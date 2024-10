Conflito entre Hamas e Israel completa um ano, com palestinos cada vez mais distantes de suas metas democráticas

Em julho passado, enquanto Israel continuava a bombardear Gaza, representantes de 14 facções palestinas, incluindo os dois principais partidos - Hamas e Fatah - reuniram-se na China. Após as conversas mais inclusivas dos últimos anos, todos os partidos concordaram com um futuro governo de unidade e com a realização de eleições nacionais.

Essa conversa sobre a governança do “dia seguinte” pode parecer fantasiosa, já que a guerra atual marca seu primeiro aniversário. A ideia de realizar eleições palestinas parece muito distante, dada a destruição atual e a crise humanitária, especialmente na Faixa de Gaza. Enquanto isso, qualquer processo democrático que inclua o Hamas - cuja liderança as forças israelenses passaram um ano tentando eliminar após o ataque do grupo em 7 de outubro de 2023 - teria a oposição veemente de Israel. Dessa forma, não é de surpreender que 72% dos palestinos entrevistados recentemente tenham dito que não veem esperança de que as disposições acordadas na China sejam implementadas em breve.

Mas o plano alternativo do “dia seguinte” para a reconstrução de Gaza que está sendo promovido pelos Estados Unidos - “revitalizar” a Autoridade Palestina, o órgão liderado pelo Fatah que semogoverna partes da Cisjordânia - também parece não ter saída. Os críticos desse plano advertem que uma simples reformulação das figuras existentes deslegitimaria ainda mais a autoridade profundamente impopular.

Como estudiosa da história e da política palestinas, vejo que a conversa sobre reformar os órgãos existentes ou apoiar um governo de unidade formado pelos mesmos atores não está se aproximando de um ponto mais importante: Os palestinos estão cada vez mais frustrados com sua representação política; eles querem ter a oportunidade de escolher seus próprios líderes.

Mesmo antes do ataque de 7 de outubro, as pesquisas mostravam que os palestinos estavam insatisfeitos com o governo que consideravam corrupto e disfuncional. E à medida que a guerra se arrasta para o segundo ano, as últimas pesquisas indicam que o apoio ao Hamas caiu moderadamente, mas o apoio ao seu principal rival, o Fatah, aumentou apenas ligeiramente. Mais de um terço das pessoas pesquisadas não apoia nenhum dos dois partidos.

Liderança dividida

Apesar de se falar em um governo de unidade, a liderança palestina está tão amargamente dividida como tem estado há décadas.

Após um breve conflito em 2007, a Autoridade Palestina se dividiu em duas. O partido secular Fatah, liderado por Mahmoud Abbas, controlava a autoridade na Cisjordânia, enquanto seu rival islâmico, o Hamas, governava em Gaza.

Desde então, representantes palestinos realizaram mais de uma dúzia de negociações de reconciliação para tentar superar a divisão, sendo que a última ocorreu em Pequim em julho de 2024. Embora várias dessas reuniões tenham resultado em acordos conjuntos, como a recente “Declaração de Pequim”, nenhuma delas fez com que as diferentes facções trabalhassem mais estreitamente juntas.

O atual presidente da Autoridade Palestina, Abbas, de 88 anos, é especialmente impopular. Eleito pela primeira vez em 2005 para um mandato de quatro anos, ele unilateralmente estendeu seu mandato em 2009, declarando que permaneceria no cargo até a próxima eleição. Mas ele não permitiu a realização de eleições desde então. Resumindo a opinião de muitos, o analista Khaled Elgindy descreveu Abbas hoje como “um autoritário errático e tacanho com um histórico praticamente ininterrupto de fracassos”.

Isso ajuda a explicar por que, de acordo com uma pesquisa de setembro de 2024 realizada pelo Palestinian Center for Policy and Survey Research, 84% dos palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza querem que Abbas renuncie.

Quando perguntados sobre uma hipotética eleição presidencial entre os líderes do Hamas e do Fatah, 45% dos palestinos relataram que prefeririam ficar de fora da eleição. A pergunta tinha de ser hipotética - as eleições nem sequer estão no horizonte. Na verdade, os palestinos na Cisjordânia ou em Gaza não votam em eleições presidenciais ou legislativas desde 2006. E três quartos dos palestinos não veem nenhuma perspectiva de realização de eleições em breve.

Ausência de eleições

Esse pessimismo entre os palestinos em relação a ter uma opinião democrática sobre como são governados cresceu nos últimos anos. Sem dúvida, ele foi ainda mais abalado por um ano de bombardeio israelense implacável e disfunção política interna.

Um vislumbre de esperança para uma maior representação democrática surgiu em janeiro de 2021, quando Abbas anunciou que as eleições legislativas seriam realizadas no final daquele ano.

Muitos dos candidatos nas listas de candidatos eram figuras de terceiros e independentes. Os jovens palestinos estavam especialmente empolgados: metade de todos os eleitores elegíveis teria entre 18 e 33 anos, e seria a primeira oportunidade de escolher líderes que poderiam dizer que falavam por eles.

Mas a menos de um mês do dia da eleição, Abbas adiou a votação indefinidamente. Embora ele tenha culpado Israel pelo adiamento, outros palestinos também apontaram a interferência do Egito e da Jordânia.

Sem eleições à vista, os palestinos empreenderam várias iniciativas de base para tentar aprovar reformas democráticas desde o início.

Por exemplo, em novembro de 2022, uma Conferência Popular Palestina foi realizada em várias cidades. Ela exigiu a reforma das instituições palestinas para que fossem mais democraticamente representativas dos 14 milhões de palestinos que vivem em todo o mundo. As reuniões foram realizadas em Gaza e Haifa, e palestinos de todo o mundo participaram pessoalmente e virtualmente.

Mas as forças da Autoridade Palestina na Cisjordânia reprimiram violentamente o encontro em Ramallah e detiveram vários líderes da conferência. A dura repressão sinalizou para muitos que Abbas e a Autoridade Palestina estavam com medo do surgimento de uma liderança palestina alternativa e democraticamente eleita.

Manutenção da ocupação

Muitos palestinos veem Abbas e seu governo como uma “autoridade fantoche”, apoiada por Israel e pelos Estados Unidos.

Apesar de seu nome, o órgão não tem a “autoridade” que os governos normalmente têm. Ele não pode cobrar seus próprios impostos, controlar sua própria fronteira ou proteger seus próprios cidadãos. Em vez disso, Israel coleta impostos na Cisjordânia e decide quando e se deve entregá-los à Autoridade Palestina. Israel tem de autorizar o que entra e sai da Cisjordânia e da Faixa de Gaza.

E, como ficou evidente durante a guerra atual, os militares israelenses têm praticamente rédea solta para invadir a “Área A”, as partes da Cisjordânia que supostamente estão sob total controle de segurança da Autoridade Palestina.

No entanto, os palestinos na Cisjordânia nem sequer podem expressar sua oposição a essas medidas. Nos últimos anos, a Autoridade Palestina tem se tornado cada vez mais repressiva, prendendo um número crescente de palestinos por motivos políticos.

Além disso, no ano que se seguiu aos ataques de 7 de outubro, a Autoridade Palestina permitiu que Israel prendesse e detivesse mais de 7.000 palestinos na Cisjordânia. Muitos são mantidos por meses sem acusação ou julgamento e submetidos a tortura generalizada e abuso sexual, de acordo com o grupo israelense de direitos humanos B'Tselem.

Dessa forma, a Autoridade Palestina é vista por muitos palestinos como pouco mais do que uma “subcontratada” da ocupação israelense.

Olhando para o futuro

Então, como será o “dia seguinte” ao conflito para os palestinos e suas esperanças de representação política democrática?

A recente decisão da Corte Internacional de Justiça de que a ocupação é ilegal de Israel e que os colonos devem se retirar da Cisjordânia deu mais legitimidade à exigência dos palestinos de acabar com a ocupação de uma vez por todas.

Mas um futuro governo palestino só terá credibilidade se representar a vontade do povo.

Sem dúvida, a realização de eleições palestinas para atingir esse objetivo seria difícil, dada a ocupação israelense em curso e a destruição generalizada em Gaza. Mas está claro que as eleições são o que os palestinos querem. Quando as eleições foram anunciadas pela última vez em 2021, 93,3% dos eleitores elegíveis se registraram - apenas para ter suas esperanças frustradas mais tarde.

Nas negociações de reconciliação realizadas em Pequim, todos os 14 partidos palestinos concordaram em “preparar-se para a realização de eleições gerais sob a supervisão do Comitê Central de Eleições da Palestina o mais rápido possível”.

Embora Israel, os EUA e os atores regionais se preocupem com o fato de que as eleições possam legitimar o domínio do Hamas sobre a Faixa de Gaza, esse não seria necessariamente o caso. As últimas pesquisas mostram que apenas 36% dos entrevistados em Gaza disseram que prefeririam esse resultado.

Por enquanto, muitos palestinos acreditam que o primeiro passo deve ser a formação de um governo de reconciliação nacional que possa negociar a reconstrução.

Mas para ter alguma chance de sucesso, esse órgão precisaria ser liderado por palestinos. Um governo composto pelos mesmos velhos atores forçados aos palestinos pelos EUA ou por Israel sofreria problemas de legitimidade incapacitantes.

Uma coisa é certa: A morte e a destruição do ano passado mostraram que as antigas abordagens da política palestina não funcionaram. Talvez seja hora de uma nova abordagem, uma que centralize a representação palestina.