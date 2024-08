Esthétique, signification, durabilité… Voici le Top 5 des uniformes nationaux aux JO de Paris 2024

La mode est une chose à la fois pratique, commerciale et compétitive. Si la ville hôtesse de jeux de 2024 inspire certains uniformes officiels, leur conception illustre bien souvent l’histoire du pays, subtilement ou avec extravagance.

Certains pays préparent des uniformes distincts pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, les podiums, les médias et les événements sportifs. Mais d’autres optent pour le dernier cri en matière de tissus durables ou recyclés, ou penchent pour des stylistes et de grandes marques.

Leur point commun : représenter un pays et communiquer sa présence et son essence.

C’est ce qui ressort de mes cinq uniformes favoris pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Mon choix s’appuie sur l’histoire, la signification et l’esthétique générale du design plutôt que l’influence des nations et des grandes marques. Ces créations expriment une fierté nationale de bon aloi qui résonne avec mes préférences personnelles en matière de mode et de style.

Haïti

L’uniforme haïtien, créé par la styliste italo-haïtienne Stella Jean, valorise la beauté, la force et l’artisanat du pays.

La jupe ample, le pantalon et l’écharpe reprennent les œuvres du peintre haïtien Philippe Dodard auxquelles se marient le bleu et le blanc, qui s’harmonisent parfaitement.

Le chemisier des femmes, en chambray tissé localement, représente la production traditionnelle de cette toile. Quant au blazer à manches courtes orné de l’emblème olympique haïtien, il se compose de tissus recyclés.

La veste bleue de l’homme imite la guayabera, un type de chemise courant en Haïti dont s’inspire fréquemment la créatrice. Cette veste, ornée du même emblème olympique, couvre une chemise à rayures bleues.

La Mongolie

La Mongolie, elle, a plutôt opté pour une confection signée Michel&Amazonka, une maison appartenant aux trois sœurs Choigaalaa.

Chaque uniforme, qui a requis une vingtaine d’heures de travail, combine des motifs culturels et olympiques, tel l’emblème national appelé « Soyombo », avec des motifs parisiens et olympiques (torche et anneaux) ainsi que des paysages de montagnes et des nuages.

Les designeurs ont conçu quatre uniformes distincts. Les porte-drapeaux arborent un caftan d’inspiration traditionnelle et une ceinture, tandis que les athlètes revêtent le pantalon ou la jupe.

Ces quatre tenues intègrent un gilet brodé, bleu pour les hommes, blanc pour les femmes, avec au centre le slogan « Go Mongolia Team ».

Le Canada

Les uniformes canadiens fabriqués par lululemon sont le fruit d’une consultation auprès de 19 athlètes olympiques et paralympiques dans 14 sports différents.

(Équipe Canada x lululemon)

Ceux-ci ont priorisé la fierté nationale, mais également l’aspect pratique, la polyvalence et le confort.

Pour l’uniforme de la cérémonie d’ouverture, la marque a imaginé un imprimé représentant la nature, l’art et le design canadiens.

Quant aux uniformes de la cérémonie de clôture, ils s’inspirent des aurores boréales telles que représentées par l’artiste Mason Mashon, de la Nation crie de Saddle Lake, en Alberta.

Dans un souci de commodité, chaque uniforme comprend un poncho repliable, un blouson convertible en sac à dos et des chemises hydrofuges.

Irlande

Symbolisme et durabilité ont été les maîtres-mots de la styliste Laura Weber pour les tenues irlandaises de la cérémonie d’ouverture et pour la veste de la cérémonie de clôture.

Cette créatrice installée à New York a voulu célébrer la culture irlandaise sans négliger le confort des athlètes et leur plaisir de revêtir cette tenue.

Le tissu durable, fabriqué à partir de t-shirts et de bouteilles PET recyclés (taffetas ECO-Hybrid), absorbe l’humidité de la peau.

L’uniforme d’un blanc éclatant (un choix osé rejetant le vert traditionnel) incorpore de fines broderies : drapeau irlandais dans le pantalon, broches de trèfle faites à la main sur le revers de la veste, lettres du mot « Irlande » touffetées à la main et badges individualisés représentant l’emblème du comté de chaque athlète.

Taipei chinois/Taïwan

Du côté de Taïwan — désigné comme le Taipei chinois au Comité international olympique —, c’est le fondateur de Just In XX, Justin Chou, qui a composé une tenue officielle qui représente les océans, les villes et les montagnes de la « belle île ».

(Just In XX)

À la fois respectueux de l’environnement et de l’héritage culturel, les tissus choisis, extensibles et texturés, ont également pour propriété de rafraîchir le corps au contact de l’eau ou de la sueur.

Justin Chou s’est adjoint plusieurs collaborateurs. L’artisan Yen Yu-Ying a produit les dessus de chaussures en cuir et soie de banane. Lin Pei-ying a confectionné à la main les fleurs de prunier, emblème floral taïwanais, et de colza ornant la veste.

L’artiste abstrait Lin Guo-Qing a créé l’imprimé du maillot et de l’écharpe en carreaux rouge et bleu. Le lignage blanc est constitué d’un motif de caractères qui se lisent « Taipei chinois » ou « Jiayou » (une expression d’encouragement) en sens inverse.

Un défi considérable

Qu’il soit simple, élégant, innovant, pratique, unique ou futuriste, tout uniforme est en soi captivant, mais ce qui m’attire particulièrement, c’est leur histoire et leur processus de conception.

Traduire le design d’un pays à travers la mode sportive est un défi considérable, que ces cinq pays ont su relever.

Car il s’agit pour les athlètes de pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes et d’être fiers de porter une tenue nationale qui les représente réellement.