Como os vocabulários usados por Donald Trump e Kamala Harris revelam os diferentes estados de espírito dos candidatos à presidência dos EUA

Em suas campanhas, o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris projetam emoções e humores diferentes. O contraste entre eles foi particularmente nítido durante o debate em 10 de setembro de 2024.

Um candidato fez apelos ao passado, usou palavras mais negativas e invocou o medo. O outro falou mais sobre o futuro, usou palavras mais positivas e apelou para o senso de esperança dos eleitores.

Como linguista, escritor e professor que leciona principalmente sociolinguística - como a linguagem funciona na sociedade - sempre fui fascinado pelas maneiras como as pessoas tendem a usar a linguagem em padrões. O recente debate entre Harris e Trump me deu a oportunidade de examinar como esses candidatos estavam usando a linguagem para conquistar os eleitores.

Observar a abordagem escolhida por um candidato pode revelar verdades mais profundas sobre ele. Tradicionalmente, de acordo com o estudo da retórica e da linguagem, os políticos podem apelar para razão, emoção ou autoridade - ou alguma combinação delas - para persuadir seu público. Em termos de emoção, tanto o medo quanto a esperança podem ser eficazes para motivar os eleitores. Não há uma maneira certa ou errada de fazer isso.

Os linguistas desenvolveram o conceito de idioleto, um dialeto individual que é como uma impressão digital, diferente para cada indivíduo e feito de nossas experiências linguísticas e sociais únicas.

As pessoas geralmente se preparam e ensaiam para falar em público. Mas quando estão de fato diante de uma plateia, tendem a voltar ao que é intuitivo e já é uma segunda natureza para elas - seu idioleto. Um orador não está pensando no tamanho de suas frases, por exemplo. Ele está pensando nas ideias que deseja expressar. Ele pode não perceber que há padrões em sua fala e em sua apresentação, ou que ele volta a usar as mesmas palavras repetidamente.

Negatividade

Solicitei que uma ferramenta de inteligência artificial respondesse a perguntas sobre a frequência das palavras, a duração das frases e os tipos de palavras no debate. Verifiquei manualmente todos os resultados da ferramenta de IA para ter certeza de que não havia discrepâncias.

Eis o que eu estava procurando: Eu esperava que o uso da linguagem pelos candidatos no debate refletisse suas diferentes abordagens de campanha, especialmente em termos de orientação passada ou presente, apelos ao medo ou à esperança e declarações negativas ou positivas.

Descobri que isso aconteceu.

Primeiro, selecionei seis segmentos da transcrição do debate, cada um com duração equivalente e cada um apresentando ambos os candidatos respondendo à mesma pergunta, ou pelo menos a uma pergunta semelhante.

Em seguida, observei a negatividade em sua linguagem. Eu esperava que as declarações mais negativas estivessem mais alinhadas com os apelos à política do medo, enquanto as mais positivas estariam mais relacionadas à política da esperança. Se um candidato estiver apelando para o medo, ele provavelmente se concentrará em coisas que podem dar ou deram errado. Por outro lado, se ele se concentrar na esperança, é provável que se concentre no que pode dar certo no futuro.

Descobri que Trump sempre fez mais declarações negativas do que Harris. Isso se aplica a cada um dos seis segmentos individualmente, com taxas que variam de 33% a mais a 166% a mais.

Por exemplo, em um segmento de 30 segundos, Trump usou declarações negativas e palavras como “destruir totalmente” e “desastre” 12 vezes. Em sua resposta de 30 segundos, Harris usou declarações ou palavras negativas apenas sete vezes.

O teor dos termos também foi diferente: as palavras negativas de Trump tenderam a ser mais fortes, como “violentamente”, “muito horrível” e “ridículo”. No geral, em todos os segmentos que analisei, Trump fez, em média, cerca de 61% mais declarações negativas do que Harris.

Frases mais curtas

Em seguida, dei uma olhada no comprimento das frases. Achei que as frases mais curtas poderiam tender a comunicar um senso de urgência que se alinharia mais estreitamente com o medo, e que as mais longas poderiam ser mais fluidas e calmas e, portanto, mais associadas à esperança. Analisei três segmentos do conjunto original de seis.

Intuitivamente, as pessoas podem pensar que declarações curtas são um reflexo da franqueza e da abordagem direta dos problemas, mas isso não é necessariamente o caso. Por exemplo, uma das declarações relativamente curtas de Trump, “O acordo dizia que você tinha que fazer isso, isso, isso, isso, isso, isso, e eles não fizeram”, pode ser considerada evasiva porque não contém o nível de especificidade que permitiria a um ouvinte fazer sua própria avaliação se algo foi realizado ou não. E, no entanto, é simples e curta, tornando-se um pouco mais longa apenas pela repetição de “this”.

No primeiro segmento que analisei, a duração média das frases de Trump foi de 13 palavras, enquanto a de Harris foi de 17 palavras. A diferença aumentou no segundo segmento, no qual o comprimento médio das frases de Trump foi de 14 palavras, enquanto o de Harris foi de 25 palavras. Esse padrão também foi o mesmo no terceiro segmento.

Conversa sobre o futuro

Por fim, observei como eles falavam sobre o futuro e o passado, e se falavam mais sobre um ou outro, como possíveis indicadores de maior confiança no medo e na esperança.

Normalmente, no contexto do medo, o passado recente é usado como um momento de fuga, enquanto o passado mais distante é um momento de retorno. Por outro lado, as pessoas que se concentram na esperança olham para o futuro.

Quando analisei seus comentários finais, descobri que ambos os candidatos fizeram o mesmo número de referências ao passado, mas de maneiras muito diferentes. A maioria das referências de Harris ao passado foi sobre o fato de que Trump frequentemente se concentra nele. Por exemplo, ela disse que há “uma tentativa de nos levar para trás” e continuou: “Não vamos voltar atrás”.

Trump, por outro lado, falou mais sobre os fracassos percebidos de seus oponentes no passado, como, por exemplo, “Eles tiveram 3½ para consertar a fronteira”. Ele também falou sobre o que considera suas conquistas passadas, como: “Reconstruí todo o nosso exército”.

Em termos de declarações futuras, todas as quatro de Trump foram sobre o que ele diz que acontecerá se sua oponente vencer. Por exemplo: “Se ela vencer a eleição, o fracking na Pensilvânia acabará no primeiro dia”, disse ele, referindo-se ao controverso método de fratura hidráulica de rochas utilizado na extração de óleo e gás na região, que tem sérios impactos ambientais mas é um dos sustentáculos da economia local.

Harris teve nove declarações “futuras”, todas sobre o que ela pretende fazer. Por exemplo, ela disse: “E quando eu for presidente, faremos isso para todas as pessoas, entendendo que o valor que eu trago para isso é que o acesso à saúde deve ser um direito e não apenas um privilégio daqueles que podem pagar”.

Também em sua declaração final, Harris resumiu o debate e as conclusões de minha pesquisa:

“Vocês ouviram esta noite duas visões muito diferentes para o nosso país. Uma que se concentra no futuro e outra que se concentra no passado. E uma tentativa de nos levar para trás. Mas nós não vamos retroceder.”

O resultado da eleição dirá se o eleitor americano, neste momento, está mais atraído pelo medo ou pela esperança. As próximas semanas certamente fornecerão grandes quantidades de dados para análises linguísticas.