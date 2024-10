Fête de la Toussaint : un ado ordinaire canonisé par Rome

Alors que la Toussaint sera célébrée ce premier novembre, le Vatican prépare la canonisation de Carlo Acutis, un adolescent italien décédé en 2006 passionné d’informatique, de jeux vidéo, et vénéré comme un « influenceur » de la « génération Y ».

Décédé en 2006 d’une forme rare de leucémie à l’âge de 15 ans, Carlo Acutis sera bientôt le premier « saint de la génération Y » de l’Église catholique.

Passionné d’informatique, l’adolescent italien avait créé des expositions virtuelles et des bases de données sur les miracles eucharistiques, notamment celui de la transsubstantiation (quand le pain et le vin sont littéralement convertis, selon les croyants, en corps et sang du Christ par l’opération du Saint-Esprit), et les apparitions rapportées de la Vierge Marie. Bien que la date précise n’ait pas été arrêtée, le Vatican indique que sa canonisation aura lieu en 2025, lorsque l’Église fêtera son jubilé, l’année sainte qui a lieu tous les quarts de siècle.

La canonisation désigne le processus par lequel l’Église proclame la sainteté d’une personne. L’examen de sa vie, vouée au Seigneur, dure généralement longtemps, et nécessite la confirmation de deux miracles. Le premier que l’Église attribue au jeune homme concerne un enfant brésilien qui ne pouvait pas manger d’aliments solides en raison d’un trouble du pancréas, mais qui fut inexplicablement guéri en 2013 après avoir prié l’adolescent. Le deuxième concerne une étudiante costaricienne gravement blessée à la tête qui fut sortie de son coma quand sa mère pria au sanctuaire d’Acutis en 2022.

La canonisation de Carlo Acutis, décrit par l’évêque d’Assise comme un adolescent « ordinaire » habité par une foi extraordinaire, s’inscrit dans la volonté du Vatican de créer une église plus moderne, capable de séduire une nouvelle génération de fidèles.

Cette tendance a commencé au début du siècle, avec un autre saint charismatique, Padre Pio de Pietrelcina, l’un des saints auxquels sont adressées le plus de prières, dont j’ai étudié la dévotion pendant plus de dix ans.

Ce prêtre franciscain capucin, né Francesco Forgione à Pietrelcina, en Italie, en 1887, fut qualifié par le Vatican de « saint du nouveau millénaire » lors de sa canonisation en 2002. Pio est sans doute le premier saint du XXIe siècle à avoir été en phase avec la culture de l’époque.

Padre Pio : un saint du XXᵉ siècle

Il est dit que ce prêtre pauvre portait les stigmates de la crucifixion de Jésus. Considéré comme un saint vivant, il aurait eu des visions mystiques du Christ et aurait su à l’avance ce que les gens venaient lui confesser.

De son vivant, Pio utilisa les dons des fidèles pour faire construire un centre de recherche hospitalier au sanctuaire de San Giovanni Rotondo, en Italie, afin de concilier guérison médicale et spirituelle.

À sa mort, en 1968, l’armée de l’air italienne largua des fleurs sur son cortège funèbre, auquel assistèrent quelque 100 000 personnes. Sa cérémonie de canonisation, en 2002, réunit le nombre record de 300 000 participants. En 2008-2009, son extraordinaire vénération attira plus de 9 millions de pèlerins à San Giovanni Rotondo. Sa dépouille y fut exhumée et exposée avant d’être transférée dans une nouvelle basilique ultramoderne, conçue par l’architecte Renzo Piano, où figuraient les œuvres d’immenses artistes contemporains.

En 2016, le pape François fit venir son corps à Rome pour en faire la pièce maîtresse de son jubilé de la miséricorde. Des dizaines de milliers de personnes assistèrent à la procession](https://www.nytimes.com/2016/02/06/world/europe/in-rome-a-grand-welcome-for-2-long-deceased-saints.html) à travers la ville, jusqu’au Vatican.

La popularité de Pio, qui s’apparente quasiment à celle d’une rock star, était (et continue d’être) alimentée par un groupe média international qui inclut notamment une demi-douzaine de magazines multilingues, une maison d’édition, une station de radio, une chaîne de télévision par satellite et un site Internet. Ceux-ci rapportent au sanctuaire plus de 150 millions de dollars par an.

De tels médias modernes étaient rares à l’époque, mais on estimait qu’ils étaient indispensables pour diffuser des photos et des vidéos de ses stigmates, qui semblaient incroyables.

Acutis : un saint ordinaire

Pourtant, à mesure que les fidèles de Pio vieillissent, l’Église semble compter sur Carlo Acutis pour attirer de nouveaux croyants, moins pratiquants que leurs aînés.

Selon la journaliste Rhina Guidos, qui a interviewé des adolescents latino-américains en 2023, le jeune homme est, comme Pio, très populaire chez les jeunes, en quête de modèles contemporains de sainteté. Son attrait réside dans le fait qu’il s’agit d’un garçon comme tant d’autres donnant l’exemple de la pratique religieuse au quotidien, ce que le pape François appelle un « saint ordinaire ».

Ce qui le distingue des autres saints, c’est que « jusqu’à présent, aucun n’avait utilisé de téléphone portable, joué à la PlayStation ni cherché des informations sur Google », écrit le révérend Will Conquer dans sa biographie, A millennial in Paradise. D’ailleurs, les médias qualifient déjà Carlo Acutis d’« influenceur de Dieu » et de « saint patron d’Internet ».

En janvier, le pape a exhorté les jeunes à mettre leurs centres d’intérêt modernes et quotidiens au service de l’Église, suivant ainsi l’exemple de Carlo Acutis : « Comme il était très doué pour chercher des informations sur Internet, il a mis ce talent au service de l’Évangile, et propagé l’amour de la prière, le témoignage de la foi et la charité envers les autres », a déclaré le pontife.

Son histoire est également diffusée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram et YouTube. Ses biographies prennent la forme de bandes dessinées ou de romans pour jeunes adultes. Des biographies comme A Saint in Sneakers, (« Un saint en baskets ») et God’s Computer Genius (« Le génie informatique de Dieu ») reviennent à la fois sur sa sainteté et sur des choses plus triviales, comme son amour du Nutella, son problème de surpoids et sa passion pour le foot, la randonnée, la recherche d’informations sur Google, et les jeux vidéo Pokémon et Halo.

Ses expositions en ligne ont également fait peau neuve : une version en dur est exposée dans le cadre d’une tournée des paroisses européenne et états-uniennes, ce qui permet d’établir de nouveaux liens entre les générations. En Pennsylvanie, le sanctuaire et centre de rencontre eucharistique du bienheureux Carlo Acutis de la Malvern Retreat House, l’un des plus anciens et plus grands centres spirituels du pays, abrite une exposition permanente des miracles eucharistiques de l’adolescent.

Un pèlerinage moderne

Sur son lit de mort, celui-ci a demandé à être enterré à Assise, en Italie, la ville natale de saint François, le fondateur de l’ordre religieux franciscain et saint patron de l’Italie, dont il admirait les écrits.

Carlo Acutis a d’abord reposé dans un cimetière d’Assise mais, quand son procès en canonisation a débuté en 2019, son corps a été exhumé et vêtu d’un jean et de baskets, et placé dans un sarcophage moderne et transparent dans la petite église du sanctuaire de la spoliation, dans un quartier peu touristique de la ville.

L’année suivante, plus de 117 000 pèlerins se sont rendus sur place malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, selon le diocèse d’Assise. Ce lieu continue d’être populaire : lorsque je m’y suis rendu, en juin 2024, j’ai vu de longues files de gens, surtout des enfants, venus d’aussi loin que les États-Unis ou le Sri Lanka, qui faisaient la queue pour prier sur sa tombe.

La ville d’Assise a ainsi connu une sorte de relooking, grâce à lui, et une chapelle abritant le cœur du jeune homme a été créée dans la cathédrale San Ruffino. Lors des visites guidées, il est mis à l’honneur au même titre que saint François d’Assise. Même les stands de souvenirs se sont modernisés, car les images omniprésentes de saint François partagent désormais l’espace avec des porte-clés, des photos et des images de Carlo Acutis en jean, Adidas et sac à dos.

La modernisation de la dévotion, entamée avec la sainteté de Padre Pio, se poursuit donc dans l’Église. Toute une génération de jeunes catholiques férus de technologie et socialement engagés pourraient très bien s’identifier à ce perpétuel « adolescent au paradis », enterré avec des Nike, un jean et un sweat.

