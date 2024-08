Comment sait-on qu'il est temps d’arrêter sa thérapie ?

La thérapie est une excellente chose. Elle vous donne l’espace, le temps et les ressources nécessaires pour relever les défis les plus difficiles de la vie. La thérapie peut être particulièrement utile dans la période souvent déroutante de la vingtaine et de la trentaine, lorsque tant de choses changent et que beaucoup de vos pairs ont des modes de vie très différents.

L’objectif est de vous aider à découvrir les pensées, les émotions et les comportements qui vous affectent négativement ; à déterminer leur origine et à développer des stratégies pour les modifier. Mais alors, comment savoir quel est le bon moment pour arrêter une thérapie ?

Tout d’abord, vous devez vous demander si vous souhaitez arrêter complètement la thérapie ou simplement quitter votre thérapeute actuel.

Effets indésirables

La psychothérapie (thérapie visant spécifiquement à traiter la santé mentale) est généralement aussi efficace ou plus efficace pour traiter les problèmes de santé mentale que les médicaments. La psychothérapie est aussi généralement plus efficace pour prévenir les rechutes (retour à une mauvaise santé mentale après une amélioration) que les médicaments.

Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Parfois, dans environ 5 à 10 % des cas, la thérapie peut avoir des effets indésirables. Il peut s’agir d’une détérioration des symptômes, du bien-être physique, de la capacité à travailler et à fonctionner, de l’humeur, de la satisfaction à l’égard de la vie, des relations, du sommeil ou de l’estime de soi. Toutes les thérapies par la parole ne relèvent pas de la psychothérapie clinique, mais les principes sur la manière et les raisons de mettre fin à ces effets indésirables sont les mêmes.

Des effets indésirables peuvent se produire en cas de rupture de la relation entre le thérapeute et son client. Si vous ne faites pas confiance à votre thérapeute, si vous avez eu des interactions préjudiciables avec lui, si vous avez l’impression qu’il n’a pas votre intérêt à cœur, si vous pensez que la thérapie qu’il vous propose est inefficace ou si, de manière générale, vous pensez qu’il n’est pas fait pour vous, il est peut-être temps de passer à autre chose.

Cela ne signifie pas que la thérapie ne fonctionnera pas pour vous, mais que le thérapeute en question ne l’a pas réussit. Cela ne signifie pas non plus que le thérapeute est en soi mauvais. Ils ont tous des spécialisations, des personnalités, des styles et des méthodes thérapeutiques différentes. N’ayez pas peur de chercher jusqu’à ce que vous trouviez celui ou celle qui vous convient.

En revanche, si vous vous sentez lié à votre thérapeute, soutenu et guidé par lui, mais que vous ne constatez toujours pas les progrès que vous souhaitez, vous devez vous demander si vos attentes ne sont pas irréalistes.

Cherchez-vous des réponses rapides et faciles ? Essayez-vous d’atteindre un idéal « parfait » ? Essayez-vous d’appliquer des stratégies que vous avez apprises en dehors de la thérapie ? Êtes-vous honnête avec votre thérapeute au sujet de ce qui fonctionne ou non pour vous ? La thérapie demande du temps, des efforts, de la collaboration et un objectif réalisable.

Réfléchissez à la raison pour laquelle vous suivez une thérapie

Si vous suivez une thérapie pour quelque chose de spécifique – pour vous aider à faire face à un problème particulier ou à une phase difficile de votre vie – vous pouvez terminer la thérapie lorsque vous estimez avoir atteint votre objectif. Par exemple, si vous vivez une rupture difficile, si vous pleurez un être cher ou si vous essayez de sauver une relation, vous pourrez terminer la thérapie une fois que vous aurez surmonté ces émotions et que vous disposerez des outils nécessaires pour aller de l’avant.

Il peut être plus difficile de savoir quand arrêter la thérapie lorsque le problème persiste. La maladie mentale n’est généralement pas quelque chose que l’on peut « réparer » ou « guérir » avec un traitement. L’objectif n’est donc pas seulement d’atteindre un état de bien-être émotionnel ou psychologique, mais aussi de le maintenir.

Les deux phases de la thérapie

Il peut être utile de diviser la thérapie en deux phases : la phase aiguë et la phase d’entretien.

La phase aiguë correspond à la période où vous ne vous sentez pas bien. Elle comprend les symptômes les plus graves et ceux qui s’améliorent au cours du traitement. Pendant cette période, la durée, l’intensité et la fréquence du traitement sont probablement plus importantes.

Une fois que vous avez atteint un état de bien-être relativement stable, vous entrez dans la phase d’entretien, où l’objectif est de maintenir les progrès que vous avez déjà réalisés. Au cours de cette phase, vous n’aurez probablement pas besoin d’être vu aussi souvent.

Si vous avez atteint cette phase et que vous vous demandez si cela signifie que vous avez « terminé » la thérapie, la réponse est : en quelque sorte. Essayez de réduire le nombre de séances à une toutes les deux semaines, puis à une tous les mois, et ainsi de suite jusqu’à ce que vous n’ayez plus besoin de consulter aussi souvent que nécessaire.

Il est important de se rappeler que la maladie mentale, tout comme la vie, est faite de hauts et de bas. Si vous retombez dans vos vieux schémas, si vous vous sentez anxieux, déprimé, hors de contrôle ou si vous ne vous sentez pas bien, ce n’est pas grave ! Ce n’est pas de votre faute. La thérapie sera là pour vous aider à vous relever et à vous remettre sur la voie du bien-être.