Empat cara agar menggunakan media sosial menjadi pengalaman positif

Stephanie K. Nishi terafiliasi dengan Universitat Rovira i Virgili, Unity Health Toronto, dan Dietitians of Canada, dan sedang menjalani postdoctoral fellowship dari Canadian Institutes of Health Research (CIHR) untuk penelitian yang tidak terkait langsung dengan artikel ini. Dia juga anggota eksekutif sukarelawan untuk organisasi nirlaba Plant-Based Canada.

Lisa Tang terafiliasi dengan University of Guelph dan Dietitians of Canada, dan sedang menerima beasiswa doktoral dari Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) dan pendanaan dari Canadian Foundation for Dietetic Research (CFDR) untuk penelitian yang tidak terkait langsung dengan artikel ini.

Partners

University of Guelph provides funding as a founding partner of The Conversation CA.

University of Guelph provides funding as a member of The Conversation CA-FR.

View all partners