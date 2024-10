Est-ce qu’ajouter de la cannelle à votre café peut vraiment vous faire maigrir ?

Si l’on en croit certaines vidéos qui circulent actuellement, ajouter, pendant une semaine, une cuillère à café de cannelle à son café quotidien ferait perdre du poids. Nouvelle légende urbaine, ou recette miracle ? Comme souvent, la vérité est bien différente de la rumeur du Net.

La cannelle fait depuis longtemps partie des ingrédients utilisés dans les cuisines du monde entier afin d’agrémenter les plats ou les boissons, qu’ils soient sucrés ou salés.

Ces derniers mois, les vidéos relayées notamment sur TikTok conseillent d’ajouter une cuillère à café de cette épice à sa tasse de café quotidienne (avec éventuellement un peu de cacao pour améliorer le goût). En effet, selon ses partisans, une semaine de ce régime pourrait aider à brûler les graisses. Y a-t-il une part de vérité dans cette affirmation ?

Toutes les cannelles ne sont pas identiques

Il existe deux sortes de cannelle. Toutes deux sont issues du broyage de l’écorce d’arbres appartenant au genre Cinnamomum, et contiennent différents ingrédients actifs.

La cannelle vendue communément dans les supermarchés est généralement de la cannelle casse, provenant de l’arbre Cinnamomum cassia. Parfois appelée fausse cannelle, cette cannelle a un goût amer et contient des niveaux élevés de cinnamaldéhyde (jusqu’à 95 %), le composé lui conférant son goût et son odeur caractéristiques.

L’autre type de cannelle, la cannelle de Ceylan, issue de Cinnamomum verum, a un goût plus sucré. Elle contient environ 50 à 60 % de cinnamaldéhyde.

La cannelle brûle-t-elle les graisses ?

Pour déterminer si la consommation de cannelle pouvait affecter le tour de taille (un indicateur du taux de graisse corporelle), une revue de littérature a été effectuée. Menée sur 35 études scientifiques, ses résultats indiquent que les doses de cannelle inférieures à 1,5 gramme par jour (soit environ une demi-cuillère à café) réduisent le tour de taille de 1,68 cm. Cependant, consommer plus de 1,5 g de cannelle par jour n’a pas d’effet significatif.

Une méta-analyse de 21 essais cliniques ayant rassemblés un total de 1 480 participants a quant à elle révélé que la cannelle réduit également l’indice de masse corporelle (IMC) de 0,40 kg/m2 et le poids corporel de 0,92 kg. La consommation de cette épice n’a cependant pas modifié la composition en graisse ou en masse maigre des participants.

Une autre revue globale incluant toutes les méta-analyses existantes a elle aussi mis en évidence un modeste effet de la cannelle sur la perte de poids : en moyenne, les participants ont perdu 0,67 kg et ont réduit leur IMC de 0,45 kg/m2.

Globalement, on peut conclure de ces travaux que la perte de poids associée à la consommation de cannelle est très faible, qu’il faut attendre de deux à six mois pour l’observer, et qu’elle ne modifie pas la composition corporelle.

Soulignons que les études scientifiques existantes ont porté sur des personnes principalement issues du Moyen-Orient et/ou du sous-continent indien, et atteintes de diverses maladies. On ne peut donc pas être certain que cet effet serait observé chez des personnes vivant dans d’autres pays, et dont l’état de santé serait différent. En outre, ces travaux ont aussi été menées sur des échelles de temps différentes, variant de deux à six mois. Enfin, les supplémentations administrées variaient selon les études : certains protocoles requéraient la fourniture du principe actif de la cannelle aux participants, d’autres leur demandaient de consommer de la cannelle en poudre. Les doses variaient également (de 0,36 g à 10 g par jour).

Si les deux types de cannelle ont été testés, aucun de ces travaux n’a utilisé de cannelle commerciale, vendue en supermarché.

Comment la cannelle pourrait entraîner cette petite perte de poids ?

Plusieurs mécanismes pourraient expliquer les raisons de cette modeste perte de poids.

La cannelle semble permettre au glucose (autrement dit, au sucre) contenu dans le sang d’entrer plus rapidement dans les cellules, ce qui réduit les niveaux de glucose sanguins et rend l’insuline plus efficace.

Elle semble également améliorer la décomposition des graisses, qui survient pour nous procurer de l’énergie lorsque nous en avons besoin.

Enfin, il se pourrait qu’elle allonge la durée de la sensation de satiété, en ralentissant le passage des aliments de l’estomac à l’intestin grêle.

Quels sont les risques ?

Lorsqu’elle est utilisée en tant qu’épice, pour agrémenter les plats, la cannelle est généralement considérée comme un aliment ne posant pas de problème.

Ces derniers mois, toutefois, les États-Unis et l’Australie ont émis des alertes sanitaires concernant les taux de plomb et d’autres métaux lourds retrouvés dans certaines préparations de cette épice. La contamination au plomb se produit lors de la croissance : présent dans l’environnement, ce métal pénètre alors dans la plante. Il peut aussi se produire des contaminations lors de la récolte (et il a même été suggéré que certains cas auraient pu résulter d’une contamination intentionnelle).

Au-delà de la présence de polluants, soulignons que la cannelle peut provoques chez certaines personnes des effets secondaires tels que des douleurs gastro-intestinales et des réactions allergiques.

Enfin, l’un des principes actifs de la cannelle, la coumarine, peut être toxique pour le foie de certaines personnes. Pour cette raison, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fixé la limite une limite de 0,1 mg/kg de poids corporel et par jour.

La cannelle casse contient jusqu’à 1 % de coumarine, tandis que la variété de Ceylan en contient beaucoup moins, 0,004 %. Ainsi, pour une personne pesant plus de 60 kg, deux cuillères à café (6 g) de cannelle casse suffiraient à dépasser la limite de sécurité (pour éviter cela, en France, l’Anses a émis une recommandation en 2021 concernant les compléments alimentaires à base de plantes contenant de la cannelle : l’agence recommande que l’apport de coumarine par les compléments alimentaires soit inférieur à 4,8 mg par jour pour un adulte de 60 kg, ndlr).

Qu’en est-il du café et du cacao ?

Beaucoup de gens pensent que consommer du café peut également aider à perdre du poids. Pour l’heure, il n’existe encore aucune preuve scientifique solide étayant cette affirmation. Une seule étude observationnelle a établi un lien entre la consommation régulière de café (une tasse) et une très minime perte de poids : en moyenne 0,12 kg sur quatre ans.

Soulignons que la consommation de cacao de bonne qualité et de chocolat noir ont également été associées à une perte de poids, mais là encore, très minime : de 0,2 à 0,4 kg, et ce, seulement après avoir consommé pendant quatre à huit semaines ces aliments.

Que signifie tout cela ?

Consommer de la cannelle peut certes avoir un effet sur le poids, mais ledit effet est très faible. Il est peu probable que, sans autres interventions sur votre mode de vie, vous constatiez une diminution significative de votre poids.

Rappelons également que tous ces travaux scientifiques ont été menés avec des produits qui ne sont pas ceux que l’on peut trouver en magasin : la manière dont la cannelle est conservée, ainsi que la durée de conservation pourraient affecter ou dégrader les ingrédients actifs.

Par ailleurs, consommer plus d’une demi cuillère à café de cannelle par jour n’apporte aucun bénéfice supplémentaire. Au contraire, augmenter les doses pourrait augmenter également le risque d’effets secondaires. Si tant est que vous supportiez le goût très prononcé de cette épice. Si vous appréciez le goût de la cannelle dans votre café, continuez à en ajouter, mais ne le faites pas en espérant perdre du poids…

Et n’allez pas imaginer qu’il y aurait un avantage à consommer des beignets ou des brioches à la cannelle plutôt que sans : la teneur élevée en calories de ces douceurs aura de toute façon raison du très modeste effet que l’épice pourrait avoir…

Si vous souhaitez perdre du poids, tournez-vous plutôt vers des méthodes fondées sur des preuves scientifiques solides, qui en plus d’être efficaces ne gâcheront pas le goût de votre café du matin.