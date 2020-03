Coronavirus : le point hebdomadaire sur la couverture internationale de The Conversation (2)

La crise mondiale déclenchée par la propagation du Covid-19 s’est encore aggravée cette semaine, obligeant les gouvernements à prendre des mesures drastiques.

La nervosité des marchés boursiers fait craindre une récession globale, avec des effondrements historiques des cours des actions et un choc tel que l’économie mondiale pourrait mettre des mois à se redresser.

Alors que la maladie continue de se développer, les gouvernements ont commencé à prendre des mesures qui auraient semblé encore impensables il y a quelques semaines.

En France, le Président Emmanuel Macron a finalement annoncé une phase de confinement afin d’essayer de contenir le virus, en appelant à la responsabilité des citoyens. L’Italie a imposé un verrouillage national, avant que l’Europe ne décide de fermer ses frontières. Les écoles et les universités sont désormais fermées dans la plupart des pays européens, tandis que des milliers d’entreprises ont demandé à leurs employés de travailler chez eux.

Le 16 mars, au moment de la rédaction de notre point hebdomadaire, le Covid-19 avait été détecté dans près de 150 pays, selon l’Organisation mondiale de la santé, qui considère désormais la crise comme une pandémie. Plus de 160 000 personnes ont été diagnostiquées et le nombre de décès est passé à près de 6 500.

Face à toutes les incertitudes sur la façon dont la pandémie peut se développer et sur son impact mondial, les articles de La Conversation ont fourni une couverture unique. Avec des analyses publiées en quatre langues – anglais, français, bahasa indonesia et espagnol – les huit éditions de The Conversation ont constaté une large hausse de leur audience, le public privilégiant clairement l’expertise, à l’opposé des approximations et des fausses rumeurs circulant sur les réseaux sociaux.

Préparez-vous à notre nouveau mode de vie

Une chose est devenue évidente : nous devons nous préparer à un nouveau mode de vie. Les experts ont réfléchi à ce que cela pourrait impliquer :

Epidémie, pandémie ? Les différences et les principales implications

Une autre grande question abordée par nos experts concerne la décision de l’OMS d « annoncer que l’épidémie était désormais une pandémie.

Quelle est la différence entre épidémie et pandémie ? Rebecca S.B. Fischer, professeur adjoint d’épidémiologie à l’Université A&M du Texas, aux États-Unis, l’explique dans cette analyse.

Fernando González Candelas, chef de l’unité de recherche commune sur l’infection et la santé publique à l’université de Valence, Espagne, livre également son analyse.

Quant à Jeremy Rossman, de l’université du Kent au Royaume-Uni, il explique pourquoi le gouvernement britannique a adopté une approche différente de celle adoptée par d’autres pays.

Un retour sur la grippe espagnole

Les universitaires ont également offert des perspectives historiques, en évoquant l’épidémie de grippe espagnole il y a un siècle.

Howard Phillips, de l’Université du Cap, en Afrique du Sud, revient sur les erreurs élémentaires commises lors du rapatriement des soldats sud-africains d’Angleterre en 1918.

Chris Colvin de l’Université Queen’s de Belfast, au Royaume-Uni, et Eoin McLaughlin de l’University College de Cork, en Irlande, explorent de leur côté les leçons de la crise économique qui a suivi.

Lutter contre la désinformation

La propagation de la maladie a également donné lieu à des entreprises de désinformation sur les réseaux sociaux.

Peter McCaffery, professeur de biochimie à l’université d’Aberdeen décrypte un mythe très répandu : il est peu probable que la prise de vitamine C prévienne ou guérisse une infection à coronavirus.

Professeur de journalisme et de médias sociaux à l’université Griffith, Australie, Mark Pearson, offre des conseils pour mieux identifier les sources fiables sur la pandémie. Enfin, Denis Muller, de l’Université de Melbourne, Australie, souligne l’importance d’appliquer les normes éthiques les plus strictes dans les reportages sur l’épidémie de Covid-19.

Qui est le « patient zéro » ?

De nombreuses questions subsistent, notamment au sujet du fameux « patient zéro ». Wanda Markotter de l’Université de Pretoria, Afrique du Sud, liste les mesures prises par les scientifiques pour retrouver la source initiale de Covid-19.

Pour finir sur une note positive, l’une des bonnes nouvelles est le partage de connaissances au niveau international pour lutter contre cette pandémie : Aleks Berditchevskaia et Kathy Peach du Centre for Collective Intelligence Design de Nesta, Royaume-Uni, explique comment cette intelligence collective est mise à la disposition du public.

