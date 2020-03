Coronavirus : le point sur la couverture internationale de The Conversation

L’année venait à peine de commencer que l’on commençait à parler d’un nombre inquiétant de cas de pneumonies à Wuhan, en Chine, causés par un mystérieux nouveau « coronavirus ». The Conversation a publié son premier article sur l’épidémie le 13 janvier. À ce moment-là, elle se propageait en Chine, quelques personnes ayant été testées positives en Thaïlande, en Corée du Sud et au Japon.

Moins de deux mois plus tard, le virus (officiellement appelé SRAS-CoV-2) a touché plus de 100 pays, faisant plus de 3 800 morts et infectant plus de 115 000 personnes dont 1412 en France, où 30 décès sont à déplorer (au 10 mars). Des régions situées de part et d’autre du globe sont en état d’alerte. L’économie internationale est en plein bouleversement. Les vols sont cloués au sol, et au moins une compagnie aérienne a déjà fait faillite. La peur a conduit à la xénophobie et les magasins vendent des produits de première nécessité, notamment du papier toilette.

Le réseau mondial unique d’universitaires de The Conversation a joué un rôle crucial durant cette période de questionnement en séparant les faits de la fiction. Opérant en quatre langues (anglais, français, bahasa indonesia et espagnol), nos éditeurs et journalistes ont fourni une couverture coordonnée et basée sur l’expertise.

Aujourd’hui, alors que le monde semble toujours plus proche du début que de la fin de cette crise, nous lançons cette chronique hebdomadaire qui met en lumière la couverture du coronavirus dans les huit éditions du réseau. Nous avons déjà déjà publié de nombreux articles (gratuitement puisque nous n’avons pas de paywall et que notre mission est de diffuser l’information et démocratiser le savoir à destination du grand public).

Cette nouvelle mise à jour hebdomadaire verra différents éditeurs de The Conversation dans le monde entier mettre l’accent sur des thèmes clés liés au virus, en sélectionnant certains des meilleurs contenus du réseau.

L’histoire jusqu’à présent

Au départ, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé que l’épidémie n’était pas une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC). Nous avions un expert sur place pour expliquer pourquoi. Mais la situation a rapidement changé et, le 30 janvier, la maladie a été déclarée urgence sanitaire mondiale. Aubree Gordon, professeur de santé publique à l’université du Michigan, a expliqué clairement ce que cela signifiait.

À cette époque, les gens avaient soif de connaissances sur cette nouvelle menace. Grâce à l’accès à des milliers d’experts via notre réseau mondial, The Conversation a été en mesure de fournir des conseils fondés sur des données probantes sur des sujets aussi divers que la manière de se laver les mains efficacement, la manière de protéger ses enfants, ce que les coronavirus font à notre corps, ou encore la question de savoir si les masques offrent une protection quelconque.

L’économie en crise

Nous avons également reçu des informations faisant autorité concernant l’impact croissant du Covid-19 (le nom officiel de la maladie) sur l’économie mondiale, sur ce qu’il révèle de la fragilité des chaînes logistiques, sur la manière dont il rend la science plus ouverte (et sur les risques concomitants que cela comporte), ainsi que sur les progrès en matière de développement d’un vaccin.

Nous avons également examiné les mesures prises par le Nigeria pour se préparer à une épidémie, la manière dont les gouvernements d’Asie du Sud-Est s’attaquent à la désinformation médicale, sur le défi que cette épidémie représente pour le système de santé chinois ainsi qu’en matière de politique intérieure, et ce que la déclaration d’urgence sur le coronavirus signifie pour le Canada.

Les auteurs ont également cherché à replacer l’épidémie dans le contexte d’autres pandémies. Un chercheur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a lancé une carte interactive sur The Conversation qui permet aux lecteurs de voir comment la maladie s’est propagée dans le temps. Il compare également l’épidémie de Covid-19 avec d’autres épidémies de maladies infectieuses, telles que le SRAS, la grippe porcine et le virus Ebola. D’autres auteurs sont allés plus loin et ont comparé l’épidémie actuelle à la peste noire, tant en termes d’impact économique que de propagation de la désinformation.

En effet, la désinformation et les théories du complot se sont développées depuis le début de l’épidémie. La paranoïa s’est même emparée des buveurs de bière, car les ventes de bière Corona ont soudainement chuté.

Réseau mondial

L’antidote à ces absurdités est une information sobre et fiable, clairement écrite et facile à comprendre, qui est donc capable de rassurer plutôt que d’alarmer. Le réseau mondial de The Conversation, qui compte plus de 70 000 auteurs universitaires, travaille avec des journalistes professionnels pour vous fournir des informations informées et actualisées.

Alors que la pandémie suit son cours, nous continuerons à vous apporter le journalisme d’expertise, avec des auteurs écrivant dans leurs domaines de recherche. Nous travaillons actuellement sur une série d’articles, dont un sur la façon dont le coronavirus devrait nous rendre optimistes quant à notre capacité à faire face à la crise climatique, un autre sur la façon d’empêcher l’anxiété liée à la pandémie de s’envoler et un autre sur la façon dont les saisons pourraient modifier le cours de l’épidémie.

En tant que réseau d’organisations à but non lucratif, notre seul objectif est de vous aider à rester informés.

Au cours des prochaines semaines, nous vous invitons à suivre notre couverture : inscrivez-vous à la lettre d’information quotidienne de Conversation régionale, à vous laver les mains régulièrement et à ne suivre que les conseils d’experts de bonne foi. Et ne soyez pas trop découragés. Un éminent microbiologiste de l’université de Navarre, en Espagne, affirme que nous n’avons jamais été aussi bien préparés à lutter contre une pandémie. Et des millions d’entre vous ont déjà lu ses mots en espagnol, en français et en anglais.

Cette épidémie va sans aucun doute se poursuivre. Pendant ce temps, nous vous fournirons des contenus fiables provenant de notre réseau mondial d’experts. Et chaque semaine, nous publierons un article comme celui-ci, qui résumera l’histoire de l’épidémie.