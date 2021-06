Des préjugés inconscients minent les chances des chercheuses dans leurs demandes de subvention

Disclosure statement

J'agis en tant que premier vice-président aux affaires universitaires du syndicat des professeur.e.s de l'UQAR. Le sujet est issu de préoccupations formulées par des professeures-chercheuses lors de nos assemblées générales. Par contre, je ne retire aucun bénéfice de cet article.

Charlaine St-Jean and Marilyn Dupuis Brouillette do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.