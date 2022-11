Coupe du monde 2022: le Sénégal et le Cameroun portent les meilleurs espoirs de l'Afrique

La Coupe du monde masculine de la FIFA débute le 20 novembre au Qatar. L'Afrique se voit attribuer cinq places pour la phase finale de cette compétition d'élite d'un mois, organisée tous les quatre ans. Le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie ont obtenu leur place à l'issue d'une phase éliminatoire directe précédée d'un tournoi à la ronde à quatre équipes.

Une fois de plus, de nombreux experts se demandent si une équipe africaine peut remporter cette Coupe du monde qui n'est pas programmée de manière conventionnelle (elle se déroule habituellement en milieu d'année). Aucune équipe africaine ne s'est jamais qualifiée pour les demi-finales. Seuls le Sénégal, le Cameroun et le Ghana ont atteint le stade des quarts de finale auparavant.

Les équipes africaines savent qu'elles ont le poids de l'histoire pour briser le proverbial plafond de verre. Nombreux sont ceux qui affirment que 2022 est l'occasion de changer l'histoire de l'Afrique en matière de Coupe du monde. Le continent a toujours suscité beaucoup d'espoirs dans cette compétition internationale, mais n'a pas tenu ses promesses. Parmi les raisons de cette situation, citons une mauvaise préparation, des controverses internes, l'indisciplinaire, des erreurs techniques et tactiques à des moments cruciaux et le recrutement d'entraîneurs étrangers à la dernière minute.

Cette fois, cependant, il y a eu une certaine stabilité dans les rangs des entraîneurs et, pour la première fois, toutes les équipes seront dirigées par des entraîneurs locaux sur le banc technique.

Au vu du pedigree des équipes africaines et de leurs adversaires respectifs, le Cameroun et le Sénégal ont les meilleures chances de se qualifier pour le deuxième tour, voire au-delà. Voici un aperçu des chances des équipes.

Tunisie

La Tunisie participe pour la sixième fois à la Coupe du monde, après avoir pris part aux éditions 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018. Les Aigles de Carthage sont arrivés en tête de leur groupe de qualification pour le deuxième tour. Au troisième tour, où les 10 vainqueurs de groupes africains se sont affrontés en mars sur deux matches, à domicile et à l'extérieur, la Tunisie a battu le Mali au score cumulé.

La qualification a tout de même été marquée par un changement d'entraîneur, après une élimination en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

Le nouveau sélectionneur Jalel Kadri a conduit son pays jusqu'aux barrages. Wahbi Khazri a été le meilleur buteur de la Tunisie en qualification et il faudra compter sur lui si la Tunisie veut survivre aux équipes étoilées du groupe D (France, Australie et Danemark). Il faudra une grosse surprise pour que la Tunisie passe au second tour, étant donné le pedigree de ses adversaires.

Ghana

Le Ghana effectue un retour très attendu à la Coupe du monde après s'être qualifié en 2006, 2010 et 2014. En 2010, il est devenu la troisième équipe africaine à atteindre les quarts de finale. Les Black Stars ont obtenu leur billet pour la phase finale après avoir dominé le Groupe G au deuxième tour de qualification, en battant l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Zimbabwe. Ce qui leur a permis de disputer un barrage au troisième tour contre le Nigeria, vainqueur du Groupe C et grand rival, qu'ils ont battu au terme d'un match dramatique.

Les Black Stars seront dirigés par un nouvel entraîneur, l'ancien international ghanéen Otto Addo, qui était aux commandes lors de la victoire en barrage. Il a participé à la première participation du Ghana à la Coupe du monde en 2006. L'équipe sera opposée au Portugal, à la République de Corée et à l'Uruguay dans le groupe H. Une revanche contre l'Uruguay est un rappel douloureux de la main de l'Uruguay qui a arrêté un tir au but, conduisant à l'élimination du Ghana en 2010.

Le Ghana a fait appel à plusieurs binationaux de haut niveau nés à l'étranger pour renforcer son équipe. Il y a des joueurs de qualité, mais il y a aussi un manque d'expérience internationale et de cohésion d'équipe, étant donné la courte période de préparation précédant le tournoi. L'équipe tournera autour des frères Ayew en attaque et de Thomas Partey au milieu de terrain. Bien que cette équipe semble bonne sur le plan individuel, la construction d'un collectif et d'une cohésion défensive est un défi que l'entraîneur doit relever pour avoir une chance de passer au deuxième tour.

Maroc

Le Maroc fait son retour en Coupe du monde, après avoir fait piètre figure lors de l'édition 2018. Les Lions de l'Atlas ont participé aux éditions 1970, 1986, 1994, 1998 et 2018. Cette équipe devrait s'inspirer de son équipe de 1986. Ils ont mené leur poule et ont été la première équipe africaine à se qualifier pour le deuxième tour. Désormais entraîné par Walid Regragui, le Maroc a remporté les six matches de son groupe contre la Guinée-Bissau, la Guinée et le Soudan, marquant 20 buts et n'en concédant qu'un seul. Il a ensuite éliminé la République démocratique du Congo au troisième tour des éliminatoires.

Le Maroc est dans le groupe F et sera opposé à la Croatie, vice-championne du monde 2018, à la Belgique et au Canada. Il peut compter sur plusieurs joueurs vedettes comme Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Romain Saïss et Yassine Bounou. Cette équipe talentueuse affronte la Croatie lors de son match d'ouverture. Un match où ils devront s'efforcer de prendre au moins un point avant d'affronter la très relevée Belgique et de conclure par un match à gagner absolument contre le Canada pour avoir une chance de passer au second tour.

Cameroun

Les Lions indomptables du Cameroun ont toujours représenté l'Afrique à la Coupe du monde, en 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014. Ils ont éliminé le Mozambique, le Malawi et la Côte d'Ivoire avant de se retrouver en barrage contre l'Algérie, qu'ils ont battue de manière spectaculaire avec un but à la 124e minute. Sous la houlette du légendaire entraîneur Rigobert Song, qui a participé à quatre Coupes du monde en tant que joueur, le Cameroun arrivera au Qatar avec quelques talents de haut niveau répartis dans toute l'Europe, comme André-Frank Zambo Anguissa, André Onana et Eric Maxim Choupo-Moting. L'équipe compte également plusieurs stars potentielles.

La force du Cameroun réside dans la solidité de son milieu de terrain et la puissance de son attaque, avec un style de jeu physiquement imposant. En 1990, le Cameroun est devenu la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale. Cette année, il doivent affronter le Brésil, la Suisse et la Serbie. De bons résultats contre la Serbie et la Suisse peuvent les propulser au deuxième tour et même plus loin.

Sénégal

Le Sénégal a surpris le monde du football lorsqu'il a battu la France pour ses débuts dans la Coupe du monde 2002 et s'est qualifié pour les quarts de finale, la deuxième équipe africaine à le faire. Les Lions de la Teranga doivent se réjouir de leur troisième participation à la coupe du monde sous la houlette du sélectionneur Aliou Cissé, capitaine de l'équipe de 2002. En 2018, ils ont échoué pour des raisons disciplinaires. Espérons qu'ils ont tiré les leçons de cette amère expérience.

Champion d'Afrique en titre, le Sénégal a traversé la phase de groupe sans défaite. Ce qui lui a permis de disputer un barrage avec son rival égyptien, qu'il a affronté en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À chaque fois, Sadio Mané a marqué le penalty gagnant lors de séances de tirs au but éprouvantes. Au Qatar, le Sénégal tentera d'égaler au moins son mémorable quart de finale de 2002. Classé 18e au monde, le Sénégal affronte les Pays-Bas, le Qatar et l'Équateur dans un groupe qui ne devrait pas faire peur à une équipe solide et expérimentée. L'équipe compte dans ses rangs des joueurs comme Édouard Mendy, le capitaine Kalidou Koulibaly, drissa Gueye, Ismaïla Sarr et l'attaquant Mané.

L'inconvénient est que Mané, finaliste du Ballon d'Or, pourrait ne pas participer au tournoi en raison d'une blessure. Mais dans un bon jour, les Lions de la Téranga présentent la meilleure chance de l'Afrique de se qualifier au second tour.

L'équipe compte de nombreux talents individuels qui ont souvent joué ensemble et se caractérise par un fort esprit d'équipe et une détermination sans faille.