Diferencias entre microbiota y microbioma: el enfoque ‘Un solo microbioma’ en el aula

Disclosure statement

Irene González Costa recibe fondos del proyecto del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, "Pensamiento crítico para la acción ante desafíos sociocientíficos emergentes en la educación científica" (SOS Con-ciencia), código PID2022-138166NB-C21.

Blanca Puig recibe fondos del proyecto del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, "Pensamiento crítico para la acción ante desafíos sociocientíficos emergentes en la educación científica" (SOS Con-ciencia), código PID2022-138166NB-C21.

Paloma Blanco Anaya recibe fondos del proyecto del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, "Pensamiento crítico para la acción ante desafíos sociocientíficos emergentes en la educación científica" (SOS Con-ciencia), código PID2022-138166NB-C21.

Ignacio López-Goñi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.