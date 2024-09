¿De qué dependen nuestras decisiones morales?

Disclosure statement

Albert Flexas Oliver no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá de su cargo académico citado y la financiación recibida por I+DEL. La investigación de I+DEL ha recibido fondos de EDU2017-85909-P financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “ERDF A way of making Europe”, y PID2021-123770OB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “ESF Investing in your future".

Daniel Adrover Roig no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá de su cargo académico citado y la financiación recibida por I+DEL. La presente investigación realizada en el marco del grupo I+DEL ha recibido fondos de EDU2017-85909-P financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “ERDF A way of making Europe”, y PID2021-123770OB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “ESF Investing in your future".

Eva Aguilar Mediavilla no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá de su cargo académico citado y la financiación recibida por I+DEL. La investigación de I+DEL ha recibido fondos de EDU2017-85909-P financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “ERDF A way of making Europe”, y PID2021-123770OB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “ESF Investing in your future".

Raúl López-Penadés no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá de su cargo académico citado y la financiación recibida por I+DEL. La investigación de I+DEL ha recibido fondos de EDU2017-85909-P financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “ERDF A way of making Europe”, y PID2021-123770OB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “ESF Investing in your future".