Financement participatif : les créatrices d'entreprise mieux traitées par le grand public que par les professionnels de la finance ?

Le développement du crowdfunding a permis d’ouvrir de nouvelles sources de financement aux entrepreneurs. L’idée : faire appel à la foule pour récolter des fonds. Parmi ce mode de financement, l’equity crowdfunding, ou financement participatif en actions, est un modèle dans lequel des parts de capital sont offertes en contrepartie des contributions. Contrairement à la forme plus connue du reward crowdfunding, où les participants préachètent un produit, l’equity crowdfunding transforme les contributeurs en actionnaires, leur offrant une participation directe dans l’entreprise financée.

Ce mode de financement offre des perspectives autres que les solutions plus classiques. Il permet de lever des fonds auprès d’un large éventail d’investisseurs, évitant la dépendance à l’égard des investisseurs institutionnels traditionnels, qui peuvent être plus difficiles à convaincre. Les plates-formes de crowdfunding, Anaxago ou WiSEED en France, Seedrs au Royaume-Uni, rendent par ailleurs le processus plus inclusif en permettant de présenter les projets directement au public. Par ce mécanisme, les créateurs d’entreprises conserveraient aussi un plus grand contrôle sur leur entreprise par rapport à ce qui est généralement possible avec les investisseurs en capital-risque, qui peuvent demander des parts significatives et une influence sur la direction de l’entreprise.

L’equity crowdfunding peut-il ainsi être particulièrement bénéfique pour les femmes d’affaires, qui ont plus de difficulté à obtenir des fonds que les hommes et sont en particulier sous-représentées dans le monde de la tech ? Plusieurs plates-formes mettent en avant les projets dirigés par des femmes et lancent des initiatives spécifiques pour soutenir les entrepreneures. Julia Bijaoui a ainsi co-fondé de Frichti, une start-up française spécialisée dans la livraison de repas, via une campagne de crowdfunding sur Anaxago. L’entreprise a été rachetée en 2023 par la Belle Vie, après plusieurs semaines de redressement judiciaire. Samantha Payne a, elle, levé plus de 1,5 million de livres sterling au Royaume-Uni sur Crowdcube en 2023 pour financer les prothèses bioniques innovantes de son entreprise Open Bionics.

Nos recherches montrent cependant que, malgré cette démocratisation et ces figures mises en avant, des biais de genre significatifs persistent dans l’equity crowdfunding.

Une démocratisation limitée

D’après les données que nous avons collectées en France sur la période 2010-2017, les entreprises dirigées par des femmes lèvent des fonds inférieurs d’environ 19 % aux montants récupérés par les firmes menées par des hommes. Seules [9,73 % des campagnes](https://www.insee.fr/fr/statistiques/3703745#:~:text=En%202018%2C%20les%20créations%20d,individuelles%20classiques%20(%2B%2020%20%25) sont dirigées par des femmes, alors que les femmes sont présentes dans 39 % des entreprises créées à l’échelle nationale selon l’Insee en 2018. Avoir au moins une femme dans l’équipe des fondateurs lors de la campagne réduit, selon nos résultats, la probabilité d’obtenir l’intégralité des fonds espérés. Ces observations ne sont pas spécifiques à la France et sont les mêmes, par exemple, qu’au Royaume-Uni ou en Allemagne. Ils semblent cependant un peu plus satisfaisants que dans les formes de financement traditionnelles.

Comment expliquer cet état de fait ? Notre étude sur les motivations des investisseurs en equity crowdfunding souligne que 93 % des investissements sont réalisés par des hommes. Or, la théorie de l’homophilie souligne que les individus ont tendance à se regrouper avec ceux qui leur ressemblent. La sous-représentation des femmes parmi les investisseurs pourrait ainsi limiter le financement des projets dirigés par des femmes. La raison peut être que les femmes préfèrent les investissements moins risqués, en raison de leur aversion au risque plutôt qu’à un manque de confiance.

Vers une Plus Grande Diversité

L’equity crowdfunding, avec ses principes de transparence et de méritocratie, offre ainsi une voie prometteuse, mais il nécessite des efforts continus pour véritablement niveler le terrain de jeu. Pour surmonter les limites identifiées, il s’agirait de développer des stratégies visant à encourager davantage de femmes à participer à aux campagnes, tant en tant qu’entrepreneures qu’investisseuses.

Des initiatives pour sensibiliser et former les femmes à l’investissement peuvent aider à équilibrer la répartition des investisseurs et, par conséquent, des projets financés. La création de réseaux de femmes investisseuses pourrait également fournir le soutien nécessaire pour les encourager à s’engager dans ce domaine. Le développement du mentorat pour les femmes dans l’entrepreneuriat est une solution envisageable pour favoriser un environnement entrepreneurial plus accessible. Le développement de programmes de financement spécifiques destinés aux femmes entrepreneures permettrait aussi de surmonter leurs difficultés à l’accès au financement.

L’equity crowdfunding représente une opportunité majeure pour les femmes entrepreneures de lever des fonds et de surmonter les obstacles traditionnels du financement, à condition de répondre à quelques limites encore. Avec des initiatives et un soutien accru, ce dispositif peut véritablement devenir un levier de changement, contribuant à une plus grande diversité et à une égalité des chances dans le paysage entrepreneurial mondial.

