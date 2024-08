Fela Kuti est aujourd'hui plus célèbre que jamais : les raisons de cette obsession mondiale

Près de trois décennies après son dècès en 1997, Fela Anikulapo-Kuti, le légendaire musicien et activiste nigérian qui a créé le mouvement musical Afrobeat, continue de fasciner le monde entier.

Celui qui s'était autoproclamé “Black President” (le président noir) est partout, comme une divinité omniprésente. Sa présence se fait sentir et son héritage est honoré dans des expositions contemporaines, de Lagos de Lagos à Londres, de Bonn au Brésil.

Parmi les nombreuses manifestations de sa vie après la mort, citons les rééditions de sa musique, comme le Fela Vinyl Box Set #6 de 2024, organisé par l'acteur et DJ britannique Idris Elba ; la présentation de sa vie, de son activisme et de sa musique lors de l'exposition Rébellion Afrobeat à Paris en 2022-23 ; l'inclusion de sa chanson la plus célèbre, Zombie dans la playlist Songs for Survival du rappeur américain Jay-Z pour les manifestations de 2016 Black Lives Matter ; le documentaire de 2014 Finding Fela du lauréat américain d'un Oscar Alex Gibney ; et sa reprise en 2008 dans la comédie musicale de Broadway Fela !, qui a été récompensée par un Tony Award.

L'album de Fela de 1969 The ‘69 Los Angeles Sessions marque le début de l'afrobeat, un genre qui a perpétué son héritage, avec des groupes contemporains d'afrobeat émergeant du Brésil au Japon. L'afrobeat reste une expression puissante du panafricanisme et de l'activisme politique.

Même l’Afrobeats (avec un “s”), mondialement populaire, rend hommage à Fela et aux sonorité et au son qu'il a crées en s'appropriant le nom Afrobeat et l’échantillonnage de sa musique.

Ma thèse de doctorat en tant que spécialiste de la musique en Afrique étudie ces manifestations post-mortem, l'influence de Fela sur les cultures noires mondiales contemporaines et la signification de cette obsession culturelle collective.

Cette fascination généralisée est le signe que ses chansons abordent des questions qui restent d'actualité, comme le colonialisme en Afrique, l'impact de l'impérialisme occidental sur les cultures et les valeurs africaines, et les défis auxquels est confrontée la gouvernance africaine. L'impact durable de Fela est également le résultat de la manière dont il s'est idéalisé et dont nous en sommes venus à le mythifier, avec toutes ses imperfections.

Politique et Afrobeat

Fela Anitulapo Kuti est né en 1939 dans l'éminente famille Ransome-Kuti, décrite comme “les Kennedy du Nigeria”. Dans la biographie de 1982 This Bitch of a Life de l'universitaire cubain Carlos Moore, Fela prétendait être la réincarnation d'un enfant appelé “Hildegart”, né de ses parents en 1935 mais décédé peu après. Il pensait avoir été envoyé pour prêcher “le blackisme et l'africanisme, la situation critique de (son) peuple” et ne pouvait supporter le nom de colonisateur (Hildegart) qu'un missionnaire allemand avait donné à son prédécesseur au Nigeria. Appelé “l'Abami Eda” (le mystique) par ses fans, Fela était une énigme, mais sa réincarnation est soutenue par la croyance Yoruba du Nigeria.

En effet, un lion ne peut pas donner naissance à une chèvre. Fela est issu d'une lignée d'activistes et de musiciens. Sa mère, la chef Olufunmilayo Ransome-Kuti, était une militante des droits de l'homme, nationaliste et féministe. Elle a mené des manifestations contre les monarques traditionnels et les colonialistes britanniques. Son héritage musical s'étend sur plusieurs générations, son grand-père, le chanoine Josiah Jesse Ransome-Kuti, et son père, le révérend Israel Oludotun Ransome-Kuti, étant des religieux et des musiciens protestants.

Le Fela qui est le plus souvent mis en avant est le “Fela politique”. Mais Fela n'a pas toujours été un musicien politique. Il a chanté sur les femmes et le sexe, perpétuant souvent des opinions sexistes. L'universitaire nigérian Tejumola Olaniyan a écrit dans son livre Arrest the Music ! Fela and His Rebel Art and Politics que Fela « a donné à de nombreux garçons de (sa) génération un langage populaire de sexisme et a rendu ce langage sexiste extrêmement plaisant sur le plan musical ».

Fela est vénéré pour avoir créé le son Afrobeat, en puisant dans divers genres et inspirations afro-musicales. Cependant, à mesure qu'il s'opposait aux régimes militaires nigérians, sa musique est devenue plus politique. Battu, meurtri et emprisonné, il a scellé l'Afrobeat à force de sueur et de sang. Jouer de l'Afrobeat, c'est entrer dans l'arène de Fela, et jouer ce genre sans aborder les questions politiques relève presque du sacrilège.

Une pertinence qui perdure

Fela est souvent considéré comme un prophète, principalement parce que ses chansons reflètent les défis post-coloniaux d'aujourd'hui. Des chansons comme Colonial Mentality, Vagabonds in Power et Why Black Man dey Suffer en témoignent.

Son activisme résonne à travers les époques et les sociétés. Sa chanson de 1978 Sorrow, Tears and Blood, par exemple, a été enregistrée après que l'armée nigériane a attaqué et brûlé sa commune en 1977. Elle prédit la fin sanglante de la manifestation #EndSARS contre les brutalités policières au Nigeria, menée par les jeunes en 2020, lorsque des soldats ont massacré des manifestants pacifiques. Dans la chanson, Fela fait également référence au massacre de jeunes Sud-Africains lors du soulèvement de Soweto en 1976.

Façonner le mythe

Le monde entier célèbre Fela pour son activisme, sa souffrance et sa créativité. Cependant, la mémoire de Fela est également façonnée par ses propres efforts pour créer un personnage plus grand que nature et par notre romantisation collective de ses idéaux.

Fela était un maître de l'autopromotion. Avant l'attaque de sa commune, il tournait son film autobiographique The Black President. Fela a écrit, joué et réalisé ce film autobiographique. Comme le dit l'expression:, il incarnait lui-même “l'homme, le mythe, la légende”.

Il est un candidat idéal pour la création d'un mythe, célèbre pour avoir épousé 27 femmes en une seule cérémonie, donné des interviews en sous-vêtements en fumant de la marijuana et fait preuve d'un grand sens de l'humour dans des chansons comme Expensive Shit et Alagbon Close.

Fela a créé son propre mythe, et ses fans ont continué à construire cette mythologie au fil des décennies. Les films, les pièces de théâtre, les livres, l'appui des célébrités et les expositions continuent de jeter un pont entre son idéalisation personnelle et notre mythologisation des idéaux à son sujet. La comédie musicale Fela ! et la Rébellion Afrobeat l'ont présenté comme une figure divine. Le festival annuel Felabration organisé dans le monde entier pour honorer son héritage continue d'attirer de nouveaux fans.

Par ces nombreuses et complexes façons, Fela continue d'influencer la vie des Noirs et la culture mondiale grâce à son héritage.