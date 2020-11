Entre sexe biologique et sexe symbolique : une pensée du monde complexe durant l'Antiquité

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science 2020 (du 2 au 12 octobre 2020 en métropole et du 6 au 16 novembre en Corse, en outre-mer et à l’international) dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition a pour thème : « Planète Nature ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Depuis le Paléolithique jusqu’à aujourd’hui, si tout ou partie d’une image peut fournir des informations sur la date et la culture qui l’a réalisée, peut-elle également fournir d’autres informations ? Une image ou une partie de celle-ci peut-elle fournir un récit compréhensible par tous, de ce qui est représenté, de la raison pour laquelle cela est représenté et, au-delà, de ce que cela nous apprend sur la culture des populations qui nous ont laissé ces représentations ? Aujourd’hui les images peuvent nous apporter toutes ces informations grâce à « la méthode iconogénétique ». En rassemblant les différents éléments qui vont révéler la spécificité de chaque élément de l’image, leur séquence génétique iconographique (SGI), leur « ADN », une image va nous en apprendre beaucoup sur les artisans et les artistes qui l’ont réalisée.

L’exemple des représentations des bovins et des félins de l’Âge du Bronze syrien (IIIᵉ-IIᵉ millénaire av. J.-C.)

La première difficulté à laquelle est confrontée l’iconologue, c’est-à-dire le scientifique qui étudie les images, est d’arriver à identifier la représentation qu’il étudie. Comment savoir si la représentation est celle d’un être humain, d’un animal, d’une plante ou de tout autre chose ?

Author provided

C’est l’établissement de critères issus d’un échange entre l’iconologue et d’autres spécialistes qui le permettra. Dans le domaine de l’iconologie animale, il s’agira de spécialistes travaillant sur les animaux comme des zoologues, éthologues, paléozoologues, archéozoologues, mais également des éleveurs, des vétérinaires, des zootechniciens, etc.

Cette méthode que j’ai nommée méthode iconogénétique permet de définir des critères précis et critiquables qui sont seuls capables de fournir une identification démontrée d’une part et qui d’autre part pourra être reprise par d’autres iconologues. Grâce à cette méthode, il est possible de corriger des identifications déjà réalisées par le passé. C’est ainsi qu’il s’est avéré que les artisans de la Syrie de l’Âge du Bronze produisaient plus de représentations asexuées (60 %) que sexuées avec seulement 35 % de bovins mâles et 4 % de bovins femelles.

Vers de nouvelles connaissances

À ces résultats quantitatifs, la reprise des identifications a mis en évidence des associations passées jusque-là inaperçues. Pourquoi un artisan de l’Âge du Bronze, qui sait représenter un animal de façon naturaliste, irait-il rendre cette représentation illisible ? Aujourd’hui que la question du genre dans nos sociétés fait ressortir des associations diversifiées au-delà de l’hétérosexualité, il est intéressant de constater que nous n’étions pas les premiers à vouloir afficher une variété de possibles.

Les représentations d’Ishtar, d’Anat et d’Astarté en fournissent de bons exemples. Ces trois déesses qui n’en forment qu’une, tout en présentant chacune certaines nuances, offrent un symbolisme témoignant d’une compréhension complexe du monde. Déesses de l’amour et de la guerre, elles portent généralement des emblèmes caractéristiques des symboles masculins : tiare à cornes, animaux sauvages, armes.

Author provided

Le sceau-cylindre d’Ougarit (ci-dessus), daté du XIVᵉ siècle av. J.-C., et les fragments de terre cuite provenant du temple d’Astarté à Emar (ci-dessous), datés du XVIᵉ-XIIᵉ siècle av. J.-C., témoignent de cette complexité. Sur le sceau-cylindre, la déesse, reconnaissable à sa tiare à cornes, est assise sur un bovin mâle et un lion mâle, pendant que ce même lion mâle sert de support, avec un lion femelle, à un autre personnage. Sur les fragments de terre cuite d’Emar, les animaux reconnaissables comme des lions avec leurs crinières présentent pourtant des organes génitaux fort différents : l’un dispose de testicules alors que l’autre dispose d’une vulve. La question se pose alors de savoir s’il était question de représenter deux lions mâles avec un symbolisme masculin et féminin, ou d’un lion mâle et d’un lion femelle avec des attributs masculins.

Mission archéologique de Meskéné/Emar, B. Muller, 2002 , Author provided

Cette ambivalence sexuelle se retrouve dans les textes au sujet de l’Ishtar mâle et de l’Ishtar femelle. Enfin, l’association bovin/divinité mâle et félin/divinité femelle est mise à mal par l’association de déesses (Ishtar ou ‘Anat) avec des félins comme avec des bovins. Les vestiges sont nombreux qui en attestent directement (sceaux-cylindres, peinture de l’Investiture, modelages, etc.) et indirectement (vestiges contenant félins et bovins dans le temple d’Ishtar) à Mari comme à Ebla (stèle d’Ebla).

Enfin, cette ambivalence n’est pas le propre de la Syrie de l’Âge du Bronze. Elle se retrouve en Irak avec la figurine de Tell Khafadje datée de 2 400 av. J.-C. qui fut découverte in situ dans le temple VI de Nintu, à l’intérieur de l’autel. En l’absence d’une approche iconogénétique et selon un consensus qui a longtemps prévalu, cette figurine aurait représenté un bovin mâle. En effet, la tiare à cornes et la barbe correspondent généralement à des attributs assignés à des représentations de sexe mâle. Cependant, dans ce cas, la présence de pis démontre que l’artisan a souhaité donner une autre dimension à son œuvre. S’agit-il d’un bovin femelle avec des attributs masculins, d’un bovin mâle avec des attributs féminins ou encore d’un neutre dont la fonction est d’associer des attributs masculins et féminins pour illustrer un tout ?

Au-delà d’une pensée binaire du monde

En l’état, la question demeure, mais elle met en évidence un jeu entre sexe biologique et sexe symbolique dont les interactions dépassent une simple représentation duelle du monde pour s’inscrire dans un schéma où :

il y a dissociation entre sexe biologique, avec ses représentants mâles, châtrés, femelles, et symboliques, avec ses représentants masculin, neutre, féminin

il y a apparition de la notion d’asexué ; c’est-à-dire ni mâle, ni châtré, ni femelle

il y a croisement ou non de chacun de ces différents aspects donnant un sens spécifique à la représentation qui peut ou non dépasser le seul critère esthétique ou naturaliste.

Author provided

Cette ambivalence sexuelle met en évidence le jeu sur le caractère biologique et symbolique des sexes qui oblige à concevoir qu’une représentation asexuée a une signification qui biologiquement dépasse la représentation d’un être défini par ses marques ou ses organes génitaux. Ne pas sexuer une représentation est donc une démarche volontaire pouvant figurer la représentation d’une entité idéale intégrant l’ensemble des qualités mâles et femelles dans une évocation symbolique qui reste à définir pour chaque représentation.

Cette iconographie révèle ainsi la pensée complexe, non seulement de la culture de la Syrie de l’Âge du Bronze, mais potentiellement de toutes celles du Proche-Orient de cette époque. En jouant sur le sexe biologique et le sexe symbolique des animaux, ces civilisations nous ont laissé un témoignage de leur haut niveau d’abstraction et d’une connaissance du monde plus complexe que nous ne pouvions l’imaginer jusqu’alors.