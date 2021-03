Comment ne jamais apparaître fautif en politique (même si on l’est)

In extenso, des podcasts en séries pour faire le tour d’un sujet.

Exploits de communications, grosses bourdes, discours savants, usage du mensonge ou du silence, vagues médiatiques, mobilisation de l’opinion, émotions et réseaux sociaux : comment la politique joue – t-elle de nos affects ?

Bienvenue sur « En scène » le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique.

Comment réagissons-nous dans des situations professionnelles embarrassantes ? On pense à cette réunion zoom sciemment ratée, au dernier paquet de café fini en secret ou la boulette sur un gros dossier… Cela nous arrive à tous et, en général, on reconnaît vite sa faute, on s’excuse, on tente de faire amende honorable.

Les décideurs, eux, établissent des stratégies de communication bien spécifiques pour ne pas être montré du doigt comme fautifs lors de différentes affaires rendues publiques.

La chercheuse Mahaut Fanchini, maitresse de conférences en sciences de gestion à l’institut de recherche en gestion de l’Université Paris-Est Créteil, a particulièrement travaillé sur ce sujet.

Pour aller plus loin j’invite nos auditeurs à retrouver vos articles dans The Conversation France, et à retrouver vos travaux sur l’affaire UBS.

