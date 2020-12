En 1765, une jeune paysanne quitta le village reculé où vivait misérablement sa famille depuis des générations. Elle se lança dans un voyage autour du monde, qui la conduisit des jungles d’Amérique du Sud aux îles tropicales de l’Indo-Pacifique en passant par le détroit de Magellan.

Jeanne Barret (on trouve également l’orthographe Baret ou Baré) est la première femme connue pour avoir fait le tour du monde. Elle se déguisa en homme en troquant son bonnet et son tablier pour un pantalon et un manteau masculins et s’engagea comme assistante du naturaliste, Philibert Commerson sur un des bateaux de l’expédition Bougainville.

Au cours de ce voyage, Jeanne aida Commerson à amasser la plus grande collection personnelle d’histoire naturelle connue à l’époque. Des milliers de spécimens de plantes se trouvent encore dans l’herbier du musée d’histoire naturelle de Paris, mais peu portent le nom de Jeanne.

Malgré la portée de ses travaux, Jeanne n’a laissé aucun récit de son voyage ou de sa vie. Bougainville ne l’aurait jamais mentionnée dans son livre si elle n’avait pas été au centre d’un événement ayant eu lieu en 1768.

Le voyage de Bougainville a rendu Tahiti célèbre. On a représenté cette île comme un paradis utopique, rempli de belles femmes, où régnait la liberté sexuelle. Mais les hommes tahitiens étaient aussi désireux de rencontrer des femmes européennes et malgré le déguisement de Jeanne, ceux-ci se rendirent rapidement compte qu’elle était de sexe féminin.

Wikimedia

Cette révélation causa la consternation à bord et Bougainville fut contraint d’intervenir. Il fit mention brièvement des aveux de Jeanne dans son récit bien connu du voyage. Ne pouvant tarir d’éloges à l’égard de celle-ci, Bougainville ordonna qu’on la laissât seule pour continuer son travail d’homme.

Jeanne n’avait rien fait de mal. La réglementation navale française n’interdisait pas de manière directe aux femmes d’embarquer, mais ceux qui amenaient une femme à bord risquaient des sanctions. Jeanne et Commerson insistèrent sur le fait que celui-ci n’était pas au courant de la ruse. Tous deux affirmèrent ne pas se connaître avant le voyage. Dès que l’expédition atteignit l’actuelle île Maurice, alors territoire français, Jeanne et Commerson débarquèrent.

L’aventure de Jeanne fut bientôt racontée dans un livre consacré à des femmes célèbres ainsi que dans le « Supplément au Voyage de Bougainville » du philosophe Denis Diderot. Jeanne reçut finalement une pension de la Marine française pour ses services.

Author provided

La seule image connue de Jeanne, élaborée longtemps après sa mort, figure dans un livre consacré à des voyages célèbres. L’image est probablement allégorique : les vêtements de marin amples représentent son voyage en mer, un bouquet de fleurs représente la botanique et le bonnet phrygien rouge représente Marianne, et symbolise à la fois la liberté et la nouvelle République française.

Si l’image avait été fidèle à la réalité, Jeanne, à la fois servante et botaniste, aurait été représentée avec des vêtements d’homme, munie d’un assortiment d’épingles, de couteaux, de sacs, d’armes et de feuilles de papier prêtes à recevoir des plantes. En effet, les plantes étaient placées immédiatement dans une presse à plantes portable.

Malgré la renommée de Jeanne, les détails concernant sa vie au-delà de son célèbre voyage sont rares. Pendant de nombreuses années, on a su peu de choses sur son passé. Qu’est-il advenu d’elle lorsqu’elle a quitté l’expédition à Maurice en 1768 ? Comment est-elle revenue en France ? Qu’a-t-elle fait pendant le reste de sa vie ?

Des stéréotypes simplistes

Écrire un livre sur la vie d’une femme au sujet de laquelle nous savions si peu de choses, ne pouvait qu’être difficile. Il était tentant de rechercher un modèle préexistant pour Jeanne – dans la fiction ou dans les récits historiques. Mais dans les romans, comme dans la vraie vie, les femmes, les pauvres, les analphabètes, les non-conformistes et ceux issus d’autres cultures et parlant d’autres langues sont peu présents.

Quand ces personnes apparaissent, des stéréotypes simplistes leurs sont attachés – ils sont souvent réduits à aider un homme blanc et riche, qui détient le rôle principal. Une femme comme Jeanne pouvait être une paysanne ou une servante, une épouse ou une femme déchue. Il n’était pas possible pour elle d’être une aventurière ou une femme indépendante. Elle dut elle-même se donner cette opportunité.

Les premiers récits évoquant Jeanne portaient sur son travail, son apparence et sa conduite sexuelle. Elle y était décrite comme une femme infatigable, une botaniste experte et « une bête de somme » qui portait de lourdes provisions tout en ramassant des plantes. Les hommes ont noté qu’elle n’était ni laide ni jolie, mais qu’elle se comportait avec « la plus scrupuleuse sagesse ».

Commerson souffrait pendant son voyage d’une blessure invalidante à la jambe, ce qui a limité sa mobilité. Jeanne est probablement responsable de la collecte de la plupart des plantes d’Amérique du Sud, dont plus d’un millier se trouvent encore dans les herbiers aujourd’hui.

Lorsque les scientifiques associés au Muséum national d’histoire naturelle ont commencé à publier à titre posthume certaines des descriptions d’espèces de Commerson, seul Jean‑Baptiste Lamarck, biologiste évolutionniste pionnier, a mentionné la contribution et le courage de Jeanne. Pour les autres scientifiques, elle était une servante et pour cette raison, méritait peu de reconnaissance.

Commerson lui-même a rarement mentionné Jeanne. Ce n’est qu’une fois qu’ils eurent quitté l’expédition, qu’il donna son nom à une plante : Baretia bonafidia (maintenant connue sous le nom de Turraea rutilans).

Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (France) Collection : Plantes vasculaires (P) Spécimen P00391569

Lorsqu’il décrivit cette plante, Commerson reconnut la « soif de savoir » de Jeanne et avoua lui être redevable. Il évoque : « son héroïsme, tant de plantes jamais récoltées auparavant, tout le séchage laborieux, tant de collections d’insectes et de coquillages ».

Au XIXe siècle on trouve des références à Jeanne dans les biographies de grands hommes, mais ces références apparaissent seulement dans les notes de bas de page ! Dans le but d’éviter tout impair, elle a été présentée comme la « fidèle servante » de Commerson, à l’instar du Vendredi de Robinson ou du Passepartout de Phileas Fogg. Auteur d’une des premières biographies consacrées à Commerson, Paul-Antoine Cap fit le récit d’une histoire de famille dans laquelle Jeanne soigna fidèlement Commerson sur son lit de mort à l’île Maurice puis s’en retourna vivre dans la ville natale de celui-ci en France. Ceci est évidemment faux.

« Par souvenir et vénération pour son ancien maître, elle laissa tout ce qu’elle possédait aux héritiers naturels du célèbre botaniste », écrivit Cap. C’est une histoire de dévotion sans limites qu’on retrouve dans des récits ultérieurs.

Des recherches effectuées par des femmes

Plus récemment, c’est aux chercheuses qu’a incombé la tâche de découvrir plus de détails sur la vie de Jeanne. Celles-ci s’intéressent à elle en tant qu’individu et Jeanne n’est plus considérée comme un personnage secondaire des histoires de Commerson ou de Bougainville.

Dans les années 1980, Henriette Dussourd, historienne spécialiste de la Bourgogne et du Bourbonnais, publie le registre paroissial de la naissance de Jeanne en 1740 dans une famille paysanne pauvre de La Comelle. Henriette Dussourd trouve également une déclaration de grossesse (obligatoire selon la loi française) signée par Jeanne à l’âge de 24 ans. Quand elle était enceinte de cinq mois, Jeanne s’est enfuie à Paris avec Commerson, et, se faisant passer pour sa gouvernante, a voyagé sous une autre identité.

Author provided

On peut imaginer les circonstances de cette grossesse. Jeanne avait vraisemblablement travaillé comme servante pour Commerson, qui était récemment devenu veuf et ils ont peut-être déménagé à Paris pour échapper au scandale. Les premiers registres paroissiaux parisiens ont été détruits lors des incendies de la Commune de 1871, mais Dussourd suggère qu’un fils est né, qu’il a été placé dans la Maison des enfants trouvés et qu’il est mort jeune.

Depuis, nous avons découvert que Jeanne avait eu un deuxième fils à Paris, qui semble être décédé pendant le voyage de celle-ci.

Plus récemment, une biographie populaire en anglais, rédigée par Glynis Ridley, a tenté de combler les lacunes des archives. Cette biographie a été critiquée en raison d’erreurs scientifiques et de spéculation.

Ainsi, cette version de l’histoire de Jeanne s’est largement propagée sur Internet.

Contrairement au motif de la servante fidèle du XIXe siècle, Ridley a recours à un récit édifiant moderne pour compléter l’histoire de Jeanne – ce récit, maintes fois rencontré, affirme que les femmes aventureuses connaissent inévitablement une fin tragique.

La biographie de Ridley cherche à donner à Jeanne une autonomie qui lui faisait défaut dans les récits des XVIIIe et XIXe siècles. Elle soutient que Commerson s’est référé à Jeanne en tant qu » herboriste experte. Par ailleurs, elle se demande si une liste non signée de plantes médicinales présente dans les archives de Commerson n’était pas, en fait, l’œuvre de Jeanne.

Cette idée est séduisante. Commerson était cependant réputé pour ses thés médicinaux, et les remèdes à base de plantes étaient courants à cette époque.

Wikimedia

Il n’y a pas de preuves non plus que sa mère lui ait appris à lire et à écrire, comme le suggère Ridley. Nos recherches dans les archives ont révélé que sa mère était décédée lorsque Jeanne avait 15 mois. À 16 ans, Jeanne est devenue la marraine de son neveu, mais elle ne signe pas le registre. Il semble plus probable que Commerson lui ait appris à écrire et l’ait formée à la botanique.

Ridley soutient, et cela a provoqué une vive controverse, que le récit de l’épisode de Tahiti avait servi à couvrir le viol collectif dont Jeanne aurait été victime en Nouvelle-Irlande, au large de la Papouasie – Nouvelle-Guinée. Suite à cela, elle serait tombée enceinte et aurait donné naissance à un fils à Maurice.

Cette histoire s’inspire d’un récit du médecin François Vivez, présent à bord du navire où Jeanne avait embarqué. Vivez n’aimait pas Commerson et avait l’intention de publier un récit impudique sur Jeanne à son retour en France.

Dans ses manuscrits, Vivez décrit comment Jeanne a été attaquée par ses compagnons d’équipage et comment ceux-ci ont révélé le fait qu’elle était une femme, une fois l’identification effectuée par les Tahitiens. Même si Vivez semble grandement exagérer, on dispose d’un nombre important de témoignages corroborant les faits dans les journaux des autres membres d’équipage. Pour conclure, il semble probable que Jeanne ait été identifiée comme étant une femme à Tahiti et que certains membres de l’équipage aient décidé de le confirmer par eux-mêmes lors du débarquement qui suivit.

Mais y a-t-il eu viol ? Il est difficile d’interpréter ces récits du XVIIIe siècle écrits en français ou en latin, faisant référence à un contexte historique particulier et usant de métaphores classiques devenues depuis longtemps obscures pour des lecteurs modernes.

Bougainville ordonna que Jeanne ne soit pas harcelée. Le viol était passible de la peine de mort dans la Marine française. Un commandant de Marine pouvait-il tolérer qu’un crime aussi grave et qu’une insubordination ne soient pas signalés et restent impunis ?

Author provided

Cela semble peu probable. Commerson a émis un seul commentaire à ce sujet. Selon lui, Jeanne « a échappé, indemne et saine, à l’embuscade des animaux sauvages et des humains, qui aurait pu lui coûter la vie ou lui faire perdre sa vertu ».

Rien n’indique que Jeanne, atteinte de scorbut et de malnutrition, ait conçu un enfant pendant le voyage. Il n’y a ni déclaration obligatoire de grossesse ni mention d’un enfant né à Maurice.

Une femme aisée

La vie de Jeanne à Maurice et son retour en France furent en réalité bien plus intéressants que les dénouements dramatiques qu’on voulait imaginer. Cette femme aventureuse n’a pas connu une fin tragique.

Elle n’a pas été la fidèle servante, réconfortant Commerson sur son lit de mort. Elle ne s’est pas retrouvée « seule, sans abri, sans le sou » après la mort de celui-ci, et n’a pas attendu qu’un homme vienne la sauver. Elle n’est pas retournée dans la ville natale de Commerson et n’a pas mentionné de personnes de la famille de celui-ci dans son testament.

Les archives racontent une histoire différente. Nous avons découvert que Jeanne avait pu devenir propriétaire à part entière à Maurice. À la mort de Commerson, Jeanne y a dirigé une affaire, c’était un bar lucratif situé près du port.

Lorsqu’elle épousa Jean Dubernat, alors soldat dans un régiment colonial français, elle était suffisamment riche pour exiger un contrat prénuptial. Son mari apportait 5000 livres au mariage tandis que Jeanne apportait une maison, des esclaves, des meubles, des vêtements, des bijoux et une petite fortune de 19 500 livres – dont les deux tiers resteraient sous son contrôle. Elle était une femme aisée.

Les recherches complémentaires effectuées par Sophie Miquel et Nicolle Maguet en Dordogne, où Jeanne termina sa vie après son retour en France en 1775, révèlent davantage de détails. Jeanne y acheta diverses propriétés, dont une ferme qui existe encore aujourd’hui.

Son mari signa un document juridique reconnaissant que ces propriétés étaient partagées à parts égales avec sa femme. Jeanne rassembla sa famille autour d’elle, y compris ses nièce et neveu orphelins, et fut à la tête d’une propriété foncière et commerçante florissante. L’enfant analphabète et pauvre qu’elle était en Bourgogne était un lointain souvenir.

Si nous cherchons à rapprocher l’histoire de sa vie d’un modèle conventionnel, parlons de cette ascension spectaculaire, mais certainement pas de la fidèle servante ou encore d’un voyage tragique. Il vaut mieux sûrement reconstruire l’histoire de Jeanne en prêtant une attention minutieuse aux archives.

Jeanne était pleine de contradictions. Elle était une tante dévouée, mais a abandonné ses propres enfants à un destin inconnu en les laissant derrière elle à Paris. Elle a lutté pour échapper aux contraintes du système français de classe rigide et de patriarcat, mais possédait des esclaves. Sa vie ne suit pas une ligne habituelle et familière.

Ce dont nous ne pouvons douter, c’est que Jeanne était une femme sûre d’elle, capable et résiliente – ni victime ni héroïne – une sorte de modèle féminin complexe, non conventionnel et forçant le respect.

Danielle Clode et Christèle Maizonniaux font des recherches sur les récits de voyages français dans les mers du sud. Le nouveau livre de Danielle sur la vie de Jeanne Barret, « In Search of the Woman Who Sailed the World », est publié par Picador Australie.