à l’égard du libéralisme, tout comme la foi des juifs ou des chrétiens ne le fait pas.

En cas de doute, regardez comment le maire de Londres et musulman pratiquant, Sadiq Khan, a célébré Hanoukka avec les juifs de Londres à Trafalgar Square.

Les pays européens où les minorités musulmanes sont de plus en plus nombreuses sont confrontés à des défis de radicalisation. La manière dont les politiques présentent la question des « valeurs européennes » dans ces pays est importante.

L’affirmation de la droite radicale selon laquelle les valeurs judéo-chrétiennes de l’Europe sont incompatibles avec l’islam renforce l’affirmation parallèle des islamistes, qui cherchent à persuader les musulmans que l’Occident et l’islam sont intrinsèquement en conflit.

Les « accords d’Abraham » : de nouvelles tentatives de rapprochement

Dans le monde arabe, on observe de nouvelles tentatives pour contrer cette idéologie et mettre en évidence les points communs entre les traditions occidentales et islamiques.

En septembre 2020, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont signé des accords de paix historiques avec Israël. Ces accords s’expliquent facilement par des motivations stratégiques, notamment les préoccupations arabes concernant la menace de l’Iran. Mais il est à noter que ces accords ont été qualifiés en termes religieux et culturels d’« Accords d’Abraham ».

Cela s’inscrit dans un programme plus large des Émirats Arabes Unis, qui ont annoncé en 2019 la construction d’une « maison » interconfessionnelle de la « Famille Abrahamique », comprenant une église monumentale, une mosquée et une synagogue.

Le pays a choisi de mettre l’accent sur les points communs culturels entre le judaïsme, le christianisme et l’islam, symbolisés par Abraham qui est vénéré par les trois religions.

Un choix politique

Les Émirats Arabes Unis espèrent sans doute que cette proposition renforcera leur image en Occident. Mais ce choix va également à l’encontre de l’idée islamiste selon laquelle l’Occident et sa culture sont toxiques pour l’Islam, une affirmation qui sape la légitimité des dirigeants du Golfe qui dépendent du soutien américain et cherchent à se rapprocher d’Israël.

Considérer les juifs, les chrétiens et les musulmans comme faisant partie d’une famille abrahamique n’est pas moins un choix politique que de considérer les civilisations judéo-chrétienne et islamique comme étant en conflit.

Reste que ces tentatives arabes de construire un récit abrahamique peuvent remettre en question non seulement le programme anti-occidental des extrémistes islamistes, mais aussi les politiciens européens qui présentent les musulmans comme étant intrinsèquement anti-occidentaux, antisémites et menaçants.

Elles peuvent constituer une opportunité pour les Européens qui cherchent à renforcer les récits inclusifs et pluralistes de l’identité occidentale, et à contrer la radicalisation islamiste.

Traduction avec DeepL.