Deforestasi memanaskan suhu lokal hingga 4,5 ℃ dan menyebar ke sekitarnya sampai radius 6 km

Disclosure statement

Sally Thompson menerima dana dari US National Science Foundation, Western Australian Department of Water and Environmental Regulation, Western Australian Department of Biodiversity, Conservation and Attractions, dan Australian Research Council. Penelitian yang dijelaskan dalam artikel ini didanai oleh National Geographic Society melalui program hibah "AI for Earth".

Débora Corrêa menerima dana dari Australian Research Council through Discovery Project DP200102961 dan Centre for Transforming Maintenance through Data Science (IC180100030). Penelitian yang dijelaskan dalam artikel ini didanai oleh National Geographic Society melalui program hibah "AI for Earth". Débora terafiliasi dengan Department of Mathematics and Statistics, University of Western Australia dan ARC Industrial Transformation Training Centre (Transforming Maintenance through Data Science), University of Western Australia.

John Duncan menerima pendanaan dari British Council COP26 Seasons Programme, Australian Urban Research Infrastructure Network, dan penelitian yang dijelaskan dalam artikel ini didanai oleh National Geographic Society melalui program hibah "AI for Earth".

Octavia Crompton menerima pendanaan dari US National Science Foundation (melalui BSF-NSF joint program, NSF EAR Program, dan NSF Postdoctoral Fellowship), dan penelitian yang dijelaskan dalam artikel ini didanai oleh National Geographic Society melalui program hibah "AI for Earth".