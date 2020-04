Esto es lo que los virólogos sabemos hasta hoy sobre el coronavirus SARS-CoV-2

Disclosure statement

Albert Bosch, presidente de la Sociedad Española de Virología (SEV), es el autor principal de este artículo. Aunque el resto de firmantes son miembros de la junta directiva de esta institución, el artículo no representa una posición oficial de la SEV.

Juan E. Echevarría Mayo recibe fondos de Ministerio de Ciencia e Innovación.

Amelia Nieto, Ana María Doménech Gómez, Carlos Briones, Covadonga Alonso Martí, Inmaculada Casas Flecha, Javier Buesa Gómez, Jesús Navas Castillo, Josep Quer Sivila, José Antonio López Guerrero, and Vicente Pallas Benet do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.