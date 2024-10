Furacão Milton se intensifica rapidamente e pode se tornar uma das tempestades mais fortes da história

O furacão Milton se tornou uma das tempestades que se intensificaram mais rápido que se tem registro ao passar de uma tempestade quase sem força de furacão para uma perigosa tempestade de categoria 5 em menos de um dia em uma trajetória pelo Golfo do México em direção à Flórida, EUA.

Com ventos sustentados que já atingiram cerca de 290 km/h e pressão barométrica muito baixa, o furacão também já se tornou uma das tempestades mais fortes vistas no Oceano Atlântico.

Os ventos do Milton diminuíram para a força da categoria 4 no começo desta terça-feira, 8 de outubro, mas os meteorologistas alertam que ele ainda seria um furacão extremamente perigoso ao atingir a costa dos EUA.

Menos de duas semanas após o impacto devastador do furacão Helene, esse tipo de tempestade era a última coisa que a Flórida queria ver. A expectativa é de que o furacão Milton atinja a costa americana nesta quarta-feira, e por isso já está provocando evacuações generalizadas.

Então, o que exatamente é a intensificação rápida e o que as mudanças climáticas globais têm a ver com isso? Nós pesquisamos o comportamento dos furacões e ensinamos meteorologia. Aqui está o que você precisa saber.

O que é intensificação rápida?

A intensificação rápida é definida pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA como um aumento na velocidade máxima sustentada do vento de um ciclone tropical de pelo menos 30 nós - cerca de 35 milhas por hora (56 km/h) em um período de 24 horas. Esse aumento pode ser suficiente para uma tempestade subir da categoria 1 para categoria 3 na escala Saffir-Simpson.

A velocidade do vento de Milton passou de 80 milhas por hora (128 km/h) para 175 milhas por hora (280 km/h) das 13h de domingo às 13h de segunda-feira, e sua pressão caiu de 988 milibares para 911. A maior parte dessa intensificação ocorreu em apenas 12 horas.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA já vinha alertando que Milton provavelmente se tornaria um grande furacão, mas esse tipo de intensificação rápida pode pegar as pessoas desprevenidas, principalmente quando ocorre perto de atingir a terra.

O furacão Michael causou bilhões de dólares em danos em 2018, quando se intensificou rapidamente e se tornou uma tempestade de categoria 5 pouco antes de atingir a Base da Força Aérea de Tyndall, no “cabo” da Flórida. Em 2023, a velocidade máxima do vento do furacão Otis aumentou em 100 mph (160 km/h) em menos de 24 horas antes de atingir Acapulco, México. O furacão Iantambém se intensificou rapidamente em 2022 antes de atingir a região ao sul de onde Milton está projetado para cruzar a Flórida.

O que faz os furacões se intensificarem rapidamente?

É difícil prever a intensificação rápida dos furacões, mas existem algumas forças motrizes.

Calor do oceano: Temperaturas altas da superfície do mar, especialmente quando se estendem para camadas mais profundas de água quente, fornecem a energia necessária para que os furacões se intensifiquem. Quanto mais profunda for a água quente, mais energia a tempestade poderá utilizar, aumentando sua força.

Cisalhamento baixo do vento: O forte cisalhamento vertical do vento - uma rápida mudança na velocidade ou direção do vento com a altura - pode interromper a organização de uma tempestade, enquanto o baixo cisalhamento do vento permite que os furacões cresçam mais rapidamente. No caso do Milton, as condições atmosféricas foram particularmente propícias à rápida intensificação.

Umidade: Temperaturas mais altas da superfície do mar e salinidade mais baixa aumentam a quantidade de umidade disponível para as tempestades, alimentando a rápida intensificação. As águas mais quentes fornecem o calor necessário para a evaporação da umidade, enquanto a salinidade mais baixa ajuda a reter esse calor próximo à superfície. Isso permite que o calor e a umidade mais sustentados sejam transferidos para a tempestade, levando a uma intensificação mais rápida e mais forte.

Atividade de tempestade: A dinâmica interna, como explosões de tempestades intensas dentro da rotação de um ciclone, pode reorganizar a circulação de um ciclone e levar a aumentos rápidos de força, mesmo quando as outras condições não são ideais.

Pesquisas descobriram que, globalmente, a maioria dos furacões de categoria 3 e acima tende a sofrer uma rápida intensificação durante sua existência.

Como o aquecimento global influencia a força dos furacões?

Se parece que você tem ouvido falar sobre a rápida intensificação muito mais nos últimos anos, isso se deve, em parte, ao fato de que ela está ocorrendo com mais frequência.

Um estudo de 2023 que investiga conexões entre a intensificação rápida e as mudanças climáticas constatou um aumento no número de ciclones tropicais que sofreram intensificação rápida nas últimas quatro décadas. Isso inclui um aumento significativo no número de furacões que se intensificam rapidamente várias vezes durante seu desenvolvimento.

Outra análise comparando as tendências de 1982 a 2017 com simulações de modelos climáticos constatou que a variabilidade natural sozinha não poderia explicar esses aumentos nas tempestades de intensificação rápida, indicando um provável papel das mudanças climáticas induzidas pela Humanidade.

A forma como as futuras mudanças climáticas afetarão os furacões é uma área de pesquisa ativa. Entretanto, à medida que as temperaturas globais e dos oceanos continuarem a subir, a frequência de furacões extremos deverá aumentar. Os furacões extremos dos últimos anos, inclusive o Beryl, em junho de 2024, e o Helene, já estão soando o alarme sobre a intensificação do impacto do aquecimento global no comportamento dos ciclones tropicais.

Este artigo, publicado originalmente em 7 de outubro de 2024, foi atualizado