Iniciativas da Wikipédia buscam preservação coletiva da memória do patrimônio histórico

Atividades como mineração, especulação imobiliária e depredação, além de desastres naturais ou provocados pelo homem, como enchentes e incêndios, constantemente ameaçam monumentos, marcos e prédios históricos que são o registro da cultura e da identidade das cidades brasileiras. Por isso, é preciso ampliar as ações de proteção desses bens. E dar visibilidade a eles na internet aberta, como fonte de projetos educacionais, é uma delas.

Este tem sido um esforço constante da comunidade wikimedista no Brasil. Em agosto passado, por exemplo, uma iniciativa inédita incluiu milhares de bens de interesse público de Porto Alegre no conjunto de monumentos que estão no mapa do patrimônio brasileiro na Wikipédia. A ação foi organizada pelo Wiki Movimento Brasil, afiliado à Fundação Wikimedia, com objetivo de garantir a preservação da memória desses locais, após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Além do esforço de recuperação dos danos causados pelas águas, ainda existe a necessidade de registrar e tornar públicos os efeitos do alagamento, comparando, por exemplo, fotografias de antes e depois das ocorrências.

Essa foi uma das motivações para adicionar os milhares de itens e estimular que todas as pessoas contribuam com imagens próprias – novas ou antigas – desses bens no concurso Wiki Loves Monuments Brasil, que busca dar mais visibilidade aos monumentos, além de permitir maior entendimento do patrimônio histórico espalhado pelo país. O Wiki Loves Monuments é considerado pelo Guinness Book como o maior concurso fotográfico do mundo.

O mapeamento, que pode ser conferido no aplicativo Wiki Loves Brasil, tomou como base a lista de bens de interesse público inventariados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre em 2013, e visa estimular a comunidade a contribuir com registros de cada um deles. A inclusão de novos itens no mapa é um passo significativo para garantir que a memória desses bens seja preservada para as futuras gerações.

O próprio aplicativo Wiki Loves Brasil já havia se tornado um aliado para a proteção da memória do patrimônio brasileiro. Desenvolvido pelo Wiki Movimento Brasil, vem sendo usado desde 2022 como uma ferramenta de democratização da informação sobre onde estão os monumentos tombados e bens públicos em cada município, com o objetivo de garantir o direito cidadão ao patrimônio cultural. Com metodologia para reunir e agregar informação, o trabalho busca padronizar, otimizar e centralizar os dados em uma plataforma de acesso livre.

A lista de monumentos no aplicativo já havia sido ampliada através de parceria com o iPatrimônio, projeto que faz georreferenciamento do patrimônio cultural oficializado no Brasil (bens materiais tombados e imateriais registrados). Muitos patrimônios podem simplesmente desaparecer. Essas iniciativas surgem como ferramentas para instigar a população brasileira a colaborar com a difusão e a preservação da memória e da identidade dos monumentos de suas cidades na internet. Atualmente, são mais de 25 mil itens do patrimônio brasileiro listados no site.

O tombamento, um instrumento legal de proteção do patrimônio cultural, visa impedir a destruição ou alteração de bens considerados de valor histórico, artístico ou cultural. No Brasil, o tombamento pode ser realizado em quatro níveis: municipal, federal, estadual e municipal. A lista de patrimônios do Wiki Loves Brasil considera tombamentos em todas as instâncias e bens de interesse histórico-cultural, informações que dificilmente estão concentradas em um único lugar.

Proteção coletiva

A importância de preservar a memória de bens culturais do país é o que motiva ações para o registro de acervos de um amplo conjunto de instituições culturais e coletivos de pesquisa por todo o Brasil.

O incêndio no Museu Nacional em 2018, à época o maior museu de história natural do Brasil, levou à destruição de boa parte dos 20 milhões de itens em seu acervo, incluindo o mais antigo fóssil humano do país, a Luzia, a coleção greco-romana da Imperatriz Teresa Cristina e fósseis de dinossauros. Em resposta à tragédia, a comunidade da Wikipédia lançou o “Wikiprojeto Inter-wikis do Museu Nacional”, com o objetivo de reunir imagens provindas de qualquer pessoa que houvesse visitado a instituição para tentar recompor um inventário do que foi perdido. Um projeto “inter-wiki” torna possível relacionar contribuições nos principais projetos Wikimedia, como Wikimedia Commons, Wikidata e Wikisource, para além da Wikipédia.

Essa iniciativa resultou no carregamento voluntário de 3.773 imagens, disponibilizadas de forma aberta, além da criação e da melhoria de artigos na Wikipédia sobre o Museu Nacional e diversas áreas relacionadas, desde pessoas, coleções, exposições, itens e espaços externos e internos. Um exemplo dessa colaboração é o Meteorito de Bendegó, que hoje conta com um artigo melhorado na Wikipédia, além de um relatório do meteorito digitalizado no Wikimedia Commons e transcrito em português no Wikisource.

Essa ação foi alvo de pesquisas no campo de estudos patrimoniais como uma campanha de crowdsourcing. O conceito de crowdsourcing aplica-se ao patrimônio quando mobiliza indivíduos e comunidades para contribuir com dados, informações e estratégias de preservação. As pessoas interessadas atuam de forma colaborativa para criar e melhorar o registro, a documentação e a disseminação de temas, acervos e instituições, buscando garantir que a história e a importância do patrimônio perdido não sejam esquecidas.

Especialmente em eventos catastróficos, a capacidade de reunir informações em tempo real torna-se crucial, conforme analisou Ofri Cnaani em sua pesquisa de doutorado no Departamento de Cultura Visual do Goldsmiths College University of London, em que analisa o uso de projetos Wikimedia para preservação da memória do Museu Nacional.

Com esse mesmo objetivo, também houve uma ativação da comunidade de editores para a inclusão de informações e imagens relacionadas ao afundamento de parte de Maceió, capital de Alagoas, e à remoção forçada de 60 mil pessoas de suas residências, em decorrência de atividades de exploração de minérios. Em pouco tempo, houve ampliação expressiva de informações no verbete criado especialmente para esse assunto, no qual estão categorizados 23 bens de interesse público e patrimônios históricos que foram afetados pela tragédia e informações de bairros como o de Bebedouro, um dos distritos mais antigos de Maceió, com quase 200 anos, atingido pelo afundamento.

Digitalização de acervos e Parcerias GLAM no Brasil

A digitalização de objetos e documentos históricos preservados por instituições culturais, como bibliotecas, arquivos, museus e centros de memória, também vem se tornando um mecanismo eficaz para tornar o conhecimento sobre a história e a cultura brasileiras organizado e disponibilizado de maneira livre para o acesso, uso e redistribuição digital. Uma das frentes de atuação do Wiki Movimento Brasil para isso são as parcerias GLAM (acrônimo em inglês para «Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus»), que podem ser conhecidas nesta página.

Em 2017, por exemplo, a parceria GLAM com o Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga, digitalizou mais de 33 mil itens do acervo, disponibilizados em licenças livres, que podem ser baixados em alta resolução e utilizados por qualquer pessoa na internet.

Em 2021, uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo ajudou a dar visibilidade ao patrimônio cultural reunido na Midiateca Capixaba. A iniciativa já resultou no carregamento de 4.149 imagens em licença livre de 7 instituições culturais, dentre elas: o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, a Biblioteca Pública do Espírito Santo e o Palácio Anchieta.

Além disso, em 2023, foi elaborado o Guia de Análise e Licenciamento da Midiateca Capixaba, desenvolvido pelo Wiki Movimento Brasil, Secretaria de Cultura do Espírito Santo e o InternetLab. O guia oferece orientações sobre análise de direitos autorais para a disponibilização digital de obras e boas práticas para ampliar o uso das coleções por meio das plataformas Wikimedia.

A ação do homem e diversos tipos de eventos podem levar muitos patrimônios a simplesmente desaparecer, sejam edificados, documentais ou imateriais. Essas iniciativas surgem de um movimento colaborativo mundial, que tem a finalidade de reunir a soma do conhecimento humano e disponibilizá-lo para qualquer pessoa com acesso à internet. No Brasil, atuamos para que cada cidadão se perceba como um agente de preservação da memória e da identidade de sua própria cidade. Assim, a cada foto e a cada byte, conseguimos mostrar um pouco mais da maravilhosa diversidade cultural que habita cada um dos recantos desse nosso país.