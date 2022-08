Cómo el teatro, los pódcasts y las canciones ayudan a pronunciar el francés

Disclosure statement

Isabel Esther González Alarcón es miembro del Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería) cumpliendo las funciones de concejal no liberado.

Celia Sanz Pérez, María Cristina Gallardo Caparrós, and Syrine Daoussi do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.