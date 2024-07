Decisão sobre imunidade da Suprema Corte dos EUA é ideal para um presidente que não se importa com a democracia

A Suprema Corte dos EUA fez um julgamento extremamente significativo e igualmente controverso. Essa decisão pode afetar os resultados da eleição de 2024, o estado de direito e as instituições democráticas nos Estados Unidos e moldar os poderes do mais alto cargo do país nos próximos anos.

Em sua decisão sobre a imunidade presidencial, relacionada a um caso apresentado pelo promotor especial dos EUA, Jack Smith, alegando que Donald Trump havia tentado subverter a democracia dos EUA interferindo nos resultados da eleição de 2020, a Suprema Corte de nove membros, liderada pelo presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, parece ter se deteriorado efetivamente em um tribunal pessoal para Trump. Ela não pode mais ser vista - como tem sido desde que foi fundada em 1789 - como uma barreira imparcial para proteger os cidadãos americanos de tomadas de poder autocráticas.

A decisão majoritária do tribunal argumentou que os ex-presidentes têm direito a algum grau de imunidade contra processos criminais. A decisão, como era de se esperar, foi tomada com base em linhas ideológicas de seis votos a três, com Elena Kagan, Sonia Sotomayor e Ketanji Brown discordando fortemente. Em sua discordância, a Juíza Sotomayor escreveu que a decisão faz uma “zombaria da Constituição”.

Mas, considerando que três dos nove juízes foram nomeados pelo próprio Trump, esse resultado não é, de certa forma, surpreendente. Desde que Trump reformulou a Suprema Corte com a nomeação de três juízes ideologicamente conservadores, Neil Gorsuch (nomeado em 2017), Brett Kavanaugh (2018) e Amy Coney Barrett (outubro de 2020, no auge da campanha presidencial daquele ano), uma série de decisões de longa data da Suprema Corte foram derrubadas.

Entre elas estão decisões que envolvem o direito ao voto, ações afirmativas, controle de armas e regulamentação ambiental. No entanto, talvez a mais controversa tenha sido a decisão da corte de anular o caso Roe x Wade, a decisão de 1973 que garantia o direito das mulheres ao aborto.

Com essa nova e flexível formação da Suprema Corte, algo antes impensável na política dos EUA está se tornando evidente. Os precedentes da Suprema Corte só têm importância enquanto houver juízes que concordem pessoal e politicamente com as decisões.

Questão de julgamento

Quando foi anunciado no final de fevereiro que a corte ouviria argumentos sobre a imunidade presidencial, em abril, muitos comentaristas jurídicos ficaram surpresos. O juiz federal aposentado J. Michael Luttig disse à MSNBC que: “Não havia nenhuma razão no mundo para que a Suprema Corte aceitasse esse caso”. Ele acrescentou que o tribunal de recursos do Distrito da Colômbia havia redigido um “parecer magistral negando as alegações de imunidade absoluta do presidente”.

Também houve preocupação com o ritmo relativamente lento com que a Suprema Corte lidou com uma questão tão urgente, dadas as circunstâncias e com a iminência de uma campanha eleitoral presidencial. O professor de direito de Harvard, Lawrence Tribe, afirmou que a corte estava intencionalmente se arrastando.

Tudo isso contribuiu para a estratégia principal de Trump de tentar adiar seus vários julgamentos até depois da eleição. Como o julgamento de interferência eleitoral em Washington DC deveria ter ocorrido em março, essa estratégia parece ter sido bem-sucedida.

Portanto, agora, dada a decisão da Suprema Corte, o julgamento sobre interferência eleitoral é altamente improvável de ser concluído antes da eleição em novembro. Dada a proximidade da disputa, a conclusão desse julgamento foi importante para oferecer aos eleitores uma resposta definitiva à questão de saber se Trump era culpado de tentar anular uma eleição.

Esse julgamento determinou que Trump está protegido contra processos por ações “oficiais” (mesmo que elas se estendam além do que é chamado de “perímetro externo do cargo”) ou assuntos que estejam tangencialmente relacionados aos deveres oficiais.

Portanto, embora quaisquer ações tomadas por um presidente que sejam consideradas “não oficiais” não sejam consideradas isentas, os limites do que era oficial e não oficial agora são considerados abertos à interpretação e a decisão do tribunal forneceu parâmetros bastante amplos para isso.

Além disso, qualquer julgamento criminal contra um presidente teria o ônus de provar que o caso “não representava perigo para a invasão da autoridade e das funções do presidente”.

‘Desastre para a democracia’

Como o próprio presidente dos EUA, Joe Biden, disse, esse julgamento da Suprema Corte é incrivelmente consequente para a democracia dos EUA. Ela pode encorajar futuros presidentes a usar o cargo para ganho pessoal e a se envolver em crimes, já que as violações da lei agora estão protegidas por esse conceito vago e amplamente definido de imunidade presidencial.

Tudo o que sabemos agora que o ex-presidente em desgraça, Richard Nixon, como parte do escândalo Watergate, poderia ter sido defendido como parte de um ato oficial. Gerald Ford não teria tido necessidade de perdoá-lo.

Se Trump vencer a eleição em novembro (e as pesquisas parecem indicar que ele vencerá), ele poderá ordenar que o departamento de justiça retire as acusações. Ou pode tentar perdoar a si mesmo. Agora também há preocupações de que Trump possa nomear um procurador-geral leal e usar o sistema judiciário como arma contra seus oponentes.

De acordo com a decisão da Suprema Corte, todos esses atos oficiais poderiam ser permitidos e estariam imunes a processos judiciais.

Embora Trump tenha afirmado triunfantemente que essa foi uma grande vitória para a democracia, a maioria dos especialistas jurídicos discordaria disso. A juíza dissidente da Suprema Corte, Brown, escreveu em seu parecer que esse é um “incêndio com cinco alarmes que ameaça consumir a autogovernança democrática”.

A única coisa que poderia ter feito com que essa decisão estivesse mais em sintonia com o que se espera de um regime autoritário seria se a Suprema Corte tivesse decidido que apenas Trump goza de imunidade presidencial.