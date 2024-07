‘Financeirização dos alimentos’: concentração do sistema em um número pequeno de empresas prejudica nossa saúde e a do planeta

Em todo o mundo, mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Mais de 2 bilhões têm acesso limitado a alimentos. No entanto, o sistema alimentar global atual produz o suficiente para alimentar todas as pessoas do planeta.

Essa situação desequilibrada pode ser explicada, em parte, pelos efeitos de coisas como desastres naturais, guerras, cadeias de suprimentos frágeis e desigualdade econômica. Todos esses são fatores significativos que destacam os problemas de um sistema alimentar verdadeiramente global, em que os choques se espalham rapidamente de um lugar para outro, com resultados às vezes devastadores.

Mas eles não fornecem o quadro completo e não podem explicar totalmente o aumento dos alimentos ultraprocessados, as dificuldades financeiras enfrentadas pelos agricultores ou por que o mundo não conseguiu lidar com os impactos ambientais prejudiciais da produção de alimentos.

Para explicar essas tendências, precisamos analisar a concentração de mercado e como um pequeno número de empresas muito grandes passou a dominar a produção e o fornecimento dos alimentos que todos consumimos.

Pois o sistema alimentar global tornou-se muito mais concentrado nos últimos anos, em parte por meio de um aumento nas fusões e aquisições, em que grandes empresas compram empresas rivais até dominarem completamente áreas importantes.

Altos níveis de concentração de mercado significam menos transparência, concorrência mais fraca e mais poder nas mãos de um número menor de empresas. E nossa pesquisa revela que um aumento no número de fusões e aquisições está ocorrendo em todos os estágios do sistema global de alimentos - de sementes e fertilizantes a maquinário e manufatura.

Tudo isso faz parte do fato de que os alimentos estão sendo vistos cada vez mais como uma fonte não apenas de sustento humano, mas como um investimento lucrativo - ou o que é conhecido como a “financeirização dos alimentos”.

E, embora as pessoas estejam comprando e vendendo alimentos há muito tempo, o sistema global tem visto uma grande incursão das grandes finanças nas últimas décadas. Fundos de pensão, empresas de private equity e de gestão de ativos investiram pesadamente no setor.

A lógica é simples. Todos precisam de alimentos, portanto, o setor promete retornos seguros e potencialmente lucrativos.

Mas alimentar o mundo e, ao mesmo tempo, cuidar do planeta custa dinheiro e, infelizmente, os grandes agentes financeiros só pensam no resultado final. Seu objetivo é maximizar os retornos, agregar valor aos acionistas e atender às expectativas dos mercados.

Isso torna as fusões e aquisições uma proposta comercial atraente. Por que fazer investimentos arriscados e de longo prazo em soluções alimentares sustentáveis quando se pode comprar o concorrente, aumentar sua participação no mercado e, potencialmente, ganhar muito dinheiro no processo? Ao aumentar os preços das ações e eliminar a concorrência, as aquisições têm sido amplamente utilizadas em todo o sistema global de alimentos como uma maneira mais fácil de obter maior crescimento.

Jogos de Fome

Isso resultou em uma maior concentração e em um número menor de empresas mais poderosas. Um relatório revelou que apenas quatro empresas controlam 44% do mercado global de máquinas agrícolas, duas empresas controlam 40% do mercado global de sementes e quatro empresas controlam 62% do mercado global de agroquímicos. Essa tendência se repete no varejo de alimentos, com quatro empresas - Tesco, Sainsbury’s, Asda e Morrisons - que, segundo estimativas, controlam mais de 64% do mercado de alimentos do Reino Unido.

Esse nível de concentração e poder afeta a todos. Isso significa menos poder de barganha para os agricultores, que são forçados a negociar com conglomerados poderosos. Os trabalhadores dos principais estágios do setor alimentício global enfrentam pressões de queda nos salários, direitos e condições. As comunidades locais perdem autonomia sobre como suas terras são cultivadas e como as recompensas são distribuídas.

E os efeitos negativos não se limitam àqueles que trabalham com alimentos.

Menos empresas e menos transparência podem levar a preços mais altos. E a pesquisa sobre a Europa mostrou que os locais com maior concentração do mercado de alimentos, incluindo o Reino Unido e a Alemanha, vendem mais alimentos ultraprocessados.

O sistema alimentar global também desempenha um papel importante na mudança climática. O excesso de poder corporativo limita as oportunidades de as comunidades lidarem com questões ambientais e avançarem em direção ao fornecimento sustentável de alimentos saudáveis para todos, produzindo mais alimentos por conta própria.

Com tanta coisa em jogo, o aprimoramento da regulamentação certamente deveria estar no cardápio. Nossa pesquisa revelou que a maioria das fusões e aquisições do sistema alimentar ocorre entre empresas da mesma nacionalidade. Isso poderia ser uma oportunidade para os governos impedirem uma maior concentração de mercado dentro de suas fronteiras - e até mesmo tentarem diluir o que já existe.

Os acordos internacionais são mais complicados e exigiriam uma abordagem internacional coordenada. No entanto, isso pode ser difícil, pois a primeira “cúpula de sistemas alimentares” da ONU em 2021 permaneceu “estrategicamente silenciosa” sobre a questão.

Acreditamos que a concentração de mercado deve se tornar uma característica definidora da reforma do sistema alimentar. Para enfrentar as mudanças climáticas, oferecer um acordo justo para os trabalhadores e erradicar a fome, precisamos que o poder seja menos corporativo - para o benefício de toda a comunidade global.