Elevação, cor e bandeira: veja o que torna a fotografia do atentado de Trump tão poderosa

A tentativa de assassinato de Donald Trump em um comício na Pensilvânia foi capturada por vários fotógrafos que estavam no palco antes do início do tiroteio.

A fotografia mais amplamente divulgada desse evento foi tirada por Evan Vucci, fotógrafo de guerra ganhador do Prêmio Pulitzer, conhecido por sua cobertura dos protestos após o assassinato de George Floyd.

Vários prêmios World Press Photograph foram concedidos a fotógrafos que cobriram um assassinato.

Nesse sentido, a imagem de Vucci também pode ser considerada já icônica, uma fotografia que talvez também ganhe prêmios por seu conteúdo, uso de cores e enquadramento - e que se tornará uma peça importante de como nos lembramos desse momento da história.

Análise da imagem na mídia social

Os espectadores da fotografia de Vucci recorreram à mídia social para analisar a composição da imagem, inclusive como motivos icônicos como a bandeira americana e o punho levantado são reunidos no quadro de acordo com as leis de composição fotográfica, como a regra dos terços.

Acredita-se que esses elementos contribuam para a potência da fotografia.

Para entender exatamente o que faz dessa uma imagem tão poderosa, há vários elementos que podemos analisar.

Acuidade de composição

Nessa fotografia, Vucci está olhando para cima com sua câmera. Ele faz com que Trump apareça elevado como a figura central cercada por agentes do Serviço Secreto que protegem seu corpo. Os agentes formam uma composição triangular que coloca Trump no vértice, ligeiramente à esquerda de uma bandeira americana hasteada no céu.

AP Photo/Evan Vucci

Imediatamente à direita de Trump, um agente olha diretamente para a lente de Vucci com os olhos ocultos por óculos escuros. O agente nos atrai para a imagem, ele olha de volta para nós, vê o fotógrafo e, portanto, parece nos ver: ele espelha nosso olhar para a fotografia. Essa figura é central, ela conduz nosso olhar para o punho erguido de Trump.

Outro ponto digno de nota é que há elementos de cores fortes nessa imagem que servem enganosamente para uni-la como uma fotografia.

Contra um céu azul, todo o resto da imagem é vermelho, branco e azul-marinho. As gotas de sangue que caem pelo rosto de Trump são refletidas nas listras vermelhas da bandeira americana, que se alinham com o vermelho republicano do pódio no quadrante inferior esquerdo da imagem.

Talvez não vejamos esses elementos inicialmente, mas eles demonstram como certas convenções fotográficas contribuem para os modos de ver e compor de Vucci, que se alinham ao fotojornalismo como disciplina.

Uma maneira fotográfica de ver

Em entrevistas, Vucci se referiu à importância de manter um senso de compostura fotográfica para conseguir “a foto”, de ter certeza de cobrir a situação de vários ângulos, incluindo a captura da cena com a composição e a luz certas.

Para Vucci, tudo isso era sobre “fazer o trabalho” do fotógrafo.

As declarações de Vucci são consistentes com o que a maioria dos fotógrafos consideraria uma maneira fotográfica de ver. Isso significa estar em sintonia com a maneira como a composição, a luz, o momento e o tema se unem no quadro em perfeita unidade ao fotografar: significa obter a foto “certa”.

Para Susan Sontag, essa maneira fotográfica de ver também correspondia à relação entre filmar e fotografar, uma relação que ela via como análoga. A fotografia e as armas são indiscutivelmente armas, sendo que a fotografia e as formas fotográficas de ver e representar o mundo podem ser usadas como armas para mudar a percepção do público.

Escrevendo a história com fotografias

Como uma forma fotográfica de ver, há ressonâncias familiares na fotografia de Vucci com outras imagens icônicas da história americana.

Veja, por exemplo, a fotografia tirada por Joe Rosenthal, The Raising of the Flag on Iwo Jima (1945) durante a Guerra do Pacífico. Na fotografia, quatro fuzileiros navais estão agrupados para hastear e plantar a bandeira americana, seus corpos formam uma estrutura piramidal na metade central inferior do quadro.

AP Photo/Joe Rosenthal

Essa fotografia também é representada como um monumento de guerra na Virgínia para fuzileiros navais que serviram aos Estados Unidos.

Os ecos visuais entre as imagens de Rosenthal e Vucci são fortes. Elas também demonstram como as formas fotográficas de ver vão além da composição. Isso leva a outra forma fotográfica de ver, o que significa ver o mundo e os eventos que ocorrem nele como fotografias, ou construir a história como se fosse uma fotografia.

Ficções e pós-verdade

O paradoxo inerente à “visão fotográfica” é que nenhuma pessoa pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem prever o que vai acontecer antes que a realidade possa ser transcrita como uma fotografia.

Na fotografia de Vucci, temos a ilusão de que ela captura “o momento” ou “uma foto”. No entanto, ela não captura o momento do tiroteio, mas suas consequências imediatas. A fotografia captura a acuidade midiática de Trump e seu desempenho rápido e responsivo à tentativa de assassinato, levantando-se com o punho no ar.

Em um mundo pós-verdade, tem havido uma preocupação generalizada em saber a verdade. Embora isso se estenda além da representação fotográfica, a fotografia e a representação visual desempenham um papel considerável. O que - ainda - não se sabe, é se essa imagem contribuirá ainda mais para a mitologia de Donald Trump e sua possível reeleição.