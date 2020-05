El coronavirus, un punto de no retorno: lo que hagamos ahora puede cambiar el rumbo del planeta

Disclosure statement

Pep Canadell recibe fondos del Programa Nacional de Ciencias Ambientales de Australia.

Corinne Le Quéré recibe fondos de la Royal Society (No. RP/R1/191063) y de la Comisión Europea (Horizonte 2020) para los proyectos "VERIFY" (No. 776810), "CHE" (No. 776186) y "4C" (No. 821003). Preside el Alto Consejo para el Clima francés y es miembro del Comité para el Cambio Climático de Reino Unido.

Glen Peters recibe fondos de la Comisión Europea (Horizonte 2020) para los proyectos "PARIS REINFORCE" (No. 820846), "4C" (No. 821003) y "VERIFY" (No. 776810).

Matthew William Jones recibe fondos de la Comisión Europea (Horizonte 2020) para los proyectos "VERIFY" (No. 776810) y "CHE" (No. 776186).

Pierre Friedlingstein recibe fondos de la Comisión Europea (Horizonte 2020) para el proyecto "4C" (No. 821003).

Rob Jackson recibe fondos de la Fundación Gordon y Betty Moore.

Felix Creutzig and Yuli Shan do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.