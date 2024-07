Faith Kipyegon s'apprête à entrer dans l'histoire des Jeux olympiques : ce que le Kenya doit faire pour continuer à produire des athlètes comme elle

La star kenyane de la course Faith Kipyegon est considérée comme l'une des meilleures athlètes du 1 500 m que le monde ait jamais connue. Si elle remporte sa troisième médaille d'or olympique consécutive à Paris, elle deviendra la première athlète de l'histoire de cette discipline à réaliser cet exploit, homme ou femme.

Détentrice du record du monde du 1500m et ancienne détentrice du record du 5000m, Kipyegon incarne parfaitement la domination mondiale du Kenya dans la course de fond.

Mais en tant qu'universitaire qui fait des recherches sur les sports d'Afrique de l'Est, son succès soulève une question cruciale : comment le Kenya peut-il assurer un avenir riche en talents comparables à celui de Faith Kipyegon ?

Obtenir des médailles internationales devient de plus en plus un défi. Chaque nation veut être représentée sur le podium. On se demande si le Kenya pourra maintenir son succès, notamment en raison de la rivalité des athlètes migrants nés en Afrique de l'Est et qui courent pour d'autres pays.

Comment le Kenya peut-il continuer à exceller sur les pistes d'athlétisme ? Pour répondre à cette question, j'examine tout d'abord les raisons du succès de Kipyegon et, en m'appuyant sur cette étude et sur d'autres, je propose ensuite une feuille de route comprenant sept facteurs clés sur lesquels le pays doit se concentrer.

Les raisons du succès de Kipyegon

La carrière de Kipyegon est un bon point de départ pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans le système d'entraînement d'athlétisme du Kenya. Son succès peut être attribué à son talent et son éthique de travail, ainsi que son attitude positive et humble. Mais l'élément central est l’environnement stimulant dans lequel elle s'est entraînée.

Née en 1994 dans une ferme kenyane de la vallée du Rift, elle a parcouru de nombreux de nombreux kilomètres en marche et jogging pour se rendre à l'école et en revenir. Selon les recherches, l'un des facteurs qui façonne les coureurs de distance kenyans et éthiopiens les plus performants est le fait d'avoir grandi en marchant et en faisant du jogging sur une distance quotidienne de 5 à 20 km pour aller à l'école et en revenir).

L'exposition précoce à une culture de la course à pied au sein de la famille de Kipyegon et à l'école a été importante. Son potentiel a été repéré par son professeur d'éducation physique. À l'âge de 16 ans, elle s'était déjà classée quatrième aux championnats du monde de cross-country.

En complément, elle a développé une méthode d'entraînement qui s'inspire des camps d'athlétisme de haute altitude du Kenya. L'entraînement se caractérise par des séances de groupe de haute intensité. Courir en altitude signifie qu'il y a moins d'oxygène et que les athlètes se fatiguent plus facilement. Les camps sont réputés pour pousser des athlètes comme Kipyegon aux limites de leur endurance. L'environnement compétitif favorise également la camaraderie et la recherche de l'excellence.

Plus d'une douzaine de camps de ce type sont disséminés dans la vallée du Rift, avec des entraîneurs qui assurent une formation structurée et un encadrement. Ces entraîneurs ont joué un rôle essentiel dans le développement de Kipyegon. L'athlète d'élite à la retraite Patrick Sang, par exemple, a entraîné de nombreux champions olympiques, dont Kipyegon et Eliud Kipchoge.

Compte tenu des faibles revenus de nombreuses familles rurales, la course à pied permet à de nombreux enfants de sortir de la pauvreté dans les régions qui ont l'habitude de produire et d'élever des athlètes de haut niveau. Cela a également constitué une forte motivation pour des athlètes comme Kipyegon.

7 façons pour le Kenya de maintenir ce flux de talents

A mon avis, sept facteurs clés peuvent aider le Kenya à assurer un flux continu de talents.

Investir dans des programmes visant à identifier les talents et à encourager la participation au niveau de l'école peut être réalisé grâce à des partenariats entre les écoles, les communautés, le gouvernement et Athletics Kenya. Il peut s'agir de compétitions de détection et d'évaluations des talents et de la condition physique.

Si l'entraînement en altitude s'est avéré efficace, d'autres méthodes doivent être incorporées pour produire des athlètes équilibrés. Il s'agit notamment des exercices de renforcement pour développer la puissance musculaire et prévenir les blessures. La formation à la prévention des blessures doit inclure des étirements, des exercices de mobilité et l'accès à des physiothérapeutes qualifiés. Les bases de la science du sport doivent être utilisées pour créer des plans d'entraînement personnalisés basés sur la physiologie individuelle et les données de performance. En outre, le Kenya doit diversifier son pool d'athlétisme pour inclure les épreuves de terrain et les sprints en plus de la course de fond.

Bien que les écoles aient organisé des activités sportives, il est nécessaire de soutenir financièrement les entraîneurs et de moderniser les installations. De plus, l'entraînement est coûteux en termes d'équipement, de déplacements et d'accès aux camps. Il est nécessaire de créer un fonds pour permettre aux athlètes, en commençant par les épreuves des groupes d'âge juniors, de se concentrer sur l'entraînement et la compétition. Un système de soutien durable pour les athlètes doit inclure des sponsors, des subventions gouvernementales et des opportunités de carrière après la retraite. La situation financière désastreuse de nombreux athlètes retraités devrait inspirer les stratégies visant à aider les athlètes à gérer leurs ressources.

La domination du Kenya dans le domaine de la course de fond a surtout été le fait des athlètes masculins. Bien que des femmes comme Kipyegon aient émergé, il subsiste un fossé entre les sexes en termes d'opportunités et de ressources. Il est essentiel d'encourager une participation et des ressources égales pour les filles dans les programmes de course à pied.

La protection de l'intégrité du sport est essentielle. La recrudescence des incidents liés au dopage impliquant des athlètes kenyans appelle à un investissement continu dans la formation à la lutte contre le dopage et à des réglementations plus strictes.

Si le talent est essentiel, l'investissement dans des programmes éducatifs pour les jeunes athlètes l'est tout autant. Cela permet d'assurer un développement équilibré et de les préparer à une carrière au-delà de l'athlétisme de compétition. L'accès à des psychologues du sport peut aider les athlètes à gérer les exigences mentales de la compétition, de l'entraînement et de la vie. Un système de soutien holistique devrait également mettre l'accent sur les conseils nutritionnels afin d'optimiser les performances et la récupération.

Enfin, il faut investir dans les progrès technologiques et les intégrer. Les athlètes kenyans doivent explorer les technologies portables et l'analyse des données pour suivre leurs progrès et optimiser leur entraînement.

La réussite sportive ne consiste pas seulement à reproduire les méthodes du passé, mais à s'adapter et à évoluer pour répondre aux besoins des générations futures.

La Grande-Bretagne pourrait servir d'exemple pour changer la donne. Après des résultats olympiques catastrophiques en 1996, le pays a décidé d'investir dans le sport, notamment en créant une loterie pour financer un programme de performance de classe mondiale. Leurs performances olympiques ont explosé. Le programme a permis aux athlètes de se consacrer entièrement à leur entraînement tout en offrant une gamme de services de soutien, de la physiothérapie à la nutrition.

Le Kenya a le talent et la capacité de faire de même.