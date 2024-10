Concilier travail et cancer : pourquoi les solutions prêtes à l’emploi ne marchent pas

Pendant ou après un cancer, comment retrouver le chemin du travail ? Chaque situation est singulière et invite à trouver des solutions sur mesure, en collaboration avec le salarié, les collègues et les managers.

Le parcours d’un salarié qui reprend le travail avec ou après un cancer est jalonné de trop d’incertitudes pour que l’employeur y réponde avec une solution d’accompagnement figée. Je plaide à l’inverse pour la co-construction multiacteurs d’aménagements provisoires et évolutifs, autour de trois principes d’action.

Quelques éléments pour situer les enjeux du cancer dans le monde professionnel. Chaque année en France, on détecte 160 000 nouveaux cas dans la population salariée. Plusieurs années après, 64 % d’entre eux souffrent encore des séquelles de leurs traitements : fatigue, douleurs, troubles cognitifs…

Ceux qui ont bénéficié d’un aménagement de leurs conditions de travail lors du diagnostic sont plus nombreux à être en activité cinq ans plus tard. Et d’après une enquête de 2019 de la Haute Autorité de santé (HAS), le maintien dans l’emploi contribue à l’espérance de vie.

Un enjeu de responsabilité sociale pour les entreprises

Concilier travail et cancer devient donc un enjeu de responsabilité sociale pour les entreprises et les organisations. Une « charte cancer et emploi » a d’ailleurs été proposée par l’Institut national du cancer. Elle est signée à ce jour par 90 entreprises employant au total 1,9 million de salariés. De même, des associations proposent d’accompagner les personnes en situation de travail avec ou après un cancer.

Reste la question du « comment » : quelles solutions mettre en place, avec quels acteurs et quelles méthodes, pour que cet accompagnement favorise l’émergence d’un « travail constructeur de santé » ?

En tant que chercheuse en sciences de gestion, j’anime le comité scientifique d’un projet d’innovation ouverte sur l’articulation travail – cancer du sein (piloté par Pascale Levet au Nouvel Institut). J’ai aussi été touchée par la maladie et ai arrêté mon activité pendant plus d’un an, avant une reprise progressive.

Concilier travail et cancer, un enjeu à haute incertitude

S’il faut résumer en un mot la délicate conciliation travail-cancer, c’est l’incertitude. L’évolution de la maladie est inconnue compte tenu du risque de récidive. La nature et le rythme des traitements sont imprévisibles, de même que la durée et l’intensité de leurs effets secondaires. La capacité productive du salarié devient variable et impossible à prédire. « L’après » (ou « l’avec ») ne peut pas être comme « l’avant », comporte de multiples zones d’ombre et surtout, reste à construire par les différentes parties prenantes.

L’incertitude réside aussi dans l’environnement de travail : attitude adaptée ou non des collègues et managers, possibilité d’aménager le poste et de réorganiser les missions, capacité des équipes de ressources humaines (RH) à anticiper et simplifier le suivi des arrêts de travail ou le passage au temps partiel, etc. Enfin, l’intéressé lui-même redéfinit la place et l’importance du travail dans sa vie.

À la lumière de ce constat et de recherches antérieures, j’écarte les solutions prêtes à l’emploi : questionnaires fermés, répertoires de réponses toutes faites, processus de décision linéaires fondés sur des diagnostics figés, dispositifs de durée déterminée…

S’emparer des situations problématiques et co-construire

Je préfère postuler « qu’au départ, tout est à bâtir » et préconise une dynamique continue de co-construction entre des situations inattendues et problématiques, et des entreprises qui s’en emparent et y répondent de manière pertinente. Cette combinaison de réflexion et d’action produit des connaissances en constante évolution et s’articule autour de trois principes, applicables de l’arrêt de travail à la reprise complète du poste.

Premier principe : l’organisation doit offrir des conditions favorables à cette démarche. À commencer par des acteurs (managers, collègues, RH…) capables d’instaurer un rapport concret au réel du travail avec/après un cancer, au-delà des postes et des tâches : rôles dans l’organisation, missions envisageables, nature des différentes contributions, etc.

Le manager, figure souvent désignée pour occuper ce rôle, ne peut être seul en tête à tête avec le salarié ; il doit être épaulé par ces différents acteurs, par les services de santé au travail, etc. Et il ne s’agira pas forcément du manager direct, par exemple s’il n’est pas armé pour affronter ces situations où la souffrance et la mort sont présentes en toile de fond.

Une démarche pour innover et transformer

Deuxième principe : la dynamique de co-construction « organisée » gagne à s’enrichir des conversations informelles du salarié avec des managers, des collègues, les services RH, etc. Dans mon vécu, ces échanges « sans obligation et sans visée opérationnelle », consacrés à ma situation de travail du moment ont fait émerger des pistes possibles et des idées devenues ensuite des solutions provisoires. Ces dialogues permettaient aussi à mes managers et à moi-même, au fil d’un parcours de soins toujours un peu chaotique, d’actualiser et de partager nos perceptions du contexte, par nature évolutif.

Troisième principe : se fixer pour objectifs d’imaginer, d’expérimenter des possibles, de les ajuster, de transformer l’existant. Ceci pour remodeler des situations de travail et pourquoi pas, aboutir à des innovations pour l’ensemble de l’organisation. Ce qui implique de coordonner des experts (santé, métiers de l’entreprise, juridique, RH, administratif…) et des salariés concernés par la maladie, donc de créer les conditions de leur coopération. Mais aussi de permettre la construction et le partage du savoir expérientiel de ces salariés sur le travail avec et après un cancer.