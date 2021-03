Facteurs de risque à éviter, aliments à privilégier… Comment se protéger au mieux du cancer colorectal ?

Comme tous les ans depuis 2008, le mois de mars est consacré à la lutte contre le cancer colorectal, via la campagne de prévention « Mars Bleu ».

Avec quelque 48 000 nouveaux cas diagnostiqués et 21 000 morts en 2020, ce cancer représente le second cancer le plus fréquent chez la femme (après le sein), le troisième chez l’homme, (après la prostate et le poumon), et la seconde cause de mortalité par cancer tous sexes confondus en France.

Cette mortalité, heureusement en baisse depuis les années 1990, pourrait être davantage diminuée si toutes les personnes à risque se faisaient dépister à temps : détecté à un stade précoce, le cancer colorectal peut en effet être guéri neuf fois sur dix.

Voilà pourquoi depuis 2008, la campagne « Mars Bleu » cherche à informer le plus grand nombre sur cette maladie et à inciter les personnes concernées à se faire tester.

Pour l’heure, un programme de dépistage organisé est proposé à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans. Mais il s’agit aussi de sensibiliser aux facteurs de risque que sont le tabagisme, la consommation d’alcool, le surpoids et l’alimentation déséquilibrée : des facteurs qui expliquent sans doute partiellement, les disparités d’incidence et de mortalité observées entre les différentes régions françaises.

Des risques liés à la consommation d’alcool

C’est à partir de la muqueuse du côlon ou du rectum, en contact direct avec la nourriture ingérée, que se développe le cancer colorectal. Il résulte le plus souvent d’une transformation maligne de tumeurs bénignes, les adénomes colorectaux (polypes). Et outre le tabagisme, responsable de 6,6 % des cas de cancers colorectaux en France, plusieurs rapports d’expertise collective nationaux et internationaux ont établi l’existence d’une association entre le mode de vie et le risque de cancer colorectal, avec des niveaux de preuve plus ou moins élevés.

La consommation d’alcool constitue un facteur de risque dont le niveau de preuve est jugé convaincant selon le World Cancer Research Fund (WCRF) : en France, elle est responsable de 16,1 % des nouveaux cas de cancers colorectaux.

Le risque de survenue de ce cancer augmente avec la quantité d’alcool consommée, et quelle que soit la boisson alcoolisée. Quant aux mécanismes en cause, l’alcool pourrait induire une modification de l’ADN qui favoriserait le développement de tumeurs colorectales. Et ceci pourrait être aggravé par des carences en folates (vitamine B9) rendant les cellules plus susceptibles à l’effet génotoxique de l’alcool.

Santé publique France recommande donc de ne pas dépasser 2 verres par jour et 10 verres par semaine, en s’abstenant d’en consommer certains jours.

Surpoids et obésité en ligne de mire

La surcharge pondérale est un autre facteur de risque de cancer colorectal pour lequel on dispose de niveaux de preuve convaincants, et elle est responsable de 14 % des cancers du côlon et 7 % des cancers du rectum en France. Pour l’éviter, et pour rester en bonne santé globalement, il est recommandé de surveiller son poids pour garder ou atteindre un poids de forme (à savoir, idéalement un indice de masse corporelle (IMC) entre 18,5 et 24,9 kg/m2).

Plusieurs mécanismes sont invoqués. Chez les personnes en surpoids ou obèses, on note en effet fréquemment un phénomène d’insulino-résistance. Or on sait qu’en pareil cas, le pancréas produit encore plus d’insuline pour compenser la baisse de sensibilité des tissus à l’hormone. Mais aussi que cette hyperinsulinémie induit la production d’une hormone de croissance qui favorise la prolifération cellulaire – et partant le risque de cancer. Autre mécanisme possible : un état inflammatoire chronique, lié au surpoids et à l’obésité.

Charcuterie et viandes rouges à limiter

La consommation de viandes transformées (incluant la charcuterie) et de viandes rouges est elle aussi un facteur de risque, avec des niveaux de preuves respectivement convaincant et probable selon le WCRF : d’après le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), 9,8 % des cas de cancers colorectaux en France seraient imputables à la charcuterie, et 4,3 % à la viande rouge.

Les effets cancérogènes sont attribués en particulier au stress oxydant induit par l’excès de fer héminique (qui est très abondant dans les viandes rouges), lequel pourrait entraîner la formation de composés potentiellement cancérogènes. Autre mécanisme impliqué : la cuisson à haute température peut donner lieu à la création de substances cancérogènes et génotoxiques (qui altèrent l’ADN). Et s’agissant des viandes transformées, ce sont des composés liés à l’emploi de sels nitrités (utilisés comme conservateurs), et réputés toxiques pour l’ADN, qui pourraient être incriminés.

Dans ces conditions, le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande de ne pas dépasser 500 g par semaine de viande rouge, et 150 g de charcuterie (en privilégiant le jambon blanc et le jambon de volaille).

Read more: Pour limiter le risque de cancer colorectal, doit-on vraiment consommer moins de viande rouge et de charcuterie ?

Des aliments protecteurs à privilégier

Si certains aliments sont associés à un risque accru de cancer colorectal, d’autres semblent au contraire avoir un effet protecteur.

C’est en particulier le cas des aliments riches en fibres (légumes secs, produits céréaliers complets, fruits et légumes), dont une consommation insuffisante serait responsable de 6,1 % des cas de cancers colorectaux en France, avec un niveau de preuve probable, comme le souligne le réseau NACRe (National alimentation cancer recherche).

C’est aussi le cas des produits laitiers, dont une consommation insuffisante serait responsable de 2,2 % des cas, avec un niveau de preuve probable.

Pour avoir des apports suffisants en fibres, les légumes secs sont à consommer au moins deux fois par semaine, les produits céréaliers complets au moins une fois par jour, et l’on préconise par ailleurs deux produits laitiers et au moins cinq fruits et légumes par jour.

Comment ces aliments peuvent-ils nous protéger du cancer colorectal ? De fortes teneurs en fibres réduiraient d’une part le risque d’insulino-résistance, donc d’hyperinsulinémie. Et les fibres sont par ailleurs nécessaires au microbiote intestinal, qui en les dégradant génère des produits aux vertus anti-inflammatoires et antiprolifératives. Quant aux produits laitiers, l’effet protecteur pourrait s’expliquer à la fois par le calcium et par les bactéries lactiques.

Le calcium, en effet, pousserait les cellules cancéreuses vers l’apoptose (mort cellulaire programmée), et pourrait avoir un rôle dans la régulation d’une hormone réputée promouvoir certains cancers. Et les bactéries lactiques auraient un rôle protecteur, entre autres en absorbant les substances mutagènes et en réduisant la perméabilité de l’épithélium intestinal.

Les bénéfices de l’activité physique

Outre certaines habitudes alimentaires, l’activité physique a elle aussi un effet bénéfique contre le cancer colorectal, avec cette fois un niveau de preuve convaincant.

Cette protection serait due à la fois à un effet indirect, à travers une diminution du risque de surpoids et d’obésité, mais aussi à un effet direct, à travers une baisse de l’inflammation et de l’insulino-résistance. Sans compter que tout comme les fibres alimentaires, l’activité physique accélère le transit intestinal et diminue donc le temps de contact entre la muqueuse intestinale et des substances potentiellement cancérogènes.

Une pratique quotidienne d’au moins 30 minutes d’activité physique dynamique est recommandée pour rester en bonne santé. Et la sédentarité augmentant le risque de surpoids et d’obésité, on conseille par ailleurs de réduire le temps passé assis, en faisant quelques pas toutes les deux heures.

Pour conclure, répétons-le : outre qu’il peut être plus ou moins prévenu par l’hygiène de vie et l’activité physique, le cancer colorectal dépisté à temps est guéri neuf fois sur dix. En ce mois de mars, toutes les personnes de 50 à 74 ans qui ne l’ont pas encore fait devraient en parler avec leur médecin, et demander un test de dépistage (un courrier est du reste expédié tous les deux ans aux plus de 50 ans dans ce but).

Pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, ce test rapide permet de détecter des traces de sang dans l’échantillon de selles prélevé chez soi. S’il est positif (il l’est dans 4 % des cas), cela n’annonce pas nécessairement un cancer. Mais une coloscopie peut alors être prescrite, pour le confirmer ou l’infirmer. Alors, n’hésitez pas : lors de la campagne de dépistage organisée en 2018-2019, le taux de participation n’était que de 30,5 %. Ce n’est pas suffisant.