Détruire des fusées pour protéger la Terre

On assimile souvent le missile V2 de la Seconde Guerre mondiale à la première fusée opérationnelle. Depuis, si l’objectif des fusées est devenu plus glorieux, les lanceurs (appellation technique des fusées) restent des objets dangereux : ils sont par nature instables et chargés de carburant pour pouvoir s’échapper de la gravité terrestre. La « sauvegarde vol » est le métier qui consiste à protéger les environs du site de lancement en faisant par exemple exploser le lanceur s’il dévie de la trajectoire prévue.

La protection assurée par la « sauvegarde vol » est cruciale pour les lancements spatiaux : un accident qui impliquerait une victime sur le sol français ou à l’étranger peut mettre en péril notre autonomie de l’accès à l’espace, qui est un enjeu stratégique européen.

Mais le contexte actuel du secteur spatial en pleine mutation apporte aussi une opportunité de préparer des approches communes entre les différents ports spatiaux, afin de pouvoir autoriser des lancements sur des pas de tirs multiples, et de répondre aux besoins des nouvelles sociétés de microlanceurs, qui tablent souvent sur des cadences de tir élevées pour pouvoir rentrer sur le marché des constellations de satellites.

Comment marche la sauvegarde en vol

La sauvegarde en vol a pour objectif la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l’environnement – la « sauvegarde sol » la complète en assurant ce même rôle en amont du décollage. C’est une fonction régalienne assurée au centre spatial guyanais de Kourou, le port spatial de l’Europe, par les équipes du Centre national d’études spatiales. En effet, la France est en charge de la sauvegarde sur son propre territoire, même pour des grands programmes internationaux, car elle se base sur des réglementations nationales propres à chaque pays : en France, on peut citer la réglementation technique.

Le but est d’éviter les incidents ayant des répercussions potentiellement dramatiques sur Terre, du décollage jusqu’à la fin de service de tous ses morceaux, les étages. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi française sanctionne l’homicide même involontaire. Pour qu’un lanceur puisse s’envoler, il lui faut une autorisation de lancement, donnée par la directrice du centre spatial. Pour cela, la condition primordiale est que le niveau de sécurité nécessaire soit présent, indépendamment de la valeur du satellite ou de la taille du lanceur utilisé. On peut citer par exemple 1,65 milliard d’euros pour le programme complet BepiColombo lancé en octobre 2019.

Un arsenal de moyens est mis en place à chaque lancement avec des radars, des antennes télémesure et télécommande. Le lanceur est complètement autonome pour aller vers sa destination : l’unique commande que l’on peut encore envoyer est la commande « de neutralisation ». C’est un peu comme si la seule pédale disponible pour votre voiture autonome était une pédale d’arrêt d’urgence.

Les opérateurs de la sauvegarde en vol ne sont pas visibles sur les multiples vidéotransmissions de lancement, car ils sont extraits de toute possibilité d’influence externe.

Lanceurs en perdition : retombées non contrôlées de débris vs neutralisations

Lors du lancement de FIREFLY Alpha (vidéo ci-dessous), l’équipe de sauvegarde vol des États-Unis a pris la décision d’arrêter le vol créant cette gigantesque explosion hollywoodienne.

En pratique, l’effet d’une « commande de neutralisation » varie selon le lanceur et la technologie employée. Sur le lancement FIREFLY, l’explosion a permis de contenir les dégâts dans une zone où des débris dangereux peuvent tomber sans danger et de disperser les « ergols » (le carburant des lanceurs) dans l’air, afin de diminuer l’effet toxique qu’ils pourraient avoir en retombant de façon concentrée au même endroit. Le pire est évité et l’échec de la tentative de lancement n’a fait aucune victime.

Une neutralisation peut créer plusieurs catégories de débris différentes. Les débris lourds ont beaucoup d’inertie continuent leur route presque sans perturbation : dans le cas de FIREFLY, on remarque par exemple un morceau qui continue son chemin, quasi imperturbable. Les débris légers ont moins d’énergie, ils s’arrêtent après l’explosion et on les voit planer sur la vidéo au gré du vent. Ils seront déportés ainsi jusqu’à leur retombée au sol. L’intérêt de la destruction à cet instant est que, même si les débris continuent leur chemin, on connaît la distance maximale qu’ils parcourront et on est assuré qu’aucun débris létal ne créera de danger pour les populations environnantes.

À Kourou, la dernière fois que la sauvegarde a dû intervenir sur un lancement, c’était sur le lancement VEGA VV15 en 2019. Le lanceur et son satellite, après un problème technique sur le deuxième étage du lanceur, ont fini leur course dans l’océan atlantique. Il est impossible de dire avec précision où ces débris auraient atterri sans intervention.

Les principes sauvegarde à l’étranger sont en général bien gardés. Ce que l’état français cherche à éviter avec ces dispositifs de neutralisation, ce sont des conséquences qui peuvent parfois devenir internationales. Regardons le cas du lanceur chinois Long March 5B : en mai 2020, un signalement de débris attribués à une fusée Long March 5B est fait, heureusement sans victimes ; un an plus tard, le même modèle finissait sa course sans dégâts dans l’océan indien. Un peu avant cela, sur son propre territoire, c’était un modèle Long March 3B que la presse internationale signalait comme étant retombé sur un village rural, sans victimes selon les autorités locales.

La préparation du futur, un enjeu économique et technique

Le secteur des lancements spatiaux est maintenant devenu ultra-concurrentiel avec l’arrivée de nouveaux acteurs tels que SpaceX et d’une multitude de start-up développant de plus petits modèles de lanceurs en vue de pénétrer le marché foisonnant des mini- et micro-satellites. Pour ces nouveaux types de lanceurs, plus petits que ceux utilisés actuellement, dont certains européens, le centre spatial guyanais est une piste sérieuse comme base principale ou secondaire.

Mais les initiatives se multiplient également du côté des bases de lancement pour créer des lieux d’accueil supplémentaires. Voici ci-dessous une carte montrant quelques-unes de ces initiatives de partenariat sur le continent européen.

Les équipes de « sauvegarde vol » vont donc aussi bientôt accompagner ces nouveaux lanceurs. Une option est de développer la « sauvegarde autonome », avec des kits embarqués qui automatisent le travail réalisé habituellement par les équipes humaines qui suivent un entraînement rigoureux pour chaque lancement au sol – par exemple AFTS aux États-Unis et KASSAV2 du CNES.

©CNES , Fourni par l'auteur

Le passage d’un suivi et d’une prise de décision humaine à des processus automatisés n’est pas facile : de façon peut-être contre-intuitive, le délai de réaction plus lent des humains présente une valeur ajoutée pour l’analyse de situations complexes. L’introduction de systèmes automatisés passe donc obligatoirement par l’utilisation simultanée sur des lancements de la solution humaine et automatisée. De plus, les causes racines amenant aux échecs en vol n’ont bien souvent pas été envisagées lors du développement. Il est par nature difficile de prévoir ce qui ne va pas marcher. C’est au gré des différents échecs que ces problèmes techniques sont identifiés et été réparées. Plus on rate de lancements… plus les lancements deviennent sûrs.

Les petits lanceurs

Pour ce qu’on appelle les « microlanceurs » (inférieurs à 30 mètres de haut), la sauvegarde est un vrai casse-tête. Les contraintes de performances et de coûts peuvent vite devenir rédhibitoires. Tout poids supplémentaire imposé par des contraintes de sécurité est très pénalisant. De plus, la recherche permanente de la réduction des coûts peut amener à utiliser de produits génériques plutôt que d’investir dans le développement d’une nouvelle solution. Mais un produit provenant d’un pays étranger n’est pas toujours directement utilisable dans un autre, où les besoins techniques peuvent changer. Le diable est, comme toujours, dans les détails.